5 ราศี ระวังความลับรั่วกลางห้องประชุม เผลอหลุดปากเรื่องไม่ควรพูด งานเข้าไม่รู้ตัว

เผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 05:00 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 15:09 น.
60
ดูดวงวันนี้ 25 12 68

หมอดูเตือนด่วน ดวงการงานวันนี้มีเกณฑ์ “ปลาหมอตายเพราะปาก” ห้ามเม้าท์-ห้ามบ่น-ห้ามพาดพิง ประชุมวันนี้รูดซิปปากให้สนิท ดีกว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะคำพูดเพียงคำเดียว

สัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงเรื่องการสื่อสาร! โดยเฉพาะใน “ห้องประชุม” หรือการ “Call/Zoom” กลุ่มใหญ่ มี 5 ราศีที่สติอาจจะหลุด เผลอพูดเรื่อง “Top Secret” หรือเรื่องส่วนตัวของเจ้านาย/เพื่อนร่วมงานออกมากลางวงโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำเอาบรรยากาศมาคุทันที เช็กด่วนว่ามีราศีคุณหรือไม่

1. ราศีเมถุน

“ของขึ้นกลางวง” หากมีการโต้เถียงหรือบลัฟกันในที่ประชุม เลือดนักสู้ของคุณจะพุ่งพล่าน คุณอาจเผลอ “งัดข้อมูลลับ” หรือ “ไม้ตาย” ที่ควรเก็บไว้ใช้ทีหลัง ออกมาฟาดคู่ต่อสู้ตอนนี้เลย ซึ่งอาจทำให้เสียรูปคดี หรือผิดแผนที่วางไว้กับทีม ควรหายใจเข้าลึกๆ อย่าเพิ่งหงายการ์ดใบสุดท้ายถ้ายังไม่ถึงเวลา

2. ราศีเมษ

“กระซิบผิดที่” คุณอาจจะแค่อยากหันไปเม้าท์เบาๆ กับเพื่อนข้างๆ เพื่อระบายความอึดอัด หรือวิจารณ์ลูกค้า แต่หารู้ไม่ว่า “เสียงไมค์ยังเปิดอยู่” หรือห้องประชุมมันก้องกว่าที่คิด ทำให้สิ่งที่คุณนินทาได้ยินไปทั่วห้อง

เช็กสถานะไมโครโฟน (Mute) ให้ดี หรือทางที่ดีอย่าเพิ่งเม้าท์จนกว่าจะเดินออกจากห้อง

3. ราศีตุลย์

“ซื่อตรงเกินเบอร์” เจ้านายอาจจะถามคำถามชี้นำเพื่อให้คุณตอบเลี่ยงๆ แต่ด้วยความซื่อและตรงไปตรงมา คุณดันตอบ “ความจริง” ออกไปหมดเปลือก ทั้งเรื่องความผิดพลาดของทีม หรือตัวเลขที่ขาดทุน ทำเอาผู้ใหญ่ในห้องหน้าถอดสี อ่านไลน์กลุ่มหรือเตี๊ยมกับหัวหน้าให้ดีก่อนเข้าประชุม ว่าเรื่องไหนพูดได้ เรื่องไหนต้องเหยียบเบรก

4. ราศีธนู

“จำข้อมูลสลับ” วันนี้คุณมีเกณฑ์เบลอๆ อาจจะจำสลับว่าเรื่องนี้ “ประกาศได้แล้ว” หรือ “ยังเป็นความลับอยู่” ทำให้คุณเผลอแสดงความยินดี หรือพูดถึงโปรเจกต์ใหม่ที่ยังไม่เปิดตัว (Embargo) ต่อหน้าคนนอก ถ้าไม่มั่นใจว่าเรื่องนี้พูดได้ไหม ให้หันไปสบตาหัวหน้า หรือถามย้ำในกระดาษโน้ตก่อนพูดออกไมค์

5. ราศีมีน

ด้วยความที่คุณไม่ชอบความเงียบ เวลาประชุมแล้วไม่มีใครพูด คุณจะอาสาพูดขึ้นมาเอง แต่ด้วยความรีบคิดรีบพูด อาจเผลอเล่า “ข้อมูลภายใน” ที่ยังไม่สรุป หรือหลุดปากเรื่องงบประมาณลับๆ ออกไปเพื่อพยายามให้บรรยากาศมันไหลลื่น ถ้าบรรยากาศเงียบ ให้ดื่มน้ำ อย่าพยายามถมความเงียบด้วยความลับบริษัท

คำแนะนำส่งท้าย

สำหรับ 5 ราศีที่เสี่ยง “งานเข้า” เพราะปากในวันนี้ ขอแนะนำเทคนิคเอาตัวรอดง่าย ๆ

1. จดก่อนพูด : วันนี้งดการด้นสด (Improvise) ให้จดหัวข้อที่จะพูดใส่กระดาษ แล้วพูดตามนั้นเป๊ะๆ อย่าออกนอกสคริปต์

2. น้ำเย็นช่วยได้ : พกน้ำเย็นเข้าห้องประชุม จิบทุกครั้งที่รู้สึกอยากจะเม้าท์ หรืออยากจะสวนกลับใคร ความเย็นจะช่วยดึงสติให้กลับมา

