ข่าวกีฬาฟุตบอล

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 12:21 น.
55

23 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ที่สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก พาเลซ VS เออีเค ลาร์นาก้า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : เซลเฮิร์สต์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Crystal Palace Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ของกุนซือ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะไม่มีชื่อของ ชาดี รีอาด, คาเลบ ปอร์ฮา และ ชีค ดูคูเร่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอลเตอร์ เบนิเตซ พร้อมกองหลัง 3 คน นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์ แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไทริค มิตเชลล์ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย เยเรมี่ ปิโน่, จัสติน เดเวนนี่ โดยมี เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : Crystal Palace Football Club

เออีเค ลาร์นาก้า

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อิมาโนล อิเดียเคซ จะยังไม่มีชื่อของ เควิน โคมาร์, อังเคล การ์เซีย, เอ็นโซ่ กาเบรร่า และ คาโรล แองจิเอลสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ซลาตัน อโลเมโรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน ก็อดวิลล์ เอ็คโปโล, เออร์โวเย่ มิลิเซวิช, วาเลนติน โรแบร์, เจเรมี่ กนาลี่ แดนกลางเป็น หลุยส์ กุสตาโว่, เปเร ปอนส์ แนวรุกนำทัพมาโดย มาร์คัส โรห์เดน, เยอร์สัน ชาคอน, วัลโด รูบิโอ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ริอาด บายิก

Credit : AEK Larnaca FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คริสตัล พาเลซ – เออีเค ลาร์นาก้า

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ริสตัล พาเลซ

  • 18/10/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/10/25 ชนะ ดินาโม เคียฟ 2-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/09/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)

เออีเค ลาร์นาก้า

  • 18/10/25 ชนะ อีโนซิส นีออน 2-0 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
  • 05/10/25 แพ้ ปาฟอส 2-4 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
  • 03/10/25 ชนะ อัล์คมาร์ 4-0 (คอนเฟอเรนซ์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ คราซาว่า 4-0 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
  • 22/09/25 ชนะ อาริส ลิมาสซอล 3-2 (ไซปรีออต เฟิสต์ ดิวิชัน)
Credit : Crystal Palace Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : วอลเตอร์ เบนิเตซ (GK) – นาเธเนี่ยล ไคลน์, เจย์ดี แคนโวต์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์ – ดาเนี่ยล มูญอซ, เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา, วิลล์ ฮิวจ์ส, ไทริค มิตเชลล์ – เยเรมี่ ปิโน่, จัสติน เดเวนนี่ – เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์

เออีเค ลาร์นาก้า (4-2-3-1) : ซลาตัน อโลเมโรวิช (GK) – ก็อดวิลล์ เอ็คโปโล, เออร์โวเย่ มิลิเซวิช, วาเลนติน โรแบร์, เจเรมี่ กนาลี่ – หลุยส์ กุสตาโว่, เปเร ปอนส์ – มาร์คัส โรห์เดน, เยอร์สัน ชาคอน, วัลโด รูบิโอ – ริอาด บายิก

Credit : AEK Larnaca FC

Thaiger ทายผลบอล คริสตัล พาเลซ 2-0 เออีเค ลาร์นาก้า

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

20 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

2 นาที ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม น้องวิน ภาสวิน ข่าว

ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง ข่าวกีฬา

ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 12:21 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button