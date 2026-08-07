วิธีเอาตัวรอดเหตุกราดยิง จำหลัก “หนี ซ่อน สู้” รับมือฉุกเฉินอย่างมีสติ
เปิดแนวทางเอาชีวิตรอดเมื่อต้องเผชิญเหตุร้าย หลังเหตุยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ตั้งแต่การหาทางหนี ซ่อนตัว โทรแจ้งตำรวจ ไปจนถึงช่วยผู้บาดเจ็บ
เหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ช่วงเช้าวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ทำให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองต้องเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่เร่งอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ ก่อนควบคุมสถานการณ์ได้ในเวลาต่อมา เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตเป็นครู 2 ราย และผู้บาดเจ็บอีกราว 15 ถึง 20 ราย ตัวเลขดังกล่าวยังอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์ลักษณะนี้เตือนให้เห็นว่า การรู้วิธีรับมือเมื่อต้องเผชิญเหตุร้ายอย่างมีสติสำคัญไม่แพ้การรอความช่วยเหลือ หลักที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานสากลแนะนำร่วมกันคือ หนี ซ่อน สู้ โดยต้องเลือกใช้ตามสถานการณ์ ไม่จำเป็นต้องทำทั้งสามขั้นตอนเรียงกันเสมอไป
หนี เมื่อมีเส้นทางปลอดภัย
การออกห่างจากจุดเกิดเหตุคือทางเลือกแรกที่ควรทำ หากรู้ทิศทางของเสียงปืนหรือจุดอันตราย ให้เคลื่อนไปคนละทิศทาง เลือกเส้นทางออกที่ปลอดภัยที่สุด และทิ้งกระเป๋าหรือสิ่งของที่ทำให้เคลื่อนที่ช้าลง
ไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกคนตัดสินใจพร้อมกัน สามารถชวนผู้อื่นออกไปด้วยได้หากไม่ทำให้ตัวเองตกอยู่ในอันตราย ระหว่างเหตุยังดำเนินอยู่ไม่ควรย้อนกลับไปเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เพราะอาจทำให้มีผู้ได้รับอันตรายเพิ่ม เมื่อถึงจุดปลอดภัยให้แจ้งตำรวจทันที และพยายามกันไม่ให้คนอื่นเดินเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
จำง่ายๆ คือ หนีออกจากทิศทางของผู้ก่อเหตุ ทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็น ไม่หยุดถ่ายภาพหรือไลฟ์สด อย่าย้อนกลับเข้าอาคารจนกว่าเจ้าหน้าที่อนุญาต และเมื่อพบตำรวจให้ยกมือทำให้เห็นว่ามือว่าง
ซ่อน เมื่อออกจากพื้นที่ไม่ได้
หากไม่มีทางหนีที่ปลอดภัย ให้เข้าไปอยู่ในจุดที่ผู้ก่อเหตุมองไม่เห็น ล็อกประตู หรือใช้โต๊ะ ตู้ และสิ่งของขนาดใหญ่ขวางทางเข้า ปิดเสียงโทรศัพท์รวมถึงระบบสั่น ปิดไฟ อยู่ห่างจากประตูและหน้าต่าง พร้อมรักษาความเงียบ ไม่ส่งเสียงเรียกบุคคลภายนอก และไม่โพสต์ตำแหน่งที่ซ่อนลงโซเชียลมีเดียระหว่างเหตุการณ์
การหลบใต้โต๊ะเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากยังอยู่ในสายตาของผู้ก่อเหตุ ควรเลือกจุดที่ปิดบังร่างกายและกีดขวางทางเข้าได้ด้วย
สู้ เฉพาะเมื่อไม่มีทางเลือก
