ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?
อาลัย น้องวิน ภาสวิน นักวางแผนการเงินวัย 14 จากไปอย่างสงบ หลังสู้มะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบ ย้อนไทม์ไลน์ก่อนป่วยหนัก โรคหัวใจ-โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ โดนเจาะเลือดจนแขนพรุน ต้องแอดมิดรพ.
หลังจากข่าวการจากไปของ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่ เจ้าของช่องติ๊กต็อก win_phassawin เสียชีวิตลงในวัย 14 ปี วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) เวลา 05:18 น. จากการป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่วัย 3 ขวบ แฟนคลับของอัจฉริยะคนเก่งออกมาแสดงความอาลัยและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้องวิน
ก่อนหน้านี้ ชาวเน็ตหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าน้องวิน ภาสวิน อายุเท่าไหร่ ทำไมจึงมีรูปร่างเล็กกว่าคนที่อายุใกล้เคียงกัน เจ้าตัวออกมาไขข้อสงสัยว่า “มีคนแบบสงสัยว่าอยู่มัธยมทำไมถึงแบบหน้าเด็ก ตัวดูเล็ก เสียงดูเด็ก คือ ผมเคยเป็นมะเร็งนะ แต่ว่าตอนนี้หายแล้ว ระหว่างการรักษามีทั้งคีโม ฉายแสง พอหายแล้วตัวมันก็เลยดูเล็กกว่าปกติ แล้วก็โตช้ากว่าคนในวัยเดียวกัน”
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 น้องวิน ภาสวิน ออกมาโพสต์คลิปผ่านช่อง TikTok แชร์ประสบการณ์วันที่ต้องแอดมิดที่โรงพยาบาล ในช่วงดึกต้องเจาะเลือดไปดูค่าเลือด จากนั้นต้องไปตรวจหัวใจ เจ้าตัวเผยว่าระยะเวลาที่ต้องรักษาตัวถูกเจาะเลือกหลายครั้งจนเอ่ยออกมาว่า “โดนเจาะเลือดจนพรุน”
กระทั่งวันที่ 30 สิงหาคม 2568 นักวางแผนการเงินวัย 14 ปี โพสต์คลิปอีกครั้งตอนที่อยู่ห้อง ICU เพราะว่าหัวใจมีปัญหา รักษาไประดับหนึ่งแล้ว มีการปรับยารักษา พร้อมบอกกับแฟน ๆ ว่าไม่ต้องเป็นห่วง ต่อมาวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา น้องวินอัปเดตเพิ่มเติมว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่จู่ ๆ วันถัดไปต้องกลับมารักษาที่ห้องหอผู้ป่วยวิกฤตอีกครั้งเพราะเป็นสโตรก จากนั้นน้องวินเล่าว่าแพทย์ให้ยาสลายลิ่มเลือดอยู่ในระดับที่ดี จะเปลี่ยนเป็นยาทานแทน สามารถออกจากห้อง ICU และไปอยู่ห้องพักธรรมดาได้แล้ว
หลังจากที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน วันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา น้องวินแจ้งข่าวดีว่าได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังคงต้องรับประทานยาต่อไป จากนี้จะสามารถลงคลิปให้แฟน ๆ ได้รับชมกันเช่นเคย แม้จะฉายแสง-คีโมจนหาย แต่ปัจจุบันป่วยเป็นโรคหัวใจด้วยและมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ กระทั่งทางครอบครัวของน้องวินออกมาแจ้งข่าวเศร้าอีกครั้งว่าลูกชายจากไปเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 23 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก Win Phassawin แจ้งข่าวว่าน้องวิน ภาสวินจะมีรายการที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ แฟน ๆ ของน้องวินสามารถติดตามชมรายการที่จะออนแอร์กันได้
รู้จัก ‘โรคมะเร็ง’ เช็ก 8 สัญญาณเตือนที่ห้ามมองข้าม
โรคมะเร็ง ยังคงเป็นหนึ่งในโรคร้ายที่หลายคนหวาดกลัว แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคมะเร็งหลายชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากตรวจพบตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น การทำความเข้าใจโรคนี้และหมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
มะเร็ง คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ในร่างกายของเราเองเจริญเติบโตผิดปกติจนควบคุมไม่ได้ เซลล์เหล่านี้จะแบ่งตัวและรวมกันจนกลายเป็นก้อนมะเร็งซึ่งจะค่อย ๆ ลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือที่อันตรายที่สุดคือการกระจายตัวไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายผ่านทางกระแสเลือดหรือระบบน้ำเหลือง
โดยทั่วไปมะเร็งในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการเจ็บปวดที่ชัดเจน แต่ร่างกายอาจส่งสัญญาณเตือนภัยบางอย่าง หากคุณมีอาการเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด
1. มีก้อนหรือตุ่มผิดปกติ เกิดขึ้นในร่างกาย
2. ไฝ ที่มีอยู่เดิม โตขึ้น, เปลี่ยนสี, มีอาการคัน หรือมีเลือดออก
3. ปวดเรื้อรัง ในจุดใดจุดหนึ่งโดยไม่ทราบสาเหตุ
4. ไอเรื้อรัง หรือ เสียงแหบ เป็นเวลานาน
5. ระบบขับถ่ายเปลี่ยนแปลง เช่น ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะปนเลือด, ถ่ายอุจจาระลำเล็กลง, มีเลือดปน หรือปวดหน่วงทวารหนักเวลาขับถ่าย
6. กลืนอาหารลำบาก หรือรู้สึกจุกแน่น กลืนติด
7. น้ำหนักลดลงฮวบฮาบ โดยไม่ทราบสาเหตุ
8. มีสารคัดหลั่งหรือเลือดออกผิดปกติ เช่น ตกขาวผิดปกติ, มีเลือดออกทางช่องคลอดหลังมีเพศสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม การมีอาการดังกล่าวยังอาจเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่มะเร็งได้เช่นกัน แต่การไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
หากสงสัยว่าเป็นมะเร็ง แพทย์จะมีกระบวนการวินิจฉัยที่หลากหลายและแม่นยำเพื่อยืนยันโรค เช่น การตรวจเลือด, ปัสสาวะ, หรืออุจจาระ, การตัดชิ้นเนื้อที่สงสัยไปตรวจทางพยาธิวิทยา, การตรวจทางรังสี เช่น การทำ CT Scan รวมทั้ง การส่องกล้องในอวัยวะต่างๆ เช่น ลำไส้ใหญ่ หรือกระเพาะอาหาร
หากตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โอกาสในการรักษาให้หายขาดจะยิ่งสูงขึ้น โดยมีวิธีการรักษาหลัก ๆ 5 แนวทาง โดยแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ได้แก่ การผ่าตัด, รังสีรักษา (ฉายแสง), เคมีบำบัด (คีโม), ฮอร์โมนบำบัด และ การรักษาแบบผสมผสาน
@win_phassawin ตอบคําถามที่ถามว่าทําไมดูเด็กจังเลย#ตอบคําถาม #พัฒนาตัวเอง #การเงิน ♬ เสียงต้นฉบับ – Win Phassawin – win_phassawin
ข้อมูลจาก : bangkokhospital และ siphhospital
