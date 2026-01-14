ข่าว
ด่วน! เครนก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ อ.สีคิ้ว ผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
เครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับรถไฟพื้นราบ อ.สีคิ้ว ไฟลุกไหม้ท่วม มีผู้บาดเจ็บหลายราย กู้ภัยเร่งช่วยเหลือด่วน
14 ม.ค. 2569 เมื่อเวลาประมาณ 09.40 น. เครนก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ถล่มลงมาทับรถไฟพื้นราบด้านล่าง ถนนคด ในเขตพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ส่งผลให้ในเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และมีไฟลุกไหม้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือ หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
เช็กด่วน! รถไฟสายอีสาน งดวิ่ง-เปลี่ยนเส้นทาง หลังอุบัติเหตุเครนร่วงที่สีคิ้ว เปิดเงื่อนไขคืนตั๋ว
32 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร
11 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3
41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ผู้สมัครผู้ว่ารัฐฟลอริดา เสนอ “ภาษีบาป” เก็บภาษี 50% ผู้ผลิตคอนเท้นต์ OnlyFans
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น “ก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องกิน”
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“กัน จอมพลัง” เจอรถตู้ เชื่อมเหล็กแน่นหนา ซุกโกดังสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 ฟันธงเลขเด่น ตรงกันเป๊ะ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สื่อญี่ปุ่น ประเมิน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 110 ศพ คาดตัวเลขอาจสูงกว่านี้
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
“มงคลกิตติ์” พร้อมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“ฮุน มาเนต” ปลุกระดมความสามัคคีของคนในชาติ เล่นบทโศกถูกรุกรานอธิปไตย
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
“ทรัมป์” กำลังส่งความช่วยเหลือเข้าอิหร่าน ยอดตายประท้วงทะลุ 2000 ศพ
3 ชั่วโมง ที่แล้ว