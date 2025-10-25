แมนยู พบ ไบรท์ตัน ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

25 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด ระหว่าง แมนยู พบ ไบรท์ตัน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนยู VS ไบรท์ตัน ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด VS ไบรท์ตัน
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : โอลด์ แทรฟฟอร์ด
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนยู – ไบรท์ตัน
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปีศาจแดง ของกุนซือ รูเบน อโมริม จะยังไม่มีชื่อของ ลิซานโดร มาร์ติเนซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ นุสแซร์ มาซราวี
คาดว่าเกมนี้จจะทำนัพมาโดย เซนเน่อ ลัมเมนส์, เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์, อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู, ไบรอัน เอ็มเบโม่, เมสัน เมาท์, เบนยามิน เชสโก้
ไบรท์ตัน
ทางทีมผู้มาเยือน ของกุนซือ ฟาเบียน เฮอร์เซเลอร์ ในเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มีชื่อของ ซอลลี่ มาร์ช, อดัม เว็บสเตอร์ และ แจ็ค ฮินเชลวู้ด ที่ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จจะทำนัพมาโดย บาร์ต แฟร์บรู๊กเก้น, มัตส์ วีฟเฟอร์, ยาน-พอล ฟาน เฮ็คเค่, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คูเปอร์, การ์ลอส บาเลบา, ยาซิน อายารี่, ยานคูบา มินเตห์, จอร์จินโย่ รุตแตร์, คาโอรุ มิโตมะ, แดนนี่ เวลเบ็ค
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนยู – ไบรท์ตัน
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/01/2025 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 24/08/2024 ไบรท์ตัน 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 19/05/2024 ไบรท์ตัน 0-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 16/09/2023 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-3 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 04/05/2023 ไบรท์ตัน 1-0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- 19/10/2025 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/2025 ชนะ ซันเดอร์แลนด์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/2025 แพ้ เบรนท์ฟอร์ด 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/2025 ชนะ เชลซี 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 14/09/2025 แพ้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
ไบรท์ตัน
- 18/10/2025 ชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/2025 เสมอ วูล์ฟแฮมตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/2025 ชนะ เชลซี 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/08/2025 ชนะ บาร์นสลีย์ 6-0 (คาราบาว คัพ)
- 20/08/2025 เสมอ สเปอร์ส 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนยู (3-4-2-1) : เซนเน่อ ลัมเมนส์ (GK) – เลนี่ โยโร่, มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์, ลุค ชอว์ – อาหมัด ดิยัลโล่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, คาเซมิโร่, พาทริค ดอร์กู – ไบรอัน เอ็มเบโม่, เมสัน เมาท์ – เบนยามิน เชสโก้
ไบรท์ตัน (4-2-3-1) : บาร์ต แฟร์บรู๊กเก้น (GK) – มัตส์ วีฟเฟอร์, ยาน-พอล ฟาน เฮ็คเค่, ลูอิส ดังค์, มักซิม เดอ คูเปอร์ – การ์ลอส บาเลบา, ยาซิน อายารี่ – ยานคูบา มินเตห์, จอร์จินโย่ รุตแตร์, คาโอรุ มิโตมะ – แดนนี่ เวลเบ็ค
Thaiger ฟันธง ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนยู 1-1 ไบรท์ตัน
