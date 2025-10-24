ข่าวต่างประเทศ

พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:08 น.
56
พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต

สะเทือนใจ พ่อรับสารภาพ ทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อน 42 องศา นาน 3 ชั่วโมงจนเสียชีวิต ขณะตัวเองนั่งดื่มเบียร์-เล่นเกมส์ ดูหนังโป๊ ช็อกภรรยาเข้าข้างสามี อ้างเป็นความผิดพลาด

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวสะเทือนใจ กรณี นายคริสโตเฟอร์ โชลเตส (Christopher Scholtes) วัย 38 ปี รับสารภาพผิดในศาลรัฐแอริโซนา เมื่อวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาแต่ไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน จากการเสียชีวิตของ ปาร์คเกอร์ (Parker) ลูกสาววัยเพียง 2 ขวบ หลังจากที่เขาทิ้งเธอไว้ในรถที่ร้อนจัดนานกว่า 3 ชั่วโมง ขณะที่ตัวเองเข้าไปเล่นวิดีโอเกม ดื่มเบียร์ และดูสื่อลามกอนาจาร

คริสโตเฟอร์ โชลเตส มีกำหนดรับฟังคำตัดสินโทษในวันที่ 21 พฤศจิกายนนี้ โดยมีโทษจำคุก 20 ถึง 30 ปี และไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัว ก่อนหน้านี้เขาปฏิเสธเคยข้อตกลงในเดือนมีนาคม อาจทำให้เขาติดคุกเพียง 10 ปี ในระหว่างการปรากฏตัวที่ศาล โชลเตสมีสีหน้านิ่งเฉย ไม่ตอบคำถามใด ๆ จากสื่อมวลชน

โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมปีก่อน ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน 32 องศาเซลเซียส โชลเตสทิ้งหนูน้อยปาร์คเกอร์ที่งีบหลับในรถแอคิวรา (Acura) ปี 2023 โดยเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ จากนั้นเจ้าตัวกลับเข้าไปในบ้านและลืมเวลาไปนานกว่า 3 ชั่วโมง ขณะที่เขากำลังเล่น PlayStation, ดื่มเหล้า และดูสื่อลามกอนาจาร กระทั่งรถยนต์ดับลง

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพยืนยันว่า อุณหภูมิภายในรถขณะที่เจ้าหน้าที่ไปถึงสูงถึง 42.7 องศาเซลเซียส และหนูน้อยเสียชีวิตจากการสัมผัสกับความร้อนสูง

พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต

สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดคือ นางเอริก้า (Erika) ภรรยาของเขาซึ่งเป็นวิสัญญีแพทย์ ยังคงยืนหยัดเคียงข้างสามีในศาล และมองว่าการจากไปของลูกสาวว่าเป็นความผิดพลาด อย่างไรก็ตาม หลักฐานข้อความแชทของทั้งคู่ในวันเกิดเหตุบ่งบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด

เอริก้า (ขณะที่ปาร์คเกอร์ถูกส่งโรงพยาบาล) : “ฉันบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกทิ้งลูกไว้ในรถ”

เอริก้า : “เราเสียลูกไปแล้ว”

โชลเตส: “ที่รัก ผมขอโทษ ผมทำแบบนี้ได้ยังไง ผมฆ่าลูกของเรา นี่มันไม่ใช่เรื่องจริง”

หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนได้เห็นถึงพฤติกรรมการละเลยบุตรของโชลเตส ลูกอีกสองคนของเขา วัย 9 และ 5 ขวบ ให้การกับตำรวจว่า พ่อของพวกเขามักจะทิ้งพี่น้องทั้งสามคนไว้ในรถเป็นประจำ ในวันเกิดเหตุ ระหว่างทางกลับบ้าน พ่อได้แวะปั๊มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ต จากนั้นขโมยเบียร์ โดยทิ้งปาร์คเกอร์ไว้ในรถ

จากการตรวจสอบหลักฐานพบว่า เขามีปัญหาติดสุราและเคยหันไปใช้โคเคน สาวนภรรยาของเขาเคยต่อว่าอย่างรุนแรงที่เขา ขับรถเร็วถึง 138 ไมล์ต่อชั่วโมง (222 กม./ชม.) ทั้งที่ดื่มเหล้าและมีปาร์คเกอร์อยู่ในรถ ทั้งยังพบประวัติทารุณกรรมลูกสาวคนโต วัย 16 ปี ทั้งถูกตบ-โยน, ดึงผม และ ผลักหัวเข้าไปในกำแพง ซึ่งเป็นลูกติดจากภรรยาคนก่อนจนถูกศาลสั่งห้ามและเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูในที่สุด

พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต-2

ข้อมูลจาก : dailymail

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แม่เอะใจ เห็นสัญลักษณ์แปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที ข่าวต่างประเทศ

แม่เซนส์แรง! เห็นรูปวาดแปลกๆ บนมือลูกสาว ก่อนรู้ความจริงสุดช็อก รีบแจ้งตำรวจทันที

29 วินาที ที่แล้ว
พ่อสารภาพทิ้งลูกสาว 2 ขวบไว้ในรถร้อนจนเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

พ่อรับผิดทิ้งลูก 2 ขวบในรถร้อนนาน 3 ชั่วโมงจนตาย หนีไปดื่มเบียร์-ดูหนังโป๊

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หัวจะปวด 2 คู่รักอเมริกันอยู่ด้วยกัน 4 คนผัวเมีย มีลูก 4 คน แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อของลูกคนเล็ก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568 หวยลาว

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า ข่าว

กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ลียง พัด&quot; มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน ข่าว

เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์ ข่าว

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล ข่าว

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 21:30 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 15:08 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซเชียลลุกฮือ โพสต์ปริศนาแฉ ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก ตบจริงกลางกองถ่าย ทีมงานยังงง

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
หวยลาว 24 ตุลาคม 2568

ผลหวยลาว 24 ตุลาคม 2568 รู้พร้อมกันทุกรางวัล ส่องสถิติหวยออกวันศุกร์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

เอซี มิลาน พบ ปิซ่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 24 ต.ค. 68

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot;

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button