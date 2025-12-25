โตโน่ ภาคิน เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ภาพคู่คนนี้ อวยพรซึ้ง รับวันคริสต์มาส

โตโน่ ภาคิน เคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกโยงดราม่าคู่รักรีเทิร์น โพสต์เซลฟี่ส่งกำลังใจพี่น้องทหาร รับคริสต์มาส อวยพรซึ้ง ‘ขอให้ทุกคนปลอดภัย’ ขอบคุณความเสียสละปกป้องชายแดน
กระแสข่าวลือร้อนแรงส่งท้ายปีหนีไม่พ้น กรณีเพจดังใบ้อักษรย่อคู่รักรีเทิร์นจนโยงไปออกที่คู่ของ โตโน่ ภาคิน และนางเอกสาว ณิชา ณัฏฐณิชา จนฝ่ายหญิงต้องรีบออกมาเบรกข่าวลือ ยืนยันสถานะโสด ฝั่งต้นสังกัดเตรียมจัดการคนปล่อยข่าวเท็จ ล่าสุด แฟนคลับที่รอฟังความเคลื่อนไหวจากฝั่งพระเอกหนุ่มก็ได้เห็นภาพประทับใจ เพราะเจ้าตัวขอส่งต่อความรู้สึกดี ๆ ให้กับรั้วของชาติ
โตโน่ ภาคิน ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีสตอรี่ @mootono29 โพสต์ภาพที่ตนเองถ่ายเซลฟี่ร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ภาพดังกล่าวมาพร้อมกับข้อความอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสที่อ่านแล้วสัมผัสได้ถึงความห่วงใยจริง ๆ ระบุว่า “Merry Christmas ขอให้พี่น้องของเราทุกคน ปลอดภัยนะครับ และขอบคุณ ในความเสียสละนะครับ :-)”
คำอวยพรดังกล่าว นอกจากจะเป็นการส่งคำอวยพรในเทศกาลปลายปีแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ข้อความของหนุ่มโตโน่ถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ส่งตรงไปถึงเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงให้มีขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป และ ขอบคุณที่ในความเสียสละครั้งนี้
