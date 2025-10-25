ข่าว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า ชั้น ปฐมจุลจอมเกล้า แก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พุทธศักราช 2568
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าว
สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต
7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
ทลายแก๊งรับแลกเหรียญ Worldcoin หลังคนแห่สแกนม่านตา ลุยค้น 109 จุดทั่วประเทศ
12 นาที ที่แล้ว
ข่าว
พสกนิกรร่ำไห้ กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เต็มพื้นที่รพ.จุฬฯ
40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
ทำเนียบรัฐบาล ลดธงครึ่งเสาไว้อาลัย “พระพันปีหลวง” ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! นายกฯ อนุทิน เรียกประชุม ครม. นัดพิเศษ วางกรอบจัดพระราชพิธีพระศพ พระพันปีหลวง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง
รู้ตัวแล้ว ชายปริศนาวิ่งหาในหลวง น้ำพระทัย พระราชินี เสด็จฯ ถามด้วยพระองค์เอง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
เปิดยอดเงินทำบุญผ้าป่า เบลล่า ราณี-ก้อง ห้วยไร่ ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะองค์พญานาค จ.มุกดาหาร
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
โอปอล สุชาตา ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง สวรรคต ยกย่องทรงเป็นต้นแบบ Soft Power สตรีไทย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ ถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง ยกย่องเป็นฮีโร่ รำลึกครั้ง สมรสพระราชทาน
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์
5 เกร็ดประวัติศาสตร์ ‘พระพันปีหลวง’ ที่คนไทยยังไม่รู้ จากเรื่องเล่าของคนในวัง
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
แม่เซนส์แรง! เห็นรูปวาดแปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที
13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68
17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”
18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง
19 ชั่วโมง ที่แล้ว