Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ชาวไทย ด้วยแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อตลาดไทยโดยเฉพาะ
Axi (แอกซี่) ผู้นำระดับโลกด้านการเทรดออนไลน์ กำลังตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อนักเทรดชาวไทย ด้วยการมอบชุดแหล่งข้อมูลการเรียนรู้คุณภาพสูงที่ให้บริการฟรี ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเส้นทางการเทรดในทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูง โครงการริเริ่มของ Axi เหล่านี้ถูกปรับให้เหมาะกับตลาดไทยโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้นักเทรดได้ขยายความรู้ ลับคมทักษะ และสร้างความมั่นใจ
Axi Academy: ศูนย์กลางการเรียนรู้ฟรี
Axi Academy คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ฟรีที่ครอบคลุมหัวข้อการเทรดอย่างครบวงจร ตั้งแต่พื้นฐาน Forex ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การบริหารความเสี่ยง และจิตวิทยาการเทรด Axi Academy นำเสนอบทเรียนขนาดสั้น วิดีโอสอน และเนื้อหาแบบโต้ตอบ มุ่งเน้นการใช้งานจริง เนื้อหาอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่านักเทรดชาวไทยจะก้าวทันสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
เว็บสัมมนารายเดือนฉบับภาษาไทย
Axi จัดเว็บสัมมนาสดเป็นภาษาไทยทุกเดือน นำโดยผู้เชี่ยวชาญตลาดมากประสบการณ์ ที่จะมามอบข้อมูลเชิงลึกทันเหตุการณ์ กลยุทธ์การเทรด และช่วงถาม-ตอบสด ช่วยให้นักเทรดชาวไทยสามารถเพิ่มความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมกับมืออาชีพในภาษาของตนเอง
เว็บสัมมนาพิเศษสำหรับ Axi Select
สำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าร่วม Axi Select โปรแกรมจัดสรรเงินทุนของ Axi ที่มอบเงินทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ Axi ได้จัดเว็บสัมมนาพิเศษที่ให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน เนื้อหาในเซสชันเหล่านี้จะอธิบายวิธีเพิ่มคะแนน Edge การทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติ และการก้าวหน้าในโปรแกรม เป็นการติดอาวุธความรู้ให้นักเทรดที่มีความมุ่งมั่นให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
ทำไมการศึกษาจึงมีความสำคัญ
ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลคือหัวใจสำคัญ การลงทุนของ Axi ในแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ฟรีและปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนให้นักเทรดชาวไทยสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวินัย และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาระดับโลกเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคนไทย Axi จึงมั่นใจได้ว่านักเทรดจะได้รับการสนับสนุนที่เหนือกว่าแค่การเข้าใช้แพลตฟอร์ม
เกี่ยวกับ Axi
Axi คือแบรนด์ผู้ให้บริการเทรด FX และ CFD ออนไลน์ระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับพันรายในกว่า 100 ประเทศ Axi นำเสนอการเทรดในสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงฟอเร็กซ์, หุ้น, ทองคำ, น้ำมัน, กาแฟ และอื่นๆ
