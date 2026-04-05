“สส.ไอซ์” โชว์ซื้อ “ผ่าพิภัพไททัน” เล่ม 1 ถึง 34 ตั้งใจงานหนังสือปีนี้ซื้อน้อย
ไอซ์ รักชนก โชว์ซื้อ ผ่าพิภัพไททัน ตั้งแต่เล่ม 1 ถึง 34 เผยงานหนังสือปีนี้ตั้งใจซื้อน้อยไม่เกิน 10 เล่ม เนื่องจากงบน้อยและยังไม่ได้อ่านอีกหลายเล่ม
น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังไปงานหนังสือครั้งที่ 54 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นช่วงวันที่ 26 มี.ค. – 6 เม.ย. 69
โดย สส.ไอซ์ เขียนข้อความว่า “กลับบ้านเรานะ เอเรน” พร้อมโชว์ซื้อหนังสือการ์ตูนเรื่องผ่าพิภัพไททัน (Attack on Titan) ตั้งแต่เล่ม 1 จนถึงเล่นที่ 34 ซึ่งเป็นเล่มสุดท้าย โดยเอเรนที่ สส.ไอซ์ หมายถึงคือ เอเรน เยเกอร์ ตัวเอกของผ่าพิภัพไททัน
นอกจากนี้ สส.ไอซ์ ยังได้อัดคลิปอีกว่า “ปีนี้ตั้งใจจะซื้อไม่เกิน 10 เล่ม เพราะงบน้อย มีกล่องดองพอสมควร” ซึ่งนอกจากหนังสือการ์ตูน 30 กว่าเล่มแล้ว ยังได้ซื้อหนังสือแนวสืบสวนสอบสวน และหนังสือจากอีกหลายสำนักพิมพ์
- “สส.ไอซ์” ตอบแล้ว ตัวละครโปรดในดาบพิฆาตอสูรคือใคร ถูกชาวเน็ตจี้ถาม
- “ไอซ์ รักชนก” แจกสติกเกอร์ หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอีก 3.50 บาท/ลิตร
- “ไอซ์ รักชนก” เดือด ถามความยุติธรรมอยู่ไหน หลัง ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง 44 สส.
