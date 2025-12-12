“ชูวิทย์” โพสต์ถึง “พรรคส้ม” โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสียค่าโง่อีกครั้ง
ชูวิทย์ โพสต์ถึง พรรคประชาชน หลัง อนุทิน ชิงยุบสภา โดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสียค่าโง่อีกครั้ง เอาคะแนนเสียง 14 ล้าน โยนทิ้งน้ำ
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กภายหลังนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศยุบสภา โดยระบุว่า “นายกฯ ประกาศ “ยุบสภา“
เกมการเมืองที่ “พรรคประชาชนพลาดแล้วพลาดอีก” ผมเคยเตือนก่อนแล้วว่าไม่มีการเมืองที่ไหนทำแบบนี้ หวังแก้รัฐธรรมนูญ ทำ MOA แล้วโหวตให้ภูมิใจไทยเป็นรัฐบาล
ส่วนพรรคประชาชนนั่งเป็นฝ่ายค้าน ได้แต่วิพากษ์วิจารณ์ นั่งฝันว่า 4 เดือนจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วไปเลือกตั้ง จนมาถึงบัดนี้ ท่ามกลางภาวะสงคราม ไทย-เขมร ภูมิใจไทยเลือกหักหลัง ฉีก MOA แล้วยุบสภาหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงภาวะสงคราม ถือว่าใจเหี้ยมมาก แม้ว่าจะยังรักษาการ แบบนี้ไม่ใช่ชาติต้องมาก่อน แต่พรรคต้องมาก่อน
พรรคส้มไม่ได้ตามที่หวัง ซ้ำยังไปเปิดโอกาสให้ช่วงที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยต้อนบ้านใหญ่เข้าพรรค โยกย้ายข้าราชการ ใช้งบประมาณ เตรียมพร้อมเลือกตั้งใหม่ พรรคประชาชนคงคิดว่า หากพรรคภูมิใจไทยตระบัดสัตย์แล้วคะแนนจะตก แต่งานนี้พรรคภูมิใจไทยได้ “กินฟรี” ส่วนพรรคประชาชนถูกหลอก เสียค่าโง่ซ้ำอีกครั้ง
ตั้งแต่ MOU จัดตั้งรัฐบาลของ พิธา พรรคก้าวไกล ถูกหลอก ต่อมา MOA เลือกนายกฯ ใหม่ของ เท้ง พรรคประชาชน ก็ถูกหลอกอีก เรียกว่าถูกหลอกตั้งแต่ต้นยันปลาย แม้ว่าพรรคประชาชนมีความปรารถนาดี
แต่ความที่ไม่มีประสบการณ์เพียงพอ อ่านเกมการเมืองไม่ทัน พรรคส้มจึงพลาดแล้วพลาดอีก กลายเป็นพรรคที่หาเสียงเก่ง แต่เมื่อเข้าการเมืองไปแล้วกลับเอาคะแนนที่ประชาชนเลือกมา 14 ล้านเสียง โยนทิ้งน้ำ เป็นบทเรียนราคาแพง
ซ้ำร้ายปรากฏการณ์ “ตีเช็คเปล่า“ ให้พรรคน้ำเงินกรอกตัวเลขเอง จะทำให้คะแนนของพรรคประชาชนตกต่ำลงไปอีก ผมเตือนแล้วเตือนอีกว่า การเลือกพรรคภูมิใจไทยเพื่อหวังร่างกติกาใหม่ เหมือนเอาเนื้อไปฝากไว้กับเสือหิว ไม่มีใครคาดหวังว่าพรรคภูมิใจไทยจะรักษาคำพูด เพราะรู้อยู่แก่ใจว่านักการเมืองรุ่นเก่าไว้ใจไม่ได้
ประชาชนเขาดูออก มีแต่นักการเมืองรุ่นใหม่อย่างพรรคประชาชนเท่านั้นที่ดูไม่ออก ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
ก่อนจะเขียนปิดท้ายว่า “ใครคุม ส.ว. คนรู้กันทั่ว ถึงกับเรียกว่า ส.ว. สีน้ำเงิน ภูมิใจไทยไม่ต้องการผ่านรัฐธรรมนูญ
งานนี้พรรคประชาชนถูกหลอกมาตั้งแต่ต้นแล้วครับ เตือนแล้วไม่ฟัง เตะหมูเข้าปากหมาเอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เผยสาเหตุ “อนุทิน” ยื่นยุบสภา ชี้ปัญหารุมเร้า-เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย
- ด่วน! อนุทิน ทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ หนีซักฟอกฝ่ายค้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: