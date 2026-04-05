เปิดปม นศ.จีนปี 1 โดดหอพักในห้องพบอีกศพ ทิ้งข้อความเลือด
นศ.ชายปี 1 กระโดดหอพักดับ เจ้าหน้าที่เข้าไปในห้องพักเจอสาวถูกแทงอีกหนึ่งชีวิต ก่อนผงะข้อความเขียนด้วยเลือดบนกำแพง
ความคืบหน้ากรณีเหตุชายวัยรุ่นกระโดดหอพักสูง 9 ชั้น ข้างมหาวิทยาลัยดัง จ.ปทุมธานี เสียชีวิต เมื่อกลางดึกวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุบริเวณชั้น 8 ภายในห้องพักเลขที่ 8511 ตรวจสอบภายในห้องน้ำพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย ทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.ณัฏฐณิชา (สงวนนามสกุล) อายุ 21 ปี ภูมิลำเนา จ.อุทัยธานี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
สภาพศพไม่สวมเสื้อผ้า มีบาดแผลฉกรรจ์จากการถูกของมีคมแทงบริเวณลำคอ ศีรษะ หน้าอก และแขนหลายแห่ง เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8-24 ชม. ภายในห้องพักบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือใกล้ประตูพบอาวุธมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดวางอยู่ 1 เล่ม ข้าวของกระจัดกระขาย แต่ที่น่าตกใจ คือบริเวณฝาผนังห้องและผนังห้องน้ำมีการใช้เลือดเขียนข้อความภาษาอังกฤษทิ้งไว้หลายประโยค ซึ่งแปลได้ว่า “ฉันต้องไป ฉันพยายามอย่างหนักจริงๆ ความเข้าใจสำคัญกว่าเรื่องเงิน”
ด้าน พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รอง ผกก.สส.สภ.คลองหลวง เปิดเผยวันนี้ (5 เม.ย.) ล่าสุดทราบว่า ผู้ตายเป็นผู้ชายอายุ 30 ปี สัญชาติจีน ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์ เช่นเดียวกัน โดยในช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้ดูแลหอพักตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนทราบห้องพักของผู้ตาย และเมื่อเข้าตรวจสอบจึงพบศพ น.ส.ณัฏฐณิชา ดังกล่าว
จากการสืบสวนและประสานข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัย พบว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองมีความสัมพันธ์เป็นแฟนกัน ขณะที่พยานซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีนห้องข้างเคียงระบุว่า เมื่อประมาณ 2 สัปดาห์ก่อน เคยได้ยินเสียงผู้ชายคุยโทรศัพท์ในลักษณะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทรุนแรง เบื้องต้นสันนิษฐานว่า ทั้งคู่น่าจะมีปากเสียงทะเลาะวิวาทรุนแรง ก่อนที่ฝ่ายชายจะใช้อาวุธมีดทำร้ายแฟนสาวจนเสียชีวิต
จากนั้นได้ใช้มีดกรีดข้อมือแล้วใช้เลือดเขียนข้อความระบายความคับแค้นบนผนัง ก่อนตัดสินใจกระโดดลงจากระเบียงหลังห้องพักเพื่อหนีความผิด ปัจจุบันมีการนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดที่สถาบันนิติเวช รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงและจะเร่งสอบปากคำผู้ใกล้ชิดเพื่อหาแรงจูงใจในการก่อเหตุ
เปิดไทม์ไลน์ นศ.จีนปี 1 โดดหอพัก ห้องพักเจอสาวถูกแทงอีกศพ
- เวลา 16.05 น. วันที่ 4 เม.ย.2569 ผู้ตายหนุ่มชาวจีนขึ้นลิฟต์มา
- เวลา 17.27 น. ผู้ตายหนุ่มชาวจีนเดินออกมาพร้อมกระเป๋าสะพายแล้วเข้าห้องใหม่
- เวลา 18.41 น. ผู้ตายหนุ่มชาวจีนออกจากห้องเปลี่ยนชุด
- เวลา 18.42 น. หนุ่มจีนกลับเข้าห้อง
- เวลา 18.43 น. หนุ่มชาวจีนออกจากห้องอีกครั้ง
- เวลา 19.54 น. ชาวจีนกลับเข้าห้อง
- เวลา 20.22 น. ชาวจีนออกจากห้องและถือของในมือ
- เวลา 20.25 น. ผู้เสียชีวิตหญิงชาวไทย เข้าห้อง
- เวลา 20.42 น. หญิงชาวไทยเดินคุยโทรศัพท์มาจากริมถนน
- เวลา 20.43 น. หญิงชาวไทยเข้าหอพัก
- เวลา 20.44 น. หญิงชาวไทยเข้าห้องและไม่มีการออกจากห้องอีก
- เวลา 01.59 น. วันที่ 5 เม.ย.2569 ผู้ตายหนุ่มชาวจีนออกจากห้องพร้อมเปลี่ยนชุด มีคราบเลือดที่กางเกง
- เวลา 02.06 น. ผู้ตายหนุ่มชาวจีนเดินกลับเข้าห้อง
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เวลา 03.10 น. ตั้งเเต่เวลา 02.06-03.20 น. ไม่พบใครเข้า-ออกห้องอีก.
ที่มา : มติชน
