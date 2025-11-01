ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 68 ถ่ายทอดสด พิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี
ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เริ่มประกาศผล 10.30 น.
รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เตรียมลุ้นผลการออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (1/11/68) เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
นับถอยหลังสู่การออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำหรับผู้ที่ฝากสลากไว้ สามารถติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่นี่ โดย ธนาคารออมสิน จะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันทีที่การประกาศเสร็จสิ้น ขอให้ทุกท่านโชคดี
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- รอผล
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
- รอผล
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท
- รอผล
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253จำนวน 5601266 อันดับ อันดับละ 40 บาท
- รอผล
หวยออมสินย้อนหลัง งวดวันที่ 1 ต.ค. 68
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท
- งวดที่ 245 Q 4804475
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท
- งวดที่ 258 ม 7841735
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท
- 4031505 9321773 5173689 4858910 1600035
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480อันดับ อันดับละ 3,000 บาท
- 4980323 4018406 7595347 5037085 0140512
- 2698018 5750644 4811409 0640203 1589361
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท
- 8639131 2267685 1493523 3022086 0761743
- 5210651 5812590 4256198 1098431 8841348
- 2778414 8272608 9430878 8155911 1400380
เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท
- 0594
เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253จำนวน 5601266 อันดับ อันดับละ 40 บาท
- 153
วิธีตรวจผลสลากออมสินอย่างเป็นทางการ
หลังจากที่ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลครบถ้วนแล้ว ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้อีกครั้งผ่านช่องทางที่เป็นทางการของธนาคาร ดังนี้
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
- Facebook Fanpage : GSB Society
- YouTube: สามารถรับชมผ่านช่อง 9MCOT ที่มักจะมีการสตรีมคู่ขนานไปกับ Facebook Live
โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง
ส่องสถิติ “หวยออมสินออกวันเสาร์” 9 งวดล่าสุด ก่อนลุ้น 1/11/68
ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ธนาคารออมสินมีกำหนดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี “ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์” จึงได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากออมสินที่ตรงกับ “วันเสาร์” 9 งวดล่าสุด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มองหาสถิติเชิงข่าว
- 16 ส.ค. 2568 ออมสินพิเศษ 1 ปี ด 0205336
- 1 มี.ค. 2568 ออมสินพิเศษ 2 ปี ฬ 4720145
- 1 ก.พ. 2568 ออมสินพิเศษ 2 ปี ย 7826218
- 16 พ.ย. 2567 ออมสินพิเศษ 1 ปี ฬ 2304845
- 1 มิ.ย. 2567 ออมสินพิเศษ 2 ปี ข 4371905
- 16 มี.ค. 2567 ออมสินพิเศษ 1 ปี P 6534844
- 1 ก.ค. 2566 ออมสินพิเศษ 2 ปี ถ 3011693
- 16 ก.ย. 2566 ออมสินพิเศษ 1 ปี ฐ 5404577
- 1 เม.ย. 2566 ออมสินพิเศษ 2 ปี น 1915780
สรุปสถิติที่น่าสนใจ (จาก 9 งวดวันเสาร์)
- เลขซ้ำ: เลขท้าย “45” เคยปรากฏในตำแหน่งท้าย 2 หลักของรางวัลที่ 1 ถึง 2 ครั้ง (1 มี.ค. 68 และ 16 พ.ย. 67)
- เลขลงท้าย 5: พบ 3 ครั้ง จาก 9 งวด (05, 45, 45)
- เลขเบิ้ล: พบ 2 ครั้ง คือ “44” (16 มี.ค. 67) และ “77” (16 ก.ย. 66)
- สัดส่วนคี่-คู่: เลขคี่ 5 ครั้ง (45, 45, 05, 93, 77) และ เลขคู่ 4 ครั้ง (36, 18, 44, 80)
อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงสถิติเป็นเพียงข้อมูลข่าวเพื่อการติดตามแนวโน้มเท่านั้น ผู้ฝากสลากควรตรวจผลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของธนาคารออมสินอีกครั้ง
