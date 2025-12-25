ช็อกวงการลูกหนัง อดีตแข้งเยาวชนทีมชาติเยอรมนีเสียชีวิต พลัดตกกระเช้าสกีต่อหน้าภรรยา
วงการลูกหนังเมืองเบียร์ร่วมไว้อาลัย เซบาสเตียน เฮิร์ตเนอร์ อดีตกองหลังเยาวชนทีมชาติเยอรมนี ประสบอุบัติเหตุ พลัดตกกระเช้า เสียชีวิตต่อหน้าภรรยา
เกิดเหตุโศกนาฏกรรมที่สกีรีสอร์ตซาวิน คุก (Savin Kuk) ใกล้กับเมืองซาบลยัก ประเทศมอนเตเนโกร เมื่อ เซบาสเตียน เฮิร์ตเนอร์ (Sebastian Hertner) อดีตนักฟุตบอลอาชีพชาวเยอรมนี เสียชีวิตลงในวัยเพียง 34 ปี จากอุบัติเหตุระหว่างพักผ่อนกับครอบครัวเมื่อวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า เฮิร์ตเนอร์และภรรยาอยู่บนกระเช้าสกีแบบที่นั่งคู่ แต่จู่ๆ ตัวกระเช้าได้หลุดออกจากสายเคเบิลหลักและหล่นลงไปกระแทกกับที่นั่งด้านหลัง ส่งผลให้ร่างของเฮิร์ตเนอร์ร่วงลงสู่พื้นด้านล่างและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ขณะที่ภรรยาของเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมด และได้รับบาดเจ็บกระดูกขาหัก แต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันท่วงที
นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวอีก 3 รายที่ต้องติดค้างอยู่บนกระเช้านานหลายชั่วโมงก่อนที่ทีมกู้ภัยจะช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัย
เซบาสเตียน เฮิร์ตเนอร์ เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นหลัก และเคยผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสรในเยอรมนี เช่น 1860 มิวนิก, เออร์ซเกเบียร์เก้ เอา, ดาร์มสตัดท์ และล่าสุดรับบทเป็นกัปตันทีม ESTV ฮัมบูร์ก ในลีกระดับ 5 ส่วนในระดับทีมชาติ เขาเคยติดทีมชาติเยอรมนีชุดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และ 19 ปี ในช่วงปี 2008-2009
ขณะที่สโมสร สตุ๊ตการ์ท ที่เคยเป็นต้นสังกัดสมัยเยาวชนได้ออกแถลงการณ์ร่วมไว้อาลัย ระบุว่าเฮิร์ตเนอร์เคยสวมเสื้อทีมสตุ๊ตการ์ทนานถึง 7 ปี และลงเล่นให้ทีมชุดสำรองกว่า 65 นัด พร้อมส่งกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย
ขณะนี้ทางการมอนเตเนโกรได้สั่งปิดให้บริการกระเช้าสกีดังกล่าวอย่างไม่มีกำหนด เพื่อให้พนักงานอัยการและผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบทางเทคนิคอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดสายเคเบิลจึงหลุดออกมาจนนำไปสู่ความสูญเสียครั้งนี้
อ้างอิง : www.sportbible.com
