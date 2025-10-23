ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ
คู่รักหนุ่มสาวจีนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังทั้งคู่ลองแต่งตัวเหมือนกัน จนทำเอาชาวเน็ตแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร บางคนบอกว่านี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ
คู่สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งจากมณฑลกวางตุ้ง ได้กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพวกเขามีใบหน้าที่คล้ายกันอย่างน่าเหลือเชื่อ จนทำให้ผู้คนจำนวนมากคาดเดาว่าพวกเขาอาจเป็นพี่น้องฝาแฝดที่พลัดพรากจากกัน
เหลียง ไฉ่อวี่ และ เหอ เซียนเซิง ทั้งคู่มีอายุยี่สิบกว่าปี และเปิดร้านขายยาสมุนไพรแผนโบราณในเมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง แม้ว่าทั้งคู่จะมาจากครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนโบราณมานานหลายทศวรรษ แต่ธุรกิจของพวกเขากลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จ จนกระทั่งพวกเขาเริ่มทำคลิปโปรโมตร้านค้าบน Douyin (TikTok เวอร์ชันจีน)
หลังจากสังเกตเห็นว่าพวกเขาหน้าตาคล้ายกันมาก เหลียงจึงชวนสามีให้ถ่ายทำคลิปตลกๆ ที่ทั้งคู่แต่งกายเหมือนกัน เพื่อเน้นย้ำความคล้ายคลึงกันให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันคลิปเหล่านี้ได้กลายเป็นสื่อโปรโมตหลักสำหรับร้านของพวกเขา
“ตอนที่เราเจอกันครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดเลยว่าเราหน้าตาคล้ายกัน” เหลียงกล่าว “แต่หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปี ฉันก็ค่อยๆ รู้ว่าเรายิ่งดูคล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันเดาว่านั่นอาจเป็นเหตุผลที่เราหน้าคล้ายกันมากขึ้น”
แม้ว่าเหอจะเป็นคนเก็บตัวโดยธรรมชาติ แต่สุดท้ายเขาก็ยอมตกลงมาเป็นนักแสดงในคลิปวิดีโอของภรรยา และถึงขั้นแต่งกายข้ามเพศเพื่อเน้นความเหมือนกันให้ยิ่งขึ้น ซึ่งไม่นานนัก แฟนๆ ก็เริ่มติดตามเพจธุรกิจของพวกเขา เพียงเพื่อติดตามชีวิตของคู่สามีภรรยาที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกับฝาแฝดคู่นี้
ความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดของทั้งคู่กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียจีน ทำให้หลายคนสงสัยว่าพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดที่แต่งงานกันหรือไม่ โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “ไปตรวจ DNA เลยครับ เผื่อคุณเป็นพี่น้องที่พลัดพรากจากกันจริงๆ” ขณะที่อีกหนึ่งคนบอกว่า “พวกเขาไม่ได้แค่คล้ายกัน แต่เหมือนกันเป๊ะ แม้แต่รอยเหนียงก็ยังตรงกัน”
