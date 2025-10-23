ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:29 น.
114
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค

เคลื่อนไหวชัดเจน! ต๊ะ นารากร โพสต์ข้อความถึง หนุ่ม กรรชัย ลั่น เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงความโปร่งใสเส้นเงินบริจาค

จากกรณีดราม่าร้อนของ กันจอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์สายช่วยเหลือ ที่ไม่มีชื่อปรากฎอยู่ในคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ทั้งยังพบข้อมูลที่เปิดเผยว่าหากมูลนิธิดังกล่าวยุติลง ทุกอย่างจะถูกโอนไปยังมูลนิธิธรรมนัส สร้างความระแคะระคายใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก

แม้แต่พิธีกรดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้คนผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ก็ได้ออกมาประกาศกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ‘อยากจะให้ กัน จอมพลัง ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อมูลของเงินบริจาคภายในมูลนิธิ เพื่อความโปร่งใสและคลายกังวลของประชาชนทั่วประเทศ’ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

“หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม

ล่าสุด ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยข้อความดังกล่าวฝากส่งตรงไปถึง หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า

“จดหมายเปิดผนึกถึงคุณหนุ่ม กรรชัย

ดิฉันอ่านข่าวที่คุณหนุ่มเรียกร้องให้ ’กัน จอมพลัง’ ออกมาเคลียร์เรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะยอดเงินหนึ่งล้านบาทที่คุณหนุ่มโอนให้กันโดยตรง และหลังจากนั้นคุณหนุ่มโอนให้อีกห้าแสนบาทหลังจากที่มีการจดจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลัง

คุณหนุ่มบอกว่าหลังจากโอนเงินให้ไปแล้วก็ไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร เพราะคุณหนุ่มให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้เมื่อมีข้อสงสัยในสังคม คุณหนุ่มจึงเรียกร้องให้มีการชี้แจงในเวทีที่เป็นกลาง ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ ‘กัน จอมพลัง‘ ควรทำอย่างยิ่ง และควรทำให้รวดเร็ว อย่างชัดเจนโปร่งใสด้วย

แม้ว่าตัวดิฉันเองกับคุณหนุ่มจะเคยมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในอดีตหลายเรื่อง และดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณะ แต่เรื่องราวเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีแล้ว และคุณหนุ่มเองก็ได้แสดงให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณหนุ่มได้พัฒนาตนเอง ก้าวข้ามผ่านคำว่า “นักแสดง” สู่ความเป็น “สื่อสารมวลชน”

ด้วยความที่คุณหนุ่มเคยเป็นดาราดังมาก่อน พอเปลี่ยนทิศทางมาทำรายการข่าว จึงถูกสื่อบางคนปรามาสว่าคุณไม่ใช่สื่อที่แท้จริง ดิฉันไม่แน่ใจว่าเพื่อน ๆ ในวงการสื่อมวลชนให้ความหมายของคนที่มีความเป็นสื่อที่แท้จริงไว้เช่นไร

แต่สำหรับดิฉันการที่คุณหนุ่มทำผิดแล้วรู้จักขอโทษ ทั้งเอ่ยปากขอโทษทางหน้าจอ และโทรศัพท์ไปขอโทษเป็นส่วนตัว ถือได้ว่าคุณหนุ่มได้แสดงความสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแล้ว โดยเฉพาะวันนี้เมื่อคุณหนุ่มออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ ‘กัน จอมพลัง‘ เสียงอันทรงพลังของคุณจะทำให้ กัน จอมพลังต้องแสดง accountability ต่อสังคมเช่นกัน

สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋มที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง

และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย

ปล.ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว

ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใด ๆ”

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค-1

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;วรภัค&quot; จ่อฟ้อง &quot;ทอม ไรต์&quot; ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต ข่าว

“วรภัค” จ่อฟ้อง “ทอม ไรต์” ปมกุเรื่องโยงสแกมเมอร์ ยัน ภรรยาไม่มีเอี่ยวบัญชีคริปโต

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ประกาศด่วน! MRT สายสีน้ำเงิน ระบบจ่ายไฟขัดข้อง เตือนประชาชนเผื่อเวลาเดินทาง

2 นาที ที่แล้ว
ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ ข่าว

ชูวิทย์ แนะ กันจอมพลัง ถึงเวลาต้องพิสูจน์ตัวเอง แบบแมนๆ ชี้ ยิ่งเลี่ยงยิ่งมีพิรุธ

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

18 นาที ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้จดทะเบียน ข่าว

เปิดคลิปเต็ม “กัน จอมพลัง” แจงไม่ใส่ชื่อเป็นกรรมการมูลนิธิช่วยสู้ “ธรรมนัส” เอี่ยวด้วยแค่ไหน ?

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

41 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.เฮ “หิมะแรก ภูเขาไฟฟูจิ” มาแล้ว ช้ากว่าปกติ 21 วัน ช้ากว่าปีก่อน 15 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สฤณีดีเบตวรภัค ข่าวการเมือง

สฤณี งัดเอกสาร 84 หน้า “Smoking Gun” แฉภรรยารมช.วรภัค รับเงินคริปโตฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โก อเฮด อีเกิลส์ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เตรียมตั้งโต๊ะแจงปมเงินบริจาค พรุ่งนี้ 10.00 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงชี้แจงเส้นเงินบริจาค ข่าว

ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรม น้องวิน ภาสวิน ข่าว

ครอบครัว ‘น้องวิน ภาสวิน’ เผยกำหนดสวดพระอภิธรรม แฟนคลับร่วมอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน แถลง ข่าวกีฬา

ฮัดสัน แถลงเปิดตัว “ทราบได้คุมช้างศึกเมื่อวาน” สัญญายังปริศนาพร้อมพูดถึงอิชิอิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เจนนี่ รัชนก โพสต์ตัดพ้อปม เทศกาลเจนนี่ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 15:29 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 15:29 น.
114
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คริสตัล พาเลซ พบ เออีเค ลาร์นาก้า ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 23 ต.ค. 68

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

โดม ปกรณ์ ลัม ประมูลกางเกงวิ่งแนบเนื้อ แบบไม่ซัก นำเงินบริจาคช่วยสังคม

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

ไอซ์ รัชนก จวก กันจอมพลัง โกหกสัมพันธ์ “ธรรมนัส” จี้พิสูจน์เส้นเงินบริจาค

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button