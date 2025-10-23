ต๊ะ นารากร โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงเส้นเงินบริจาค
เคลื่อนไหวชัดเจน! ต๊ะ นารากร โพสต์ข้อความถึง หนุ่ม กรรชัย ลั่น เห็นด้วยให้ กันจอมพลัง แถลงความโปร่งใสเส้นเงินบริจาค
จากกรณีดราม่าร้อนของ กันจอมพลัง อินฟลูเอนเซอร์สายช่วยเหลือ ที่ไม่มีชื่อปรากฎอยู่ในคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ทั้งยังพบข้อมูลที่เปิดเผยว่าหากมูลนิธิดังกล่าวยุติลง ทุกอย่างจะถูกโอนไปยังมูลนิธิธรรมนัส สร้างความระแคะระคายใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมาก
แม้แต่พิธีกรดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยบริจาคเงินช่วยเหลือผู้คนผ่านมูลนิธิกันจอมพลัง ก็ได้ออกมาประกาศกลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า ‘อยากจะให้ กัน จอมพลัง ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงข้อมูลของเงินบริจาคภายในมูลนิธิ เพื่อความโปร่งใสและคลายกังวลของประชาชนทั่วประเทศ’ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด ต๊ะ นารากร ติยายน ผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยข้อความดังกล่าวฝากส่งตรงไปถึง หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า
“จดหมายเปิดผนึกถึงคุณหนุ่ม กรรชัย
ดิฉันอ่านข่าวที่คุณหนุ่มเรียกร้องให้ ’กัน จอมพลัง’ ออกมาเคลียร์เรื่องเงินบริจาค โดยเฉพาะยอดเงินหนึ่งล้านบาทที่คุณหนุ่มโอนให้กันโดยตรง และหลังจากนั้นคุณหนุ่มโอนให้อีกห้าแสนบาทหลังจากที่มีการจดจัดตั้งมูลนิธิกัน จอมพลัง
คุณหนุ่มบอกว่าหลังจากโอนเงินให้ไปแล้วก็ไม่เคยถามว่าเอาเงินไปทำอะไร เพราะคุณหนุ่มให้เกียรติทุกคน แต่ครั้งนี้เมื่อมีข้อสงสัยในสังคม คุณหนุ่มจึงเรียกร้องให้มีการชี้แจงในเวทีที่เป็นกลาง ซึ่งดิฉันเห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ ‘กัน จอมพลัง‘ ควรทำอย่างยิ่ง และควรทำให้รวดเร็ว อย่างชัดเจนโปร่งใสด้วย
แม้ว่าตัวดิฉันเองกับคุณหนุ่มจะเคยมีเรื่องขัดแย้งส่วนตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในอดีตหลายเรื่อง และดิฉันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ต่อสาธารณะ แต่เรื่องราวเหล่านั้นผ่านมานานหลายปีแล้ว และคุณหนุ่มเองก็ได้แสดงให้สังคมเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าคุณหนุ่มได้พัฒนาตนเอง ก้าวข้ามผ่านคำว่า “นักแสดง” สู่ความเป็น “สื่อสารมวลชน”
ด้วยความที่คุณหนุ่มเคยเป็นดาราดังมาก่อน พอเปลี่ยนทิศทางมาทำรายการข่าว จึงถูกสื่อบางคนปรามาสว่าคุณไม่ใช่สื่อที่แท้จริง ดิฉันไม่แน่ใจว่าเพื่อน ๆ ในวงการสื่อมวลชนให้ความหมายของคนที่มีความเป็นสื่อที่แท้จริงไว้เช่นไร
แต่สำหรับดิฉันการที่คุณหนุ่มทำผิดแล้วรู้จักขอโทษ ทั้งเอ่ยปากขอโทษทางหน้าจอ และโทรศัพท์ไปขอโทษเป็นส่วนตัว ถือได้ว่าคุณหนุ่มได้แสดงความสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแล้ว โดยเฉพาะวันนี้เมื่อคุณหนุ่มออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ ‘กัน จอมพลัง‘ เสียงอันทรงพลังของคุณจะทำให้ กัน จอมพลังต้องแสดง accountability ต่อสังคมเช่นกัน
สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณแทนคุณบุ๋มที่คุณหนุ่มได้บริจาคช่วย “มูลนิธิองค์กรทำดี” ของคุณบุ๋มจำนวนหนึ่งล้านบาท เพราะมูลนิธินี้จัดตั้งอย่างโปร่งใส โดยมีนางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิฯ ด้วยตัวเอง
และในข้อ 39 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ สภากาชาดไทย
ปล.ข้อความในโพสต์นี้ดิฉันตัดสินใจเขียนขึ้นเอง และภาพประกอบนี้ดิฉันก็นำมาลงเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับคุณบุ๋มใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าจะด่ามาด่าดิฉันคนเดียว
ดิฉันอยากลงภาพเป็นหลักฐานให้ทุกคนที่ร่วมบริจาคแก่มูลนิธิองค์กรทำดีเกิดความสบายใจ และไม่มีความสงสัยใด ๆ”
