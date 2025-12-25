ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 2569 เส้นทางเหนือ-อีสาน ไปสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เฉพาะเที่ยวหลัง 18.00 น. 26-30 ธ.ค.นี้ แนะเผื่อเวลาเดินทาง 1 ชม.
วันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2569 เข้ามาทุกที พี่น้องประชาชนจำนวนมากเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเฉลิมฉลองกับครอบครัว แต่ปีนี้ใครที่จองตั๋วรถทัวร์ บขส. ไว้ล่วงหน้า ต้องตรวจสอบหน้าตั๋วให้ดี ล่าสุดมีการเปลี่ยนจุดขึ้นรถปีใหม่ เพื่อลดความแออัดและแก้ปัญหารถติดในสถานีขนส่งหมอชิต 2 ชั่วคราว
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า การรองรับคลื่นมหาชนที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาล บขส. จึงได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวก ขอให้ผู้โดยสารสังเกตเงื่อนไขการเดินทาง
ใครต้องย้ายไปขึ้นรถที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าของ บขส. เส้นทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตั้งแต่เที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568 ให้ไปขึ้นรถที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2
เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และหนีรถติด ผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางไปยังจุดขึ้นรถใหม่ได้หลายช่องทาง ได้แก่
- รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
- รถไฟฟ้าสายสีแดง
- รถเมล์
- รถแท็กซี่
ขอแนะนำผู้โดยสาร ตรวจสอบจุดขึ้นรถที่ระบุในตั๋วโดยสาร และเผื่อเวลาเดินทางมาขึ้นรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง
ส่วนผู้โดยสารที่ไม่ได้จองตั๋วล่วงหน้า สามารถ Walk In มาซื้อตั๋วโดยสาร ณ วันเดินทาง และขึ้นรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 ได้ ขอให้ดูจุดขึ้นรถที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสารของท่านให้ชัดเจนอีกครั้ง
ทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและจองตั๋ว บขส. ได้ที่เว็บไซต์ บขส. https://tcl99web.transport.co.th, Application E – ticket, Facebook Page : บขส. (บขส.), Line : บขส.99 (Id : @TCL99) และช่องจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 – 2936 – 3660
ข้อมูลจาก : บขส.
