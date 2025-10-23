ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:08 น.
53
ขอบคุณภาพจาก : Supanut Arunoprayote.

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ก่อเหตุตีก้นสาวกลางลิฟต์ในที่เที่ยวดัง หลังจากที่ผู้ก่อเหตุไปดื่มเหล้ากับเพื่อนและภรรยา

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เว็บไซต์ มาเธอร์ชิป รายงานว่า ศาลประเทศสิงคโปร์ได้พิพากษาจำคุกชายชาวจีนเป็นระยะเวลา 6 วัน ภายหลังจากที่เขาก่อเหตุตีก้นและลวนลามหญิงรายหนึ่งในลิฟต์ มารีนา เบย์ แซนด์ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในสิงคโปร์

ในวันเกิดเหตุ นายฮูกุยเฉิน วัย 39 ปี ไปร่วมดื่มแอลกอฮอล์กับภรรยาและเพื่อน และได้ลงลิฟต์ตัวเดียวกันกับหญิงคนดังกล่าว โดยจังหวะที่พวกเขาถึงชั้นหนึ่ง ผู้เสียหายก็ได้เปิดประตูลิฟต์ให้ผู้ก่อเหตุออกก่อน ทว่านายกุยเฉินได้มองไปที่บั้นท้ายของหญิงคนดังกล่าวก่อนจะตีเข้าไป ในจังหวะที่ทุกคนออกจากลิฟต์แล้ว ซึ่งผู้เสียหายรีบเรียกเจ้าหน้าที่และนำไปสู่การจับกุมในที่สุด

ทนายของผู้ก่อเหตุระบุว่านายกุยเฉิน ระบุว่าผู้ก่อเหตุรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทางผู้ก่อเหตุได้เสนอเงินค่าเสียหาย 120,000 บาท (5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์) พร้อมจะขอโทษต่อสาธารณชน แต่ทางผู้เสียหายปฏิเสธข้อเสนอ

โดยศาลพิพากษาจำคุกชายคนดังกล่าว 6 วัน โดยระบุว่านายกุยเฉินนั้นมีการวางแผนมาก่อน เนื่องจากเขารอให้ทุกคนออกไปแล้วจึงก่อเหตุ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ศาลสิงคโปร์ พิพากษาจำคุกชายจีน 6 วัน ตีก้นสาวกลางลิฟต์

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วิจาณณ์ขรม แอปฯหาคู่ของ “หญิงมีสามี” ฮิตติดเทรนด์ในญี่ปุ่น ถูกติงหนุนให้คน “นอกใจ” คู่รัก

36 นาที ที่แล้ว
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน บันเทิง

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

37 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน Line News

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว “วิโรจน์” ฟาดข้อมูลเดือด ! มูลนิธิบางแห่ง เขาฟอกเงินกันอย่างไร ?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานอดิเรกผู้ชาย 2025 ไลฟ์สไตล์

ผลสำรวจที่คุณอาจคาดไม่ถึง! เผย “งานอดิเรกผู้ชาย” ดึงดูดใจสุดในสายตาผู้หญิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วีระ&quot; นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน &quot;บ้านหนองจาน&quot; ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม น้องวิน ภาสวิน ข่าว

ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง ข่าวกีฬา

ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 19:30 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:08 น.
53
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกอนุทิน ทำงานไม่มีวันหยุด ลุยเคลียร์แฟ้มเอกสาร แม้เป็นวันหยุด ปิยมหาราช

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
อดีตพระกาโตะประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน

อดีตพระกาโตะ ประกาศแต่งงาน เผยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวาน แห่ชมเจ้าสาวสวยมาก

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 1/11/68 ปล่อยแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ให้ลุ้นโชคกันตั้งแต่ต้นเดือน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ ปอร์โต้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button