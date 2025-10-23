ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 13:10 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:10 น.
83
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ

‘เฟิร์น สุชาดา’ เปิดใจครั้งแรก หลังประเดิมนั่งคู่ ‘สรยุทธ’ แทน ‘ไบรท์’ ที่ป่วย ย้อนอดีตสุดภูมิใจ เตรียมลุยทอล์คการเมือง พ.ย. นี้

วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) แฟนข่าวยังคงได้ชมลีลาการเล่าข่าวของ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสาวสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าว 3 เป็นวันที่สองคู่กับ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ หลังจากที่ ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ มีอาการป่วยกะทันหัน

วานนี้ (22 ตุลาคม 2568) หลังจากที่จบรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ สาวเฟิร์นออกมาเปิดเผยความในใจที่ได้มานั่งจัดรายการเป็นครั้งแรก ก่อนที่ทุกท่านจะได้เห็นเธอผ่านจอในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดยจะจัดรายการทอล์คการเมืองในช่วงเย็น ในปี 2569 แฟนข่าวจะพบเห็นสาวเฟิร์นขึ้นสู่หน้าจอโทรทัศน์ของช่อง 3 อย่างเป็นทางการ

เจ้าตัว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Fern Suchada ระบุว่า “วันนี้เฟิร์นจัดรายการ “กรรมกรข่าว” วันแรกค่า ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากตื่นเต้นมาก ๆ สุด ๆ เลยค่า เป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสมานั่งจัดรายการข้าง ๆ พี่สรยุทธ เฟิร์นก็นึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะ เพราะฟังพี่สรยุทธทุกเช้าตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือทุกวันจนเข้ามาเป็นนักข่าวและผู้ประกาศอย่างทุกวันนี้

ขออนุญาตเล่าความหลังที่ประทับใจให้ฟังนิดนึงค่ะ ตอนสมัยเรียนมหาลัย เฟิร์นเคยส่งข่าวสืบสวนประกวดกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จนได้รางวัลดีเด่นในปีนั้น ปรากฎว่าพี่สรยุทธเอาข่าวเฟิร์นที่สถานะเป็นนศ.ปี 3 ไปเล่าในรายการกับพี่ไบร์ท ตอนนั้นทำเรื่องขบวนการ “หวยใต้ดิน” จนเป็นข่าวใหญ่มากๆหลายๆสื่อไปขยายต่อจนเว็บหวยออนไลน์ถูกตำรวจ ปอท.ปิดหมด เป็นความภูมิใจครั้งนึงในชีวิตเลยค่ะ ขอบพระคุณทางช่อง 3 และพี่ยุทธ พี่ไบร์ทที่ให้คำแนะนำมาก ๆ นะคะ รวมถึงพี่ทุกๆคนที่ต้อนรับเฟิร์นเป็นอย่างดีค่ะ

และที่ตื้นตันใจมาก ๆ คือกำลังใจและเสียงตอบรับที่น่ารักจากคุณผู้ชมทุกท่าน หลายๆท่านตามๆกันมาดู พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ครูบาอาจารย์ แหล่งข่าว ครอบครัวเฟิร์นทุกๆคนที่ส่งข้อความ ส่งรูปมาเชียร์ให้กำลังใจกันในทุก ๆ ช่องทางทำให้เฟิร์นรู้ว่ามีคนที่รักและมิตรภาพดีๆมากมายจริง ๆ เฟิร์นจะทยอยอ่านและตอบกลับไปนะค๊า ที่สำคัญขอใช้พื้นที่นี้ขอบพระคุณต้นสังกัดเดิม PPTV ด้วยนะคะ PPTV เป็นองค์กรที่ให้โอกาสเฟิร์นได้ใช้ศักยภาพของคนข่าวได้เต็มที่จริง ๆ ค่ะ

หลังจากนี้เฟิร์นยังทำข่าวเหมือนเดิมเลยค่า ยังอยากคุยกับแหล่งข่าวทุก ๆ ท่านอยู่เสมอ ต้นเดือนหน้าจะกลับมาทำรายการทอล์คทางออนไลน์ช่อง 3 ฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกแฟน ๆ ข่าวคนติดตามกันด้วยนะค๊า หากผิดพลาดประการใดขออภัยเพราะตื่นเต้นค่ะติชมได้นะคะ ท่านใดที่จะติดตามรบกวนกดที่เพจ Fern Suchada ได้เลยค่า”

เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล เผยความในใจหลังจัดรายการข่าวช่อง 3
ภาพจาก Facebook : Fern Suchada
เฟิร์น สุชาดา
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฟิร์น สุชาดา - 2
ภาพจาก Youtube : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

3 นาที ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

5 นาที ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

49 นาที ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! เปิด 10 เรื่องลับ &#039;มูลนิธิกันจอมพลัง&#039; ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน ข่าว

เปิด 11 เรื่อง ‘มูลนิธิกันจอมพลัง’ ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บก.ลายจุด” สงสัย “กัน จอมพลัง” ไม่มีชื่อในบอร์ดมูลนิธิ ชี้เป็นแค่ที่ปรึกษา แก้ระเบียบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายชี้ “กัน จอมพลัง” ไม่มีอำนาจ เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มูลนิธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยผลประชุม GBC เขมรยอมไทยทั้ง 4 ข้อ ถอนอาวุธหนัก-ร่วมปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จี้นายกฯอนุทิน วรภัค รมช.คลัง ลาออกไม่พอ ต้องขยายผลต่อ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ อนุทิน สอบต่อปม ‘วรภัค’ ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สม รังสี&quot; ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด &quot;ฮุนเซน&quot; เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย ข่าวต่างประเทศ

“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“รัน ทากาฮาชิ” ขอโทษแล้ว ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ ข่าว

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน บันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 13:10 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 13:10 น.
83
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button