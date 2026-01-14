“นิชนันท์” ซัดกองทัพแถลงไม่เคลียร์ จี้ถามคนไหนหลานผู้การกรมที่ดับในค่าย ?
มหากาพย์ความรุนแรงในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ส่อเค้ายาว! หลังกองทัพบกแจงตัวเลขผู้เสียชีวิตเพียง 1 นาย สวนทางข้อมูลวงใน น้ำ นิชนันท์ ที่ระบุว่าดับ 2 ศพ แถมพฤติการณ์เหี้ยม “เมาสุรา-รุมชำเราด้วยไม้” สมาชิกพรรคส้มตั้งคำถาม 7 ข้อรวด บีบกองทัพเปิดชื่อคนก่อเหตุทั้งหมด หวั่นปิดข่าวช่วยพวกพ้อง
จากากรณี “น้ำ” นิชนันท์ วังคะฮาต สมาชิกพรรคประชาชน ออกมาเปิดเผยข้อมูลวันนี้ (14 ม.ค.) โดยระบุว่า มีเคสใหม่เกี่ยวกับพลทหารถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในค่าย เหตุเกิดมื่อ 12 ม.ค.69 พิกัด ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ โคราชครูฝึกและพลทหารรุ่นพี่เป็นผู้ช่วยครูฝึกตีพลทหารใหม่เสียชีวิตคาที่ 1 นาย นำส่ง รพ. อาการโคม่า เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนาย ตอนนี้ยังมีพลทหารอาการโคม่าอีกที่ รพ.ค่ายทหาร โคราช ขอให้สื่อมวลชนลงไปทำข่าวที่โคราช
ต่อมา กองทัพบก ชี้แจงผ่านแถลงของกองทัพโดยระบุ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69 กองทัพบกได้รับรายงานเหตุการณ์กรณีทหารกองประจำการ สังกัดกองพันพัฒนาที่ 2 เสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากการถูกทำร้ายร่างกายโดยนายทหารประทวนและทหารกองประจำการในหน่วยสังกัดเดียวกัน
จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายทหารกองประจำการทั้ง 3 นาย ในระหว่างคืนวันที่ 9 – 10 ม.ค. 69 โดยอ้างว่า เกิดความไม่พอใจที่ทหารกองประจำการดังกล่าวกระทำผิดระเบียบในหน่วย การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ พลทหาร กฤตานน พลจันทึก ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ณ โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 69
ส่วนทหารกองประจำการอีก 2 นาย ได้รับบาดเจ็บ ปัจจุบันยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้จากผลการสอบสวนยังพบว่านายทหารประทวนที่กระทำความผิดได้ดื่มสุราก่อนที่จะเกิดเหตุอีกด้วย
กองทัพบกขอเรียนว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญา ทั้งยังเป็นการละเมิดนโยบายของกองทัพอย่างไม่อาจยอมรับได้ ซึ่งสร้างความเสื่อมเสียต่อกองทัพบกเป็นอย่างยิ่ง
ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 2 และกองพลพัฒนาที่ 2 ได้สั่งการให้นายทหารพระธรรมนูญรวบรวมพยานหลักฐานเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายบ้านเมืองให้ถึงที่สุด พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร และเตรียมปลดออกจากราชการ
อย่างไรก็ดี ล่าสุด “น้ำ” นิชนันท์ สมาชิกพรรคประชาชน ออกมาท้าชนคำแถลงของกองทัพบกแบบหมัดต่อหมัด กรณีเหตุสลดพลทหารใหม่ถูกรุมทำร้ายจนเสียชีวิตภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา โดยระบุว่าข้อมูลที่กองทัพนำเสนอ “ยังเคลียร์ไม่สุด” และมีกลิ่นอายของการปกปิดรายละเอียดสำคัญ
ทั้งนี้ น.ส.นิชนันท์ ได้ขอให้กองทัพบกแจ้งความคืบหน้าข้อมูลข้อเท็จจริงโดยละเอียด พร้อมกับร่ายยาว 7 ข้อสำคัญที่กองทัพยังชี้แจงไม่กระจ่างทั้งหมด
1) พลทหารเสียชีวิต กี่นายกันแน่ 1 นาย ตามที่ ทบ.ออกสื่อ หรือ 2 นาย ตามที่ได้รับข้อมูลมา ข้อมูลไหนคลาดเคลื่อน
คนไหนเป็นหลานของผู้การกรม ?
2) ทบ. ไม่ได้ระบุจำนวนคนทำผิด เอ่ยแต่ว่านายทหารประทวนและทหารกองประจำการในหน่วยสังกัดเดียวกัน รวมกันแล้ว 8 คน ตามที่ได้ข้อมูลมามั๊ย
3) ใช่ ครูฝึก 1 และ ผู้ช่วยครูฝึก พลทหารรุ่นพี่ 6 คน รวมเป็น 8 คน รุมตี พลทหาร 3 คนทั้งคืนใช่หรือไม่
4) แม้กระทั่งคืนนั้นที่ตี พลทหาร กฤตานน พลจันทึก หรือ “น้องโอ๊ค” ได้ร้องขอชีวิต แต่ก็ไม่มีการหยุดตี ใช่หรือไม่
5) ขอรายชื่อพลทหารที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ใน โรงพยาบาล
6) ขอรายชื่อครูฝึก ชื่อเล่น “เปี้ยก” และ รายชื่อพลทหารรุ่นพี่ที่เป็นผู้ช่วยครูฝึก รวมกัน 8 นาย
7) สาเหตุต้นตอ เกิดจากอะไร ก่อนที่จะช้อมตี พลทหาร ขอให้ ทบ.เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริง
ท้ายโพสต์ สมาชิกพรรคประชาชนได้เขียนขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัว พลทหาร กฤตานน หรือ น้องโอ๊ค ในวัย 21 ปี ที่เสียชีวิตในค่ายทหารสุรธรรมพิทักษ์ โคราช โดย “น้องโอ๊ค” เด็กหนุ่มจาก จ. ขอนแก่น สมัครใจมาเป็นพลทหาร เพื่ออยากรับใช้ชาติ ตอนอายุ 20 ปี แต่ต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้ อีกฝ่ายจึงเกิดคำถามว่า หรือนี่ยุติธรรมสำหรับตัวผู้เสียชีวิตและ ครอบครัวเขาแล้วหรือไม่.
