ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 68 ถ่ายทอดสด พิเศษ 2 ปี พิเศษดิจิทัล 2 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 10:20 น.
347

ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เริ่มประกาศผล 10.30 น.

รางวัลที่ 1 มูลค่า 30 ล้านบาท เตรียมลุ้นผลการออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี งวดวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (1/11/68) เริ่มประกาศผลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

นับถอยหลังสู่การออกรางวัล สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 สำหรับผู้ที่ฝากสลากไว้ สามารถติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่นี่ โดย ธนาคารออมสิน จะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น. เป็นต้นไป ทีมข่าว The Thaiger เตรียมอัปเดตผลรางวัลให้ทราบทันทีที่การประกาศเสร็จสิ้น ขอให้ทุกท่านโชคดี

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • รอผล

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • รอผล

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท

  • รอผล

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253จำนวน 5601266 อันดับ อันดับละ 40 บาท

  • รอผล

หวยออมสินย้อนหลัง งวดวันที่ 1 ต.ค. 68

อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 30,000,000 บาท

  • งวดที่ 245 Q 4804475

อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่ 258 ม 7841735

อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง 4,540 อันดับ อันดับละ 10,000 บาท

  • 4031505 9321773 5173689 4858910 1600035

อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 9,480อันดับ อันดับละ 3,000 บาท

  • 4980323 4018406 7595347 5037085 0140512
  • 2698018 5750644 4811409 0640203 1589361

อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 14,220 อันดับ อันดับละ 1,000 บาท

  • 8639131 2267685 1493523 3022086 0761743
  • 5210651 5812590 4256198 1098431 8841348
  • 2778414 8272608 9430878 8155911 1400380

เลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 254-262 จำนวน 560,188 อันดับ อันดับละ 200 บาท งวดที่ 254-262 จำนวน 312,842 อันดับ อันดับละ 800 บาท งวดที่ 263-264 จำนวน 62,138 อันดับ อันดับละ 700 บาท

  • 0594

เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง งวดที่ 242-253จำนวน 5601266 อันดับ อันดับละ 40 บาท

  • 153

วิธีตรวจผลสลากออมสินอย่างเป็นทางการ

หลังจากที่ธนาคารออมสินประกาศผลรางวัลครบถ้วนแล้ว ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลทั้งหมดได้อีกครั้งผ่านช่องทางที่เป็นทางการของธนาคาร ดังนี้

  • เว็บไซต์ธนาคารออมสิน : www.gsb.or.th
  • Facebook Fanpage : GSB Society
  • YouTube: สามารถรับชมผ่านช่อง 9MCOT ที่มักจะมีการสตรีมคู่ขนานไปกับ Facebook Live

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของผลรางวัลกับธนาคารออมสินอีกครั้ง

ส่องสถิติ “หวยออมสินออกวันเสาร์” 9 งวดล่าสุด ก่อนลุ้น 1/11/68

ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ธนาคารออมสินมีกำหนดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี “ทีมข่าวเดอะไทยเกอร์” จึงได้รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลสลากออมสินที่ตรงกับ “วันเสาร์” 9 งวดล่าสุด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่มองหาสถิติเชิงข่าว

  • 16 ส.ค. 2568 ออมสินพิเศษ 1 ปี ด 0205336
  • 1 มี.ค. 2568 ออมสินพิเศษ 2 ปี ฬ 4720145
  • 1 ก.พ. 2568 ออมสินพิเศษ 2 ปี ย 7826218
  • 16 พ.ย. 2567 ออมสินพิเศษ 1 ปี ฬ 2304845
  • 1 มิ.ย. 2567 ออมสินพิเศษ 2 ปี ข 4371905
  • 16 มี.ค. 2567 ออมสินพิเศษ 1 ปี P 6534844
  • 1 ก.ค. 2566 ออมสินพิเศษ 2 ปี ถ 3011693
  • 16 ก.ย. 2566 ออมสินพิเศษ 1 ปี ฐ 5404577
  • 1 เม.ย. 2566 ออมสินพิเศษ 2 ปี น 1915780

สรุปสถิติที่น่าสนใจ (จาก 9 งวดวันเสาร์)

  • เลขซ้ำ: เลขท้าย “45” เคยปรากฏในตำแหน่งท้าย 2 หลักของรางวัลที่ 1 ถึง 2 ครั้ง (1 มี.ค. 68 และ 16 พ.ย. 67)
  • เลขลงท้าย 5: พบ 3 ครั้ง จาก 9 งวด (05, 45, 45)
  • เลขเบิ้ล: พบ 2 ครั้ง คือ “44” (16 มี.ค. 67) และ “77” (16 ก.ย. 66)
  • สัดส่วนคี่-คู่: เลขคี่ 5 ครั้ง (45, 45, 05, 93, 77) และ เลขคู่ 4 ครั้ง (36, 18, 44, 80)

อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงสถิติเป็นเพียงข้อมูลข่าวเพื่อการติดตามแนวโน้มเท่านั้น ผู้ฝากสลากควรตรวจผลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของธนาคารออมสินอีกครั้ง

