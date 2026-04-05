สยอง นั่งอึเล่นมือถือนาน จนลำไส้ปลิ้น 16 ซม. คนไทยชอบทำบ่อย
เหตุสลดเมื่อชายชาวจีนนั่งแช่บนโถส้วมเพื่อใช้สมาร์ตโฟนนานเกินไปจนความดันในช่องท้องพุ่งสูง ส่งผลให้อวัยวะภายในหลุดออกมาภายนอก แพทย์ชี้ไม่ควรใช้เวลาทำธุระเกิน 10 นาที
ที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ชายคนหนึ่งต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลกลางดึกหลังพบก้อนเนื้อขนาดใหญ่หลุดออกมาจากทวารหนัก แพทย์ประจำโรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็นแห่งที่ 6 ตรวจพบว่าก้อนเนื้อดังกล่าวคือลำไส้ตรงที่ปลิ้นออกมาภายนอกร่างกายยาวถึง 16 เซนติเมตร
แพทย์ซูตัน แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร อธิบายว่า ผู้ป่วยมีประวัติป่วยเป็นโรคลำไส้ตรงปลิ้นตั้งแต่อายุ 4 ขวบ ในอดีตลำไส้สามารถหดกลับเข้าไปเองได้ เขาจึงไม่เคยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง
ต้นเหตุของอาการกำเริบรุนแรงครั้งนี้มาจากการนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือบนโถส้วมนานกว่า 30 นาที การนั่งขับถ่ายเป็นเวลานานร่วมกับการเบ่งขับถ่ายทำให้ความดันในช่องท้องเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แรงดันนี้ผลักให้ลำไส้ตรงส่วนปลายหลุดลอกออกจากจุดยึดติดในร่างกายไหลออกมาภายนอกทวารหนัก แพทย์ต้องนำตัวเขาเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินเพื่อรักษาอาการดังกล่าว
โรคลำไส้ตรงปลิ้นคือภาวะที่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเคลื่อนตัวหลุดออกจากตำแหน่งปกติ ลงมาอยู่บริเวณทวารหนัก หรือโผล่พ้นทวารหนักออกมาภายนอก สาเหตุหลักมักเกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหย่อนยาน การเบ่งอุจจาระแรง การนั่งห้องน้ำนานเกินไป อาการท้องผูกเรื้อรัง
แพทย์เตือนประชาชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าห้องน้ำ คนทั่วไปไม่ควรนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือหรืออ่านหนังสือขณะขับถ่าย การนั่งบนโถส้วมนานเกิน 5 ถึง 10 นาทีจะทำลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณดังกล่าวอ่อนแอลง เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคลำไส้ตรงปลิ้น โรคริดสีดวงทวาร ปัญหาการขับถ่ายอื่นตามมา
