Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ไทย เปิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ครบวงจร

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 16:09 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 16:09 น.
54

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ชาวไทย ด้วยแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อตลาดไทยโดยเฉพาะ

Axi (แอกซี่) ผู้นำระดับโลกด้านการเทรดออนไลน์ กำลังตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อนักเทรดชาวไทย ด้วยการมอบชุดแหล่งข้อมูลการเรียนรู้คุณภาพสูงที่ให้บริการฟรี ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเส้นทางการเทรดในทุกระดับ ตั้งแต่พื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นไปจนถึงกลยุทธ์ขั้นสูง โครงการริเริ่มของ Axi เหล่านี้ถูกปรับให้เหมาะกับตลาดไทยโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้นักเทรดได้ขยายความรู้ ลับคมทักษะ และสร้างความมั่นใจ

Axi Academy: ศูนย์กลางการเรียนรู้ฟรี

Axi Academy คือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ฟรีที่ครอบคลุมหัวข้อการเทรดอย่างครบวงจร ตั้งแต่พื้นฐาน Forex ไปจนถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นสูง การบริหารความเสี่ยง และจิตวิทยาการเทรด Axi Academy นำเสนอบทเรียนขนาดสั้น วิดีโอสอน และเนื้อหาแบบโต้ตอบ มุ่งเน้นการใช้งานจริง เนื้อหาอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่านักเทรดชาวไทยจะก้าวทันสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เว็บสัมมนารายเดือนฉบับภาษาไทย

Axi จัดเว็บสัมมนาสดเป็นภาษาไทยทุกเดือน นำโดยผู้เชี่ยวชาญตลาดมากประสบการณ์ ที่จะมามอบข้อมูลเชิงลึกทันเหตุการณ์ กลยุทธ์การเทรด และช่วงถาม-ตอบสด ช่วยให้นักเทรดชาวไทยสามารถเพิ่มความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมกับมืออาชีพในภาษาของตนเอง

Axi เสริมศักยภาพเทรดเดอร์ชาวไทย

เว็บสัมมนาพิเศษสำหรับ Axi Select

สำหรับนักเทรดที่ต้องการเข้าร่วม Axi Select โปรแกรมจัดสรรเงินทุนของ Axi ที่มอบเงินทุนสนับสนุนสูงสุดถึง 1 ล้านดอลลาร์ Axi ได้จัดเว็บสัมมนาพิเศษที่ให้คำแนะนำแบบทีละขั้นตอน เนื้อหาในเซสชันเหล่านี้จะอธิบายวิธีเพิ่มคะแนน Edge การทำความเข้าใจเกณฑ์คุณสมบัติ และการก้าวหน้าในโปรแกรม เป็นการติดอาวุธความรู้ให้นักเทรดที่มีความมุ่งมั่นให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

ทำไมการศึกษาจึงมีความสำคัญ

ในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลคือหัวใจสำคัญ การลงทุนของ Axi ในแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ฟรีและปรับให้เข้ากับท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนให้นักเทรดชาวไทยสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวินัย และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ ด้วยการผสมผสานเนื้อหาระดับโลกเข้ากับการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับคนไทย Axi จึงมั่นใจได้ว่านักเทรดจะได้รับการสนับสนุนที่เหนือกว่าแค่การเข้าใช้แพลตฟอร์ม

เกี่ยวกับ Axi

Axi คือแบรนด์ผู้ให้บริการเทรด FX และ CFD ออนไลน์ระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านับพันรายในกว่า 100 ประเทศ Axi นำเสนอการเทรดในสินทรัพย์หลากหลายประเภท รวมถึงฟอเร็กซ์, หุ้น, ทองคำ, น้ำมัน, กาแฟ และอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.axi.com สอบถามข้อมูลสื่อ: mediaenquiries@axi.com

โปรโมตโดย AxiTrader LLC. การเทรดอนุพันธ์ OTC มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินลงทุน เนื้อหานี้อาจไม่มีให้บริการในภูมิภาคของคุณ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข


