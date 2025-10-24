อยู่กันยัน 41 “เมสซี่” ตกลงขยายสัญญากับ อินเตอร์ ไมอามี่ จนถึงปี 2028

อินเตอร์ ไมอามี่ ประกาศขยายสัญญากับสตาร์ดังประจำทีมอย่าง “ลิโอเนล เมสซี่” ออกไปจนถึงปี 2028 พร้อมนำทีมเข้าสู่ยุคใหม่ ในสนามเหย้าใหม่
เมื่อคืนที่ผ่านมา (23 ตุลาคม) อินเตอร์ ไมอามี่ สโมสรฟุตบอลจาก เมเจอร์ ลีก ซ็อกเกอร์ ได้ประกาศขยายสัญญากับ ลิโอเนล เมสซี่ (Lionel Messi) ซูเปอร์สตาร์เจ้าของบัลลงดอร์ 8 สมัย ออกไปจนจบฤดูกาล 2028
กัปตันทีมชาวอาร์เจนตินาได้กล่าวถึงการต่อสัญญาครั้งนี้ว่า “มมีความสุขจริงๆ ที่ได้อยู่ที่นี่และสานต่อโครงการนี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นความฝันแล้ว ยังกลายเป็นความจริงที่สวยงามอีกด้วย นับตั้งแต่ผมมาถึงไมอามี ผมมีความสุขมาก ดังนั้นผมจึงดีใจจริงๆ ที่จะได้ไปต่อที่นี่”
“พวกเราทุกคนตื่นเต้นจริงๆ กับช่วงเวลาที่เราจะได้เล่นที่ Miami Freedom Park ในที่สุด เราแทบจะรอให้มันเสร็จไม่ไหวแล้ว เพื่อสัมผัสจากภายใน บ้านใหม่ของเรา และเพื่อให้แฟนๆ ได้สนุกไปกับมันด้วย การได้เล่นในบ้านที่สนามที่น่าตื่นตาตื่นใจขนาดนี้จะเป็นอะไรที่พิเศษมาก”
นับตั้งแต่ เมสซี่ เดินทางมาถึงฟลอริดาตอนใต้ในช่วงฤดูร้อนปี 2023 เขาก็เป็นกุญแจสำคัญในการนำอินเตอร์ ไมอามี่ คว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ 2 รายการแรกของสโมสร ได้แก่ แชมป์ Leagues Cup ปี 2023 และแชมป์ MLS Supporters’ Shield ปี 2024
นอกจากนี้ เขายังคว้ารางวัลส่วนตัวในเวที MLS ได้อีก ทั้งรางวัล Landon Donovan MVP Award ปี 2024 ด้วยผลงานมีส่วนร่วม 36 ประตูจาก 20 เกม และรางวัล 2025 MLS Golden Boot Award ด้วยจำนวน 29 ประตู พร้อมกับเป็นนักเตะคนแรกของอินเตอร์ ไมอามี่ ที่คว้ารางวัลนี้ได้
ในทุกรายการ เมสซี่ทำสถิติให้กับสโมสรด้วยการยิงไปแล้ว 71 ประตู และทำ 44 แอสซิสต์ จากการลงสนาม 82 นัด ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์สโมสรทั้งสองด้าน
การขยายสัญญาครั้งนี้ยังเป็นการนำเมสซี่และอินเตอร์ ไมอามี่ เข้าสู่บทใหม่ทางประวัติศาสตร์ในปี 2026 เมื่อสโมสรย้ายไปยังบ้านใหม่ที่ Miami Freedom Park ซึ่งเป็นสนามระดับโลกที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ความบันเทิง, ค้าปลีก, และธุรกิจขนาด 131 เอเคอร์ ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นเฟสๆ ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป
อ้างอิง : www.intermiamicf.com
ติดตาม The Thaiger บน Google News: