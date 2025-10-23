ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:35 น.
61

คู่รักหนุ่มสาวจีนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ หลังทั้งคู่ลองแต่งตัวเหมือนกัน จนทำเอาชาวเน็ตแยกไม่ออกว่าใครเป็นใคร บางคนบอกว่านี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

คู่สามีภรรยาชาวจีนคู่หนึ่งจากมณฑลกวางตุ้ง ได้กลายเป็นคนดังในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพวกเขามีใบหน้าที่คล้ายกันอย่างน่าเหลือเชื่อ จนทำให้ผู้คนจำนวนมากคาดเดาว่าพวกเขาอาจเป็นพี่น้องฝาแฝดที่พลัดพรากจากกัน

เหลียง ไฉ่อวี่ และ เหอ เซียนเซิง ทั้งคู่มีอายุยี่สิบกว่าปี และเปิดร้านขายยาสมุนไพรแผนโบราณในเมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง แม้ว่าทั้งคู่จะมาจากครอบครัวที่มีประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนโบราณมานานหลายทศวรรษ แต่ธุรกิจของพวกเขากลับไม่ค่อยประสบความสำเร็จ จนกระทั่งพวกเขาเริ่มทำคลิปโปรโมตร้านค้าบน Douyin (TikTok เวอร์ชันจีน)

หลังจากสังเกตเห็นว่าพวกเขาหน้าตาคล้ายกันมาก เหลียงจึงชวนสามีให้ถ่ายทำคลิปตลกๆ ที่ทั้งคู่แต่งกายเหมือนกัน เพื่อเน้นย้ำความคล้ายคลึงกันให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันคลิปเหล่านี้ได้กลายเป็นสื่อโปรโมตหลักสำหรับร้านของพวกเขา

“ตอนที่เราเจอกันครั้งแรก ฉันไม่ได้คิดเลยว่าเราหน้าตาคล้ายกัน” เหลียงกล่าว “แต่หลังจากใช้ชีวิตร่วมกันมาหลายปี ฉันก็ค่อยๆ รู้ว่าเรายิ่งดูคล้ายกันมากขึ้นเรื่อยๆ ฉันเดาว่านั่นอาจเป็นเหตุผลที่เราหน้าคล้ายกันมากขึ้น”

แม้ว่าเหอจะเป็นคนเก็บตัวโดยธรรมชาติ แต่สุดท้ายเขาก็ยอมตกลงมาเป็นนักแสดงในคลิปวิดีโอของภรรยา และถึงขั้นแต่งกายข้ามเพศเพื่อเน้นความเหมือนกันให้ยิ่งขึ้น ซึ่งไม่นานนัก แฟนๆ ก็เริ่มติดตามเพจธุรกิจของพวกเขา เพียงเพื่อติดตามชีวิตของคู่สามีภรรยาที่มีใบหน้าเหมือนกันราวกับฝาแฝดคู่นี้

ความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดของทั้งคู่กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลมีเดียจีน ทำให้หลายคนสงสัยว่าพวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดที่แต่งงานกันหรือไม่ โดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “ไปตรวจ DNA เลยครับ เผื่อคุณเป็นพี่น้องที่พลัดพรากจากกันจริงๆ” ขณะที่อีกหนึ่งคนบอกว่า “พวกเขาไม่ได้แค่คล้ายกัน แต่เหมือนกันเป๊ะ แม้แต่รอยเหนียงก็ยังตรงกัน”

อ้างอิง : www.odditycentral.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

4 นาที ที่แล้ว
เชียร์ลีดเดอร์ 18 ปี ถูกยิงดับในงานปาร์ตี้ โดนลูกหลงจากมือปืนจีบสาวไม่ติด ข่าวต่างประเทศ

สาวอนาคตไกล วัย 18 ถูกยิงดับ เผยชนวนเหตุสลด พี่เล่าทั้งน้ำตา น้องฝันอยากเป็นพยาบาล

34 นาที ที่แล้ว
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี บันเทิง

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม เลขเด็ด

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลดัง คู่รักจีนลองแต่งตัวเหมือนกัน ชาวเน็ตเห็นพ้องนี่มัน “ฝาแฝด” ชัดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานอดิเรกผู้ชาย 2025 ไลฟ์สไตล์

ผลสำรวจที่คุณอาจคาดไม่ถึง! เผย “งานอดิเรกผู้ชาย” ดึงดูดใจสุดในสายตาผู้หญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วีระ&quot; นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน &quot;บ้านหนองจาน&quot; ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:35 น.
61
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนสนิทเผย “ดิดดี้” ถูกนักโทษใช้มีดจี้คอในเรือนจำ เกือบเอาชีวิตไม่รอด

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

ลือรักร้าว? ไฮโซสาวหมื่นล้าน ทายาทคาสิโนดัง แท้งลูกคนแรก-แยกทางสามี

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

พลอย เฌอมาลย์ ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะ 2 ลามต่อมน้ำเหลือง ฉายแสง 25 ครั้งจนอกไหม้ นน. ลดฮวบ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

ทะเบียนรถมงคล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าทีปังกร เสด็จถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button