ชีวิตพังเพราะถูกหวย? หนุ่มญี่ปุ่นถูกหวย 320 ล้าน หมดเกลี้ยงใน 10 ปี เผยโดนสาวไทยหลอก-ลงทุนเจ๊ง

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:09 น.
บทเรียนราคาแพง หนุ่มญี่ปุ่นถูกหวยรางวัลใหญ่ 320 ล้านเยน แต่ใช้เงินหมดภายใน 10 ปี เผยโดนสาวไทยหลอกสร้างบ้าน ลงทุนก็เจ๊ง เคยใช้เงินคืนเดียว 20 ล้าน

ชายต้นเรื่องรายนี้มีชื่อว่า นายคุจิ โรคุโร่ ชายผู้เคยพลิกชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนในปี 2005 ขณะอายุ 38 ปี เมื่อเขาถูกรางวัล “Loto 6” รับเงินรางวัลสูงถึง 320,380,000 เยน (ประมาณ 64 ล้านบาท) โรคุโร่เล่าว่า วินาทีที่เห็นตัวเลขในบัญชี เขาไม่ได้รู้สึกดีใจ แต่กลับรู้สึกหวาดกลัวจนมองว่าคนรอบข้างจะเข้ามาขโมยเงินของเขา ทำให้เขาไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใครเลย

เมื่อมีเงินมหาศาล พฤติกรรมการใช้เงินของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสุดขั้ว จากเดิมที่เคยไปเที่ยวคลับเดือนละครั้ง เขาก็เปลี่ยนมาเป็นสัปดาห์ละ 4 ครั้ง เปิดแชมเปญเป็นหอคอย (Champagne Tower) และเคยใช้เงินสูงสุดในคืนเดียวถึง 20 ล้านเยน (ประมาณ 4 ล้านบาท)

ในตอนที่เงินเริ่มลดลงจนเหลือต่ำกว่า 300 ล้านเยน เขาเริ่มกังวลจึงนำเงินไปลงทุนในหุ้นและ FX (แลกเปลี่ยนเงินตรา) แต่เนื่องจากสมัยนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดีย เขาจึงเชื่อข้อมูลจากกระทู้ในเน็ตจนขาดทุนไปกว่า 200 ล้านเยน (ประมาณ 40 ล้านบาท)

แต่ในช่วงที่เงินเหลือน้อยลงนั้นเหมือนจะเป็นช่วงชีวิตที่ดี เมื่อเขาได้พบรักกับหญิงสาวชาวไทยในบาร์แห่งหนึ่ง หลังจากคบกันได้ 5 เดือน ฝ่ายหญิงเดินทางกลับประเทศไทย เขาจึงตามมาง้อเพราะอยากแต่งงานด้วย พ่อแม่ของฝ่ายหญิงบอกกับเขาว่า “ถ้าอยากแต่งกับลูกสาว ต้องแสดงความจริงใจให้เห็น” เขาจึงทุ่มเงิน 35 ล้านเยน (ประมาณ 7 ล้านบาท) เพื่อสร้างบ้านให้ครอบครัวฝ่ายหญิงที่เมืองไทย

ทว่าหลังจากสร้างบ้านเสร็จ เขาถึงได้รู้ความจริงว่าหญิงสาวคนนั้นมีสามีเป็นชาวไทยอยู่แล้ว เท่ากับว่าเขาเสียเงินสร้างบ้านให้คนอื่นฟรีๆ โดยที่ไม่ได้แต่งงานตามที่หวัง

หลังจากนั้นเขาพยายามเปิดร้านอาหารและร้านขายของชำในญี่ปุ่นแต่ก็เจ๊งทั้งหมด จนในที่สุดผ่านไป 10 ปี เงินรางวัลทั้งหมดก็กลายเป็นศูนย์ อย่างไรก็ตาม โรคุโร่ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ผมไม่เสียใจหรือเสียดายเลย เพราะการถูกหวยตอนอายุ 38 ทำให้ผมได้ใช้เงินซื้อความต้องการทุกอย่างจนจบไปแล้ว ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิต”

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:09 น.