“สู้” ไม่ได้หมายถึงการเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุ แต่เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่สามารถหนีหรือซ่อนได้ และชีวิตกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยตรง แนวทางของ FBI ระบุว่าผู้ประสบเหตุต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อหยุดหรือรบกวนการก่อเหตุ อาจใช้สิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวป้องกันชีวิต แต่เมื่อมีช่องทางหลบหนีต้องออกจากพื้นที่ทันที ไม่ควรไล่ตามหรือพยายามควบคุมสถานการณ์แทนตำรวจ
โทรแจ้งเหตุอย่างไรให้ตำรวจทำงานได้เร็ว
เมื่ออยู่ในจุดปลอดภัยแล้ว ให้โทรแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที่ 191 ส่วนผู้บาดเจ็บฉุกเฉินให้ประสาน 1669 ซึ่งเป็นหมายเลขการแพทย์ฉุกเฉินของไทย ข้อมูลที่ควรแจ้งได้แก่สถานที่เกิดเหตุ จุดที่เห็นผู้ก่อเหตุล่าสุด จำนวนผู้ก่อเหตุเท่าที่เห็น ลักษณะการแต่งกาย อาวุธที่พบเห็น จำนวนผู้บาดเจ็บโดยประมาณ และชื่อพร้อมหมายเลขติดต่อของผู้แจ้ง อย่าคาดเดาหรือส่งต่อข้อมูลจากข้อความที่ไม่ทราบต้นทาง เพราะข้อมูลตำแหน่งผิดเพียงจุดเดียวอาจทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลา
เมื่อตำรวจเข้าถึงพื้นที่ ต้องทำอย่างไร
เจ้าหน้าที่ชุดแรกมีหน้าที่หยุดภัยคุกคามก่อน จึงอาจยังไม่เข้าช่วยผู้บาดเจ็บทันที ทีมกู้ภัยและหน่วยแพทย์จะตามเข้าไปเมื่อพื้นที่ปลอดภัยขึ้น ผู้รอดชีวิตควรวางกระเป๋าหรือสิ่งของในมือ ยกมือและกางนิ้วให้เจ้าหน้าที่เห็น ไม่วิ่งเข้าไปหาหรือเกาะตำรวจ ไม่ชี้มือ ตะโกน หรือเคลื่อนไหวรวดเร็ว ทำตามคำสั่งทันทีแม้ยังไม่ได้รับคำอธิบาย และอย่าออกจากจุดรวมพลจนกว่าเจ้าหน้าที่อนุญาต
ช่วยผู้บาดเจ็บเมื่อพื้นที่ปลอดภัยแล้ว
ต้องตรวจสอบก่อนว่าผู้ก่อเหตุถูกควบคุมแล้วหรือพื้นที่ปลอดภัยจริง หากยังมีอันตราย อย่าเสี่ยงเข้าไปช่วยจนตัวเองกลายเป็นผู้บาดเจ็บเพิ่ม หากพบเลือดไหลต่อเนื่องหรือพุ่งออกจากบาดแผล ให้ใช้ผ้าสะอาดหรือวัสดุที่หาได้กดลงบนแผลอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ผู้ที่ผ่านการฝึกมาแล้วจึงควรใช้สายรัดห้ามเลือดกับบาดแผลรุนแรงบริเวณแขนหรือขา พร้อมโทร 1669 และเฝ้าดูการหายใจจนทีมแพทย์มาถึง ไม่ควรดึงวัตถุที่ฝังอยู่ในบาดแผลออก เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น
สิ่งที่ประชาชนและสื่อไม่ควรทำ
ไม่ไลฟ์สดตำแหน่งตำรวจหรือผู้ก่อเหตุ ไม่โพสต์จุดซ่อนตัวของนักเรียนหรือผู้ประสบเหตุ ไม่แชร์ภาพศพ เลือด หรือใบหน้าเด็ก ไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์ ไม่โทรหาผู้ที่กำลังซ่อนตัวซ้ำๆ จนเสียงโทรศัพท์เปิดเผยตำแหน่ง และไม่นำข่าวลือเรื่องยอดผู้เสียชีวิตหรือแรงจูงใจมาเขียนเป็นข้อเท็จจริง
หากผู้ปกครอง นักเรียน หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้รู้สึกวิตกกังวลหรือต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โทร. 1323 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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