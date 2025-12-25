ข่าวดาราบันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 12:59 น.
เปิดอาณาจักร “ยายหนิง” ที่เท็กซัส อเมริกา เล่าตำนานครอบครัวนักสู้ อพยพไปอเมริกา 40 ปี ปลูกบ้านหรูอลังการทุกหลัง

แฟนคลับได้ตื่นตาตื่นใจกันยกใหญ่ เมื่อ ยายหนิง คุณแม่คนเก่งของชมพู่ อารยา บินลัดฟ้าไปฉลองเทศกาลคริสต์มาสกับครอบครัวที่เมืองดาลลัส รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา พร้อมพาทัวร์อาณาจักรบ้านพักที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา

ยายหนิงเปิดเผยว่า บ้านที่เห็นไม่ใช่บ้านจัดสรร แต่เป็นที่ดินที่คุณพ่อซื้อและปลูกสร้างเองกับมือ ทำให้มีพื้นที่กว้างขวางและแตกต่างจากหลังอื่น รอบบ้านถูกเนรมิตให้เป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสไตล์ยายหนิงเป๊ะๆ มีทั้ง Green House โรงเรือนปลูกผักผลไม้

เล้าไก่ เลี้ยงไว้เก็บไข่กินเอง ให้ความรู้สึกเหมือนยกสวนผักยายหนิงที่เมืองไทยไปไว้ที่อเมริกา นอกจากนี้ยังพาไปชมบ้านของน้องสาวในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีความใหญ่โต โอ่อ่า และอลังการมาก

เบื้องหลัง 40 ปีแห่งความพยายาม ยายหนิงได้เล่าเกร็ดประวัติครอบครัวที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่า พ่อแม่และพี่น้องทุกคนย้ายมาตั้งรกรากที่อเมริกาและได้สัญชาติกันหมดแล้ว มีเพียงยายหนิงคนเดียวที่ยังอาศัยอยู่ที่เมืองไทย

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

ละเมื่อถูกถามถึงฐานะทางบ้าน ยายหนิงก็ตอบแบบคนถ่อมตัวว่าพอมีพอกิน ส่วนเบื้องหลังความสำเร็จของครอบครัวยายหนิงต้องบอกว่าเริ่มต้นมาจากศูนย์ เพราะพี่ชายและน้องชายก็เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวจากการเป็นลูกจ้างมาก่อน ปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจส่วนตัว

ยายหนิงเล่าอีกว่า ทริปนี้ไปเยี่ยมบ้านพี่น้องไม่ครบ โดยบ้านพี่ชายกับน้องชายจะอยู่ที่เมือง Houston (ฮิวสตัน) ก็คงขี้เกียจนั่งรถ คงไม่ได้ไป แต่สัญญาว่าปีหน้าจะไปบ้านน้องชายคนเล็กกับพี่ชายคนโตที่อยู่ที่นั่น ส่วนบ้านน้องสาวอีกคนอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ไกลมาก ขับรถไปประมาณครึ่ง ชม. และบ้านของน้องอีกคนก็ไม่ไกล ขับไปประมาณ 10 นาที

บ้านยายหนิงเป็นครอบครัวใหญ่ มีพี่น้อง 7 คน อย่างที่บอกว่ายายหนิงอยู่กรุงเทพฯ คนเดียว ถ้าคิดถึงถ้าอยากเจอทุกคนก็ต้องมาที่อเมริกา ถ้าให้เขาบินไปหายายหนิงก็มากันไม่ครบ เพราะบางทีไปกันได้แค่ 3-4 คน หลานก็เยอะ

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

เส้นทางความสำเร็จของครอบครัวนี้เรียกว่าเป็น “ครอบครัวนักสู้” ตัวจริง เพราะพี่น้องทุกคนเริ่มสร้างตัวจากการเป็นลูกจ้าง จนปัจจุบันก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจส่วนตัวกันหมดแล้ว

แม้ยายหนิงจะถ่อมตัวบอกว่าฐานะ พอมีพอกินบ แต่ภาพความอลังการของบ้านและความสำเร็จที่เห็น ก็เป็นเครื่องการันตีความมั่งคั่งที่มาจากน้ำพักน้ำแรงได้เป็นอย่างดี

เปิดภาพคุณตา “ชมพู่ อารยา” พ่อยายหนิง ที่เท็กซัส

หลังจากเดินทางไกลข้ามทวีป ล่าสุด “ยายหนิง” อวดภารกิจหัวใจเพื่อกลับไปเยี่ยมครอบครัวพี่น้อง และที่สำคัญคือการไปหา คุณพ่อ เพื่อฉลองเทศกาลคริสต์มาสร่วมกัน

ทันทีที่ไปถึง ยายหนิงก็ได้สวมกอดคุณพ่ออย่างสุดหัวใจและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทำเอาแฟนคลับที่ได้เห็นภาพต่างพากันยิ้มตามไปกับความอบอุ่นนี้ โดยหลายคนลงความเห็นตรงกันว่า คุณพ่อหน้าเหมือนยายหนิงแบบถอดแบบกันมาเป๊ะๆ

ที่ทำเอาหลายคนทึ่ง คือความแข็งแรงของ คุณตาของแม่ชม (หรือคุณทวดของเหลนๆ สายฟ้า-พายุ-น้องเกล) ที่แม้จะมีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัย 90 กว่าปี แล้ว แต่ยังดูสดใสและสุขภาพแข็งแรงมาก ถือเป็นภาพครอบครัวเฟรมใหญ่ที่เต็มไปด้วยความสุขส่งท้ายปีจริงๆ ครับ

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

