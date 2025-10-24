พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊
สะเทือนใจ พ่อรับสารภาพ ทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อน 42 องศา นาน 3 ชั่วโมงจนเสียชีวิต ขณะตัวเองนั่งดื่มเบียร์-เล่นเกมส์ ดูหนังโป๊ ช็อกภรรยาเข้าข้างสามี อ้างเป็นความผิดพลาด
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวสะเทือนใจ กรณี นายคริสโตเฟอร์ โชลเตส (Christopher Scholtes) วัย 38 ปี รับสารภาพผิดในศาลรัฐแอริโซนา เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน จากการเสียชีวิตของ ปาร์คเกอร์ (Parker) ลูกสาววัยเพียง 2 ขวบ หลังจากที่เขาทิ้งเธอไว้ในรถที่ร้อนจัดนานกว่า 3 ชั่วโมง ขณะที่ตัวเองเข้าไปเล่นวิดีโอเกม ดื่มเบียร์ และดูสื่อลามกอนาจาร
คริสโตเฟอร์ โชลเตส มีกำหนดรับฟังคำตัดสินโทษในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยมีโทษจำคุก 20 ถึง 30 ปี และไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัว ก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธเคยข้อตกลงในเดือนมีนาคม อาจทำให้เขาติดคุกเพียง 10 ปี ในระหว่างการปรากฏตัวที่ศาล โชลเตสมีสีหน้านิ่งเฉย ไม่ตอบคำถามใด ๆ จากสื่อมวลชน
โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมปีก่อน ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน 32 องศาเซลเซียส โชลเตสทิ้งหนูน้อยปาร์คเกอร์ที่งีบหลับในรถแอคิวรา (Acura) ปี 2023 โดยเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ จากนั้นเจ้าตัวกลับเข้าไปในบ้านและลืมเวลาไปนานกว่า 3 ชั่วโมง ขณะที่เขากำลังเล่น PlayStation, ดื่มเหล้า และดูสื่อลามกอนาจาร กระทั่งรถยนต์ดับลง
เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพยืนยันว่า อุณหภูมิภายในรถขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงสูงถึง 42.7 องศาเซลเซียส และหนูน้อยเสียชีวิตจากการสัมผัสกับความร้อนสูง
สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือ นางเอริก้า (Erika) ภรรยาของเขาซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์ ยังคงยืนหยัดเคียงข้างสามีในศาล และมองว่าการจากไปของลูกสาวว่าเป็นความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หลักฐานข้อความแชทของทั้งคู่ในวันเกิดเหตุบ่งบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
เอริก้า (ขณะที่ปาร์คเกอร์ถูกส่งโรงพยาบาล) : “ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกทิ้งลูกไว้ในรถ”
เอริก้า : “เราเสียลูกไปแล้ว”
โชลเตส: “ที่รัก ผมขอโทษ ผมทำแบบนี้ได้ยังไง ผมฆ่าลูกของเรา นี่มันไม่ใช่เรื่องจริง”
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เห็นถึงพฤติกรรมการละเลยบุตรของโชลเตส ลูกอีกสองคนของเขา วัย 9 และ 5 ขวบ ให้การกับตำรวจว่า พ่อของพวกเขามักจะทิ้งพี่น้องทั้งสามคนไว้ในรถเป็นประจำ ในวันเกิดเหตุ ระหว่างทางกลับบ้าน พ่อได้แวะปั๊มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ต จากนั้นขโมยเบียร์ โดยทิ้งปาร์คเกอร์ไว้ในรถ
จากการตรวจสอบหลักฐานพบว่า เขามีปัญหาติดสุราและเคยหันไปใช้โคเคน สาวนภรรยาของเขาเคยต่อว่าอย่างรุนแรงที่เขา ขับรถเร็วถึง 138 ไมล์ต่อชั่วโมง (222 กม./ชม.) ทั้งที่ดื่มเหล้าและมีปาร์คเกอร์อยู่ในรถ ทั้งยังพบประวัติทารุณกรรมลูกสาวคนโต วัย 16 ปี ทั้งถูกตบ-โยน, ดึงผม และ ผลักหัวเข้าไปในกำแพง ซึ่งเป็นลูกติดจากภรรยาคนก่อนจนถูกศาลสั่งห้ามและเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูในที่สุด
ข้อมูลจาก : dailymail
