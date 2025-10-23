ข่าว
ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง
BEM ประกาศด่วน รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุขัดข้อง ส่งผลให้บางสถานีล่าช้า 15-45 นาที เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง หลังเลิกงาน
เมื่อเวลา 16.34 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก BEM Bangkok Expressway and Metro ได้โพสต์แจ้งข่าวด่วน MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุ ระบบจ่ายไฟขัดข้อง ส่งผลให้บางสถานีอาจเกิดความล่าช้าสะสมประมาณ 15-45 นาที
“23/10/25 16:34
MRT สายสีน้ำเงิน เกิดเหตุ ระบบจ่ายไฟขัดข้อง ส่งผลให้บางสถานีมีความล่าช้าสะสมประมาณ 15 – 45 นาที ผู้โดยสารโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง ขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณสำหรับความเข้าใจของทุกท่านครับ”
อ้างอิงจาก : FB BEM Bangkok Expressway and Metro
