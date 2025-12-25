ข่าว

หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ “คดีพ่นสีกำแพง”

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 14:51 น.
หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ "คดีพ่นสีกำแพง"

หนุ่มขี่ จยย. ไม่ติดป้ายทะเบียน เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตกพบมีหมายจับคดีดัง “พ่นสีกำแพงเจริญกรุง” เจ้าตัวอ้างต้องรีบไปทำงาน

เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะปฏิบัติหน้าที่เรียกตรวจสอบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันเมื่อการตรวจสอบธรรมดานำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีดัง

โดยเพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ ได้ระบุคำบรรยายคลิปวิดีโอดังกล่าวว่า “แบบนี้เค้าเรียก ซวยซ้ำ ซวยซ้อน ซวยแบบอนาคตริบหรี่ จากอดีตที่เคยพ่นสีกำแพงเพราะสนุกมือ จนมีหมายจับ อายุความ 10 ปี สถานะหลบหนี จากไม่ติดแผ่นป้าย เจอหมายจับ”

“หนุ่มรายหนึ่ง ขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ติดทะเบียน ตำรวจเห็นจึงขี่ประชิด แล้วเรียกหนุ่มรายนี้เพื่อตรวจสอบ เมื่อเปิดเบาะรถจักรยานยนต์ พบปืนแก๊ป ทะเบียน ตำรวจจึงเช็กประวัติ และสอบถาม ตำรวจถามเคยมีประวัติมั้ย ทางด้านหนุ่มตอบว่า ไม่เคยมี แต่เมื่อเช็กแล้ว ปรากฎว่า พบเคยต้องคดีพ่นสี ที่บริเวณกำแพง และยังมีหมายจับอีกด้วย

ตำรวจจึงเค้นถาม เจ้าตัวจึงตอบว่าตนเคยมีคดีพ่นสีที่เจริญกรุงจริง ส่วนหมายจับตนเองไม่รู้มาก่อน ทางตำรวจก็บอกว่าให้โทรไปลางาน เพราะต้องนำตัวไปที่ สน. ทันที หนุ่มถึงกับไปไม่ถูก บอกว่าตนเองลางานไม่ได้ ทางตำรวจก็บอกอีกว่า พี่สามารถใส่กุญแจมือได้ทันทีนะ เพราะคุณอยู่ในสถานะหลบหนี

หนุ่มได้แต่พร่ำว่า ไปทำงานสายแล้ว ถึงขั้นต้องลางานเลยหรอ ?? …………. สน. ค่ะ หมดอนาคตวัยรุ่น”

โพสต์เหตุการณ์ตำรวจขณะเรียกตรวจรถจักรยานยนต์
FB/ เจ๊ม้อย v+

สำหรับคดีพ่นสีที่ถูกกล่าวถึงนั้น สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา กลุ่มวัยรุ่น 3 คน ได้ก่อเหตุพ่นสีสเปรย์ทับผลงานศิลปะของศิลปินชาวสเปน ในโครงการ “Krung Thep Creative Streets” บริเวณปากซอยเจริญกรุง 30 ซึ่งสร้างความเสียหายและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับกุมไปได้ 2 ราย ด้วยเหตุผลคือ ต้องการบลัฟผลงานที่คิดว่าเป็นงานศิลปะของอีกกลุ่มหนึ่ง

