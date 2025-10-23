คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

23 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก พาเลซ VS เออีเค ลาร์นาก้า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ชาดี รีอาด, คาเลบ ปอร์ฮา และ ชีค ดูคูเร่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอลเตอร์ เบนิเตซ พร้อมกองหลัง 3 คน นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์ แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไทริค มิตเชลล์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เยเรมี่ ปิโน่, จัสติน เดเวนนี่ โดยมี เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ เป็นกองหน้าตัวเป้า
เออีเค ลาร์นาก้า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อิมาโนล อิเดียเคซ จะยังไม่มีชื่อของ เควิน โคมาร์, อังเคล การ์เซีย, เอ็นโซ่ กาเบรร่า และ คาโรล แองจิเอลสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ซลาตัน อโลเมโรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน ก็อดวิลล์ เอ็คโปโล, เออร์โวเย่ มิลิเซวิช, วาเลนติน โรแบร์, เจเรมี่ กนาลี่ แดนกลางเป็น หลุยส์ กุสตาโว่, เปเร ปอนส์ แนวรุกนำทัพมาโดย มาร์คัส โรห์เดน, เยอร์สัน ชาคอน, วัลโด รูบิโอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริอาด บายิก
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ – เออีเค ลาร์นาก้า
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ
- 18/10/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/10/25 ชนะ ดินาโม เคียฟ 2-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
เออีเค ลาร์นาก้า
- 18/10/25 ชนะ อีโนซิส นีออน 2-0 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
- 05/10/25 แพ้ ปาฟอส 2-4 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
- 03/10/25 ชนะ อัล์คมาร์ 4-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ คราซาว่า 4-0 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
- 22/09/25 ชนะ อาริส ลิมาสซอล 3-2 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : วอลเตอร์ เบนิเตซ (GK) – นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์ – ดาเนี่ยล มูญอซ, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไทริค มิตเชลล์ – เยเรมี่ ปิโน่, จัสติน เดเวนนี่ – เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์
เออีเค ลาร์นาก้า (4-2-3-1) : ซลาตัน อโลเมโรวิช (GK) – ก็อดวิลล์ เอ็คโปโล, เออร์โวเย่ มิลิเซวิช, วาเลนติน โรแบร์, เจเรมี่ กนาลี่ – หลุยส์ กุสตาโว่, เปเร ปอนส์ – มาร์คัส โรห์เดน, เยอร์สัน ชาคอน, วัลโด รูบิโอ – ริอาด บายิก
Thaiger ทายผลบอล คริสตัล พาเลซ 2-0 เออีเค ลาร์นาก้า
ติดตาม The Thaiger บน Google News: