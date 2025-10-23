ข่าว

เปิด 11 เรื่อง 'มูลนิธิกันจอมพลัง' ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 12:00 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 14:25 น.
205
ตะลึง! เปิด 10 เรื่องลับ 'มูลนิธิกันจอมพลัง' ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน

เผย 10 ข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เกี่ยวกับองค์กรการกุศลชื่อดัง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุนก่อตั้ง

นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายจิตอาสาชื่อดัง กันจอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมานับครั้งไม่ถ้วน จนมีผู้ติดตามเกือบ 10 ล้านคน ซึ่งเบื้องหลังการทำงานเพื่อสังคมของเขานั้น มีองค์กรสำคัญอย่าง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” คอยสนับสนุนอยู่ แต่ใครจะรู้ว่า มูลนิธิชื่อดังแห่งนี้ มีเรื่องราวเบื้องหลังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

10 เรื่องจริง ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”

  1. มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ยื่นจดทะเบียนเมื่อ 15 ก.พ. 2568 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา
  2. กัน จอมพลัง ม่ได้เป็นผู้ยื่นจดทะเบียน และ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเลย
  3. ผู้บริหารมูลนิธิ กันจอมพลังช่วยสู้ ชุดปัจจุบันมีเพียง 3 คน คือ น.ส.กาญจนา สถาวร (ประธาน), นายอภิสิทธิ์ ดีทรัพย์มงคล (รองประธาน/เหรัญญิก), และ นายวิสุนัย จำปาศิริ (กรรมการ/เลขานุการ)
  4. มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ยื่นจดทะเบียนด้วยทุนแรกเริ่ม 500,000 บาท
  5. วัตถุประสงค์ 6 ข้อของมูลนิธิเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อน โดยทำงานร่วมมือกับหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และที่สำคัญ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
  6. แหล่งที่มาของเงินทุน มาจากพินัยกรรม, เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และดอกผลจากทรัพย์สินมูลนิธิฯ
  7. เงินสดและเอกสารสิทธิ์ต้องฝากไว้กับสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน หรือจะซื้อพันธบัตรแล้วแต่ความเห็นชอบของกรรมการ
  8. หากมูลนิธิฯ ต้องยุติลง ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ “มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า”
  9. มูลนิธิฯ ต้องไม่ดำเนินการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
  10. ที่ตั้งสำนักงาน ตั้งอยู่ที่อาคารบลูชิพส์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลขที่ 139 อาคารบลูชิพส์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  11. กันจอมพลัง ไม่มีชื่อตามเอกสารในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ ดังนั้นจึงไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลนิธิ รวมถึงการเซ็นเบิกจ่ายเงินบริจาค

