“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี
กฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี เมื่อช่วงคืนวันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 36
เพจเฟซบุ๊ก Ch7HD ของช่อง 7 โพสต์ข้อความระบุว่า “ด้วยคุณกฤตย์ รัตนรักษ์ ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด หรือช่อง 7HD ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อคืน (วันที่ 23 ตุลาคม 2568) ที่ผ่านมา สิริอายุ 80 ปี”
คุณกฤตย์ รัตนรักษ์ ถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด มาตั้งแต่ปี 2536 และดูแลบริหารงานของกลุ่มบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง
สำหรับพิธีศพ ครอบครัวขอจัดขึ้นเป็นการภายใน ตามความประสงค์ของผู้วายชนม์ ในการนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ช่อง 7HD ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มา ณ ที่นี้”
