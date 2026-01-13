4 ราศี กระเป๋ารั่วรับต้นเดือน รายจ่ายฉุกเฉินรออยู่ งด CF ของฟุ่มเฟือยด่วน
เช็กดวงชะตา 4 ราศีที่ดวงการเงินเข้าขั้นวิกฤต มีเกณฑ์เสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องและเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เตือนสติสายช้อปหยุดกดใส่ตะกร้าก่อนจะไม่มีเงินกินข้าว!
ขึ้นเดือนใหม่ที่ควรจะสดใส แต่ดูเหมือนดวงดาวทางการเงินจะไม่เป็นใจให้หลายคนเสียแล้ว! ใครที่กำลังวางแผนจะให้รางวัลตัวเองด้วยการช้อปปิ้งออนไลน์ หรือกด CF ของรัว ๆ ในไลฟ์สด ต้องขอให้ “เบรก” ไว้ก่อน เพราะมวลความร้อนแรงของรายจ่ายฉุกเฉินกำลังพุ่งเข้าใส่ 4 ราศีอย่างจัง ชนิดที่ว่าต่อให้พยายามประหยัดแค่ไหน ก็อาจมีเรื่องให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายแบบเลี่ยงไม่ได้
1. ราศีกรกฎ
ชาวกรกฎช่วงนี้ดวงการเงินเหมือนโดนราหูอมรายจ่าย ระวังเครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้ในบ้าน หรือยานพาหนะเกิดพังขึ้นมาแบบกะทันหัน ทำให้ต้องเสียเงินก้อนโตไปกับการซ่อมแซม
ข้อระวัง : งดการซื้อของประดับตกแต่งหรือเสื้อผ้าใหม่ไปก่อน เพราะเงินสำรองที่คุณมีอาจจะต้องถูกนำมาใช้กับเรื่องจำเป็นในบ้านแทน
2. ราศีตุลย์
ชาวตุลย์มักใจอ่อนกับคนรอบข้าง แต่เดือนนี้ต้อง “ใจแข็ง” ให้มาก มีเกณฑ์ต้องควักเงินช่วยเหลืองานสังคม งานบวช งานแต่ง หรือแม้แต่เพื่อนฝูงมาขอยืมเงินกะทันหัน ซึ่งมีโอกาสได้คืนยากมาก
ข้อระวัง : การเข้าแอปฯ ส้มแอปฯ น้ำเงินในช่วงกลางคืนคืออันตรายที่สุด เพราะคุณจะกด CF ของฟุ่มเฟือยเพียงเพื่อคลายเครียดจนลืมตัว
3. ราศีมังกร
ชาวมังกรที่บ้างานต้องระวังร่างกายประท้วงจนต้องเสียทรัพย์ มีโอกาสเสียเงินไปกับค่าหมอ ค่ายา หรือการตรวจรักษาอาการป่วยที่สะสมมานาน รวมถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านอาจจะเจ็บป่วยกะทันหัน
ข้อระวัง : อย่าเพิ่งลงทุนในสิ่งที่ยังไม่เห็นกำไรชัดเจน ความโลภในช่วงนี้จะทำให้กระเป๋ารั่วหนักกว่าเดิม
4. ราศีเมษ
ชาวเมษต้องระวังเรื่องเอกสารและการลืมตัวเป็นพิเศษ ระวังการโดนใบสั่ง ค่าปรับล่าช้า หรือทำของมีค่าสูญหายจนต้องซื้อใหม่มาชดเชย เป็นรายจ่ายที่เกิดจากความประมาทล้วน ๆ
ข้อระวัง : พยายามอย่าพกเงินสดจำนวนมาก และเช็กยอดเงินในบัญชีบ่อย ๆ เพื่อให้เห็นตัวเลขจริงก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินซื้อของที่ “อยากได้” แต่ “ไม่จำเป็น”
คำแนะนำส่งท้าย
4 ราศีที่ติดโผ “กระเป๋ารั่ว” ในเดือนมกราคม 2569 นี้ วิธีแก้เคล็ดที่ได้ผลที่สุดคือการ “ชิงทำบุญ” ด้วยจำนวนเงินเลขมงคล (เช่น 19, 29, 99 บาท) เกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือการบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัด เพื่อเป็นการตัดไม้ข่มนามรายจ่ายที่กำลังจะพุ่งเข้ามา
