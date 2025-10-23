“บก.ลายจุด” สงสัย “กัน จอมพลัง” ไม่มีชื่อในบอร์ดมูลนิธิ ชี้เป็นแค่ที่ปรึกษา แก้ระเบียบไม่ได้
“บก.ลายจุด” ตั้งข้อสงสัย เหตุใด “กัน จอมพลัง” เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ไม่มีชื่อเป็นกรรมการของมูลนิธิ พร้อมชี้ที่ปรึกษาไม่มีอำนาจแก้ไขระเบียบ
23 ตุลาคม 2568 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบริหารงานของมูลนิธิ “กัน จอมพลัง” โดยตนกล่าวว่ายังไม่เห็นชื่อของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง อยู่ในรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ซึ่งอาจส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกฎหมาย
นายสมบัติ ระบุว่า “ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระจกเงา การจดแจ้งเพื่อจดทะเบียนมูลนิธิ จะต้องส่งรายชื่อคณะกรรมการผู้ก่อตั้งอย่างน้อย 3 คน และชื่อของผู้ก่อตั้งจะถูกบรรจุไว้ในรายชื่อเป็น ประธาน และกรรมการอีก 2 ท่าน และเมื่อนายทะเบียนมูลนิธิประกาศให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิได้แล้ว บุคคลทั้ง 3 รายชื่อหรือมากกว่าในฐานะผู้ก่อตั้งจะถูกประกาศชื่อโดยนายทะเบียนมูลนิธิ ผมยังไม่เห็นชื่อคุณกัน จอมพลัง อยู่ในรายชื่อกรรมการผู้ก่อตั้ง
ในกรณีที่จะทำการแก้ไขระเบียบของมูลนิธิฯ หลังจากยกเลิกการดำเนินการว่าจะมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานใดต่อนั้น เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมูลนิธิที่จะต้องมีการประชุมและลงมติแล้วแจ้งต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด มิใช่เป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเอง”
