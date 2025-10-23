แฉมุกใหม่แก๊งคอลฯ แกล้งเป็นตำรวจปลอม หลอกลุงเป็นผู้ต้องหา ส่งนายหน้ายึดบ้าน
“ลุงเดช” แฉกลโกงใหม่ ในโหนกระแส หลังถูกตำรวจปลอมหลอกว่าพัวพันคดีฟอกเงิน จนส่งนายหน้ามายึดบ้านถึงที่
23 ตุลาคม 2568 ในรายการ โหนกระแส ได้มีการตีแผ่กลลวงใหม่ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่พัฒนารูปแบบไปไกลถึงขั้น One-Stop-Service โดย คุณลุงเดช ผู้เสียหายที่ต้องสูญเสียบ้านไปทั้งหลัง มาร่วมเล่าประสบการณ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. และ นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด
คุณลุงเดชเล่าว่า มีเบอร์โทรศัพท์แปลกๆ โทรเข้ามาอ้างว่า ตนได้ไปสมัครซิมโทรศัพท์ที่จังหวัดพิจิตร และซิมดังกล่าวถูกนำไปใช้ในคดีฟอกเงินที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก
คุณลุงเดชปฏิเสธว่าไม่เคยไปพิจิตร มิจฉาชีพก็ทำการโอนสายไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ที่แอบอ้างว่าเป็น ร.ต.อ.วันธณัย ตำรวจร้อยเวรที่พิจิตร ตำรวจปลอมได้ทำทีรับแจ้งความ และยังแสร้งพูดในสายให้ได้ยินว่ากำลังสั่งให้สายตรวจไปตรวจสอบ จน “พบ” ผู้ต้องหาที่ชื่อ อลงกร (ชื่อที่กุขึ้น)
มิจฉาชีพอ้างว่านายอลงกรที่เพิ่งถูกจับ ได้ซัดทอดว่ามีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้คุณลุงเดช 10% ทำให้คุณลุงเดชตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินทันที
หลังจากที่คุณลุงเดชตกใจกลัว ตำรวจปลอมก็แจ้งว่าห้ามหนี และต้องหาหลักประกันมาค้ำตัวเอง เมื่อคุณลุงเดชบอกว่ามีเพียงโฉนดที่ดินที่อาศัยอยู่ มิจฉาชีพก็เข้าสู่ขั้นตอนที่น่ากลัวที่สุด คือการเสนอตัวหานายหน้ารับจำนองมาให้ถึงบ้าน
ต่อมา นายหน้าที่รับจำนองซึ่งเป็นเครือข่ายของมิจฉาชีพก็ได้ขับรถมาดูบ้านของคุณลุงเดช และตกลงทำสัญญาจำนองกันที่ 5 แสนบาท โดยระหว่างกระบวนการทั้งหมด ตำรวจปลอมยังสั่งให้คุณลุงเดชถ่ายรูปและรายงานตัวผ่านไลน์วันละ 5 เวลา เพื่อตรวจสอบว่าคุณลุงรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วหรือยัง สุดท้าย คุณลุงเดชต้องสูญเสียบ้านที่อาศัยอยู่ไป และกำลังเผชิญกับวิกฤตไม่มีที่อยู่อาศัย
ที่มา: โหนกระแส
