ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์
ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ก่อเหตุตีก้นสาวกลางลิฟต์ในที่เที่ยวดัง หลังจากที่ผู้ก่อเหตุไปดื่มเหล้ากับเพื่อนและภรรยา
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เว็บไซต์ มาเธอร์ชิป รายงานว่า ศาลประเทศสิงคโปร์ได้พิพากษาจำคุกชายชาวจีนเป็นระยะเวลา 6 วัน ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุตีก้นและลวนลามหญิงรายหนึ่งในลิฟต์ มารีนา เบย์ แซนด์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในสิงคโปร์
ในวันเกิดเหตุ นายฮูกุยเฉิน วัย 39 ปี ไปร่วมดื่มแอลกอฮอล์กับภรรยาและเพื่อน และได้ลงลิฟต์ตัวเดียวกันกับหญิงคนดังกล่าว โดยจังหวะที่พวกเขาถึงชั้นหนึ่ง ผู้เสียหายก็ได้เปิดประตูลิฟต์ให้ผู้ก่อเหตุออกก่อน ทว่านายกุยเฉินได้มองไปที่บั้นท้ายของหญิงคนดังกล่าวก่อนจะตีเข้าไป ในจังหวะที่ทุกคนออกจากลิฟต์แล้ว ซึ่งผู้เสียหายรีบเรียกเจ้าหน้าที่และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
ทนายของผู้ก่อเหตุระบุว่านายกุยเฉิน ระบุว่าผู้ก่อเหตุรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางผู้ก่อเหตุได้เสนอเงินค่าเสียหาย 120,000 บาท (5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) พร้อมจะขอโทษต่อสาธารณชน แต่ทางผู้เสียหายปฏิเสธข้อเสนอ
โดยศาลพิพากษาจำคุกชายคนดังกล่าว 6 วัน โดยระบุว่านายกุยเฉินนั้นมีการวางแผนมาก่อน เนื่องจากเขารอให้ทุกคนออกไปแล้วจึงก่อเหตุ
