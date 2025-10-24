ข่าว

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงเส้นเงินบริจาค ด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส

หนุ่ม กรรชัย ฝากถึง กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงปมเงินบริจาคด่วน! แต่ไม่ใช่ที่ โหนกระแส

หนุ่ม กรรชัย ทนไม่ไหว! จี้ กันจอมพลัง ออกมาชี้แจงความโปร่งใสของ ‘เงินบริจาค’ มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ย้ำ ไม่ใช่ที่โหนกระแส เพื่อความสง่างามของตัวเอง

ท่ามกลางกระแสสังคมที่กำลังตั้งคำถามอย่างหนักถึงความโปร่งใสของ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ล่าสุดพิธีกรชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวกลางรายการ โดยเรียกร้องให้ “กัน จอมพลัง” ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่มีข้อแม้สำคัญคือ “ห้ามมาออกรายการโหนกระแส”

หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ตนเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมสนับสนุน กัน จอมพลัง มาตั้งแต่ต้น โดยเคยโอนเงินช่วยเหลือส่วนตัวไป 1 ล้านบาท (ก่อนก่อตั้งมูลนิธิ) และโอนเข้ามูลนิธิฯ อีก 5 แสนบาท รวมเป็นเงิน 1.5 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยสอบถามถึงการใช้จ่ายเพราะถือเป็นการให้เกียรติ แต่เมื่อเกิดคำถามจากสังคมขึ้นมาแบบนี้ ตนก็เห็นว่าถึงเวลาที่ กัน จอมพลัง จะต้องออกมาชี้แจง ถึงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินบริจาคทั้งหมด เพื่อสร้างความโปร่งใสและตอบข้อสงสัยของประชาชน

ทั้งนี้ หนุ่ม กรรชัย ได้พูดดักทางเอาไว้เลยว่า การที่กันจะออกมาชี้แจงจะต้องไม่ใช่ที่รายการ โหนกระแส เพราะส่วนตัวมองว่ามันไม่เป็นกลาง และคนอาจจะครหาได้ว่าเป็นการนำ กัน มาฟอกตัวหรือไม่… อยากให้ กัน จอมพลัง ไปเปิดโต๊ะแถลงข่าว หรือไปใช้เวทีกลางในรายการต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแถลงความโปร่งใสด้วยตัวเอง

หนุ่ม กรรชัย ทิ้งท้ายว่า การทำความดีเป็นเรื่องที่ดี แต่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้คือสิ่งที่สำคัญที่สุด และจะทำให้ กันจอมพลัง ดูสง่างามขึ้น

