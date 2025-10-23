ข่าว
เปิด 11 เรื่อง ‘มูลนิธิกันจอมพลัง’ ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน
เผย 10 ข้อเท็จจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน เกี่ยวกับองค์กรการกุศลชื่อดัง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุนก่อตั้ง
นาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักอินฟลูเอนเซอร์สายจิตอาสาชื่อดัง กันจอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ผู้ที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากมานับครั้งไม่ถ้วน จนมีผู้ติดตามเกือบ 10 ล้านคน ซึ่งเบื้องหลังการทำงานเพื่อสังคมของเขานั้น มีองค์กรสำคัญอย่าง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” คอยสนับสนุนอยู่ แต่ใครจะรู้ว่า มูลนิธิชื่อดังแห่งนี้ มีเรื่องราวเบื้องหลังที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
10 เรื่องจริง ที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้”
- มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ยื่นจดทะเบียนเมื่อ 15 ก.พ. 2568 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา
- กัน จอมพลัง ม่ได้เป็นผู้ยื่นจดทะเบียน และ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเลย
- ผู้บริหารมูลนิธิ กันจอมพลังช่วยสู้ ชุดปัจจุบันมีเพียง 3 คน คือ น.ส.กาญจนา สถาวร (ประธาน), นายอภิสิทธิ์ ดีทรัพย์มงคล (รองประธาน/เหรัญญิก), และ นายวิสุนัย จำปาศิริ (กรรมการ/เลขานุการ)
- มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ยื่นจดทะเบียนด้วยทุนแรกเริ่ม 500,000 บาท
- วัตถุประสงค์ 6 ข้อของมูลนิธิเพื่อการกุศลช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนที่เดือดร้อน โดยทำงานร่วมมือกับหลายองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และที่สำคัญ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
- แหล่งที่มาของเงินทุน มาจากพินัยกรรม, เงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา และดอกผลจากทรัพย์สินมูลนิธิฯ
- เงินสดและเอกสารสิทธิ์ต้องฝากไว้กับสถาบันการเงินที่รัฐบาลค้ำประกัน หรือจะซื้อพันธบัตรแล้วแต่ความเห็นชอบของกรรมการ
- หากมูลนิธิฯ ต้องยุติลง ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ “มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า”
- มูลนิธิฯ ต้องไม่ดำเนินการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
- ที่ตั้งสำนักงาน ตั้งอยู่ที่อาคารบลูชิพส์ ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เลขที่ 139 อาคารบลูชิพส์ ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
- กันจอมพลัง ไม่มีชื่อตามเอกสารในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิ กรรมการมูลนิธิ ดังนั้นจึงไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมูลนิธิ รวมถึงการเซ็นเบิกจ่ายเงินบริจาค
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายชี้ “กัน จอมพลัง” ไม่มีอำนาจ เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มูลนิธิ
- ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ
- กันจอมพลัง ไม่เอาแล้ว มูลนิธิธรรมนัส เปลี่ยนชื่อผู้รับทรัพย์สิน เป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
อ้างอิงจาก : ratchakitcha
