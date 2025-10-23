เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก
‘เฟิร์น สุชาดา’ เปิดใจครั้งแรก หลังประเดิมนั่งคู่ ‘สรยุทธ’ แทน ‘ไบรท์’ ที่ป่วย ย้อนอดีตสุดภูมิใจ เตรียมลุยทอล์คการเมือง พ.ย. นี้
วันนี้ (23 ตุลาคม 2568) แฟนข่าวยังคงได้ชมลีลาการเล่าข่าวของ เฟิร์น สุชาดา นิ่มนวล ผู้ประกาศข่าวสาวสมาชิกใหม่ของครอบครัวข่าว 3 เป็นวันที่สองคู่กับ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ หลังจากที่ ไบรท์ พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ มีอาการป่วยกะทันหัน
วานนี้ (22 ตุลาคม 2568) หลังจากที่จบรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ สาวเฟิร์นออกมาเปิดเผยความในใจที่ได้มานั่งจัดรายการเป็นครั้งแรก ก่อนที่ทุกท่านจะได้เห็นเธอผ่านจอในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 โดยจะจัดรายการทอล์คการเมืองในช่วงเย็น ในปี 2569 แฟนข่าวจะพบเห็นสาวเฟิร์นขึ้นสู่หน้าจอโทรทัศน์ของช่อง 3 อย่างเป็นทางการ
เจ้าตัว โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Fern Suchada ระบุว่า “วันนี้เฟิร์นจัดรายการ “กรรมกรข่าว” วันแรกค่า ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากตื่นเต้นมาก ๆ สุด ๆ เลยค่า เป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสมานั่งจัดรายการข้าง ๆ พี่สรยุทธ เฟิร์นก็นึกไม่ถึงเหมือนกันค่ะ เพราะฟังพี่สรยุทธทุกเช้าตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสือทุกวันจนเข้ามาเป็นนักข่าวและผู้ประกาศอย่างทุกวันนี้
ขออนุญาตเล่าความหลังที่ประทับใจให้ฟังนิดนึงค่ะ ตอนสมัยเรียนมหาลัย เฟิร์นเคยส่งข่าวสืบสวนประกวดกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จนได้รางวัลดีเด่นในปีนั้น ปรากฎว่าพี่สรยุทธเอาข่าวเฟิร์นที่สถานะเป็นนศ.ปี 3 ไปเล่าในรายการกับพี่ไบร์ท ตอนนั้นทำเรื่องขบวนการ “หวยใต้ดิน” จนเป็นข่าวใหญ่มากๆหลายๆสื่อไปขยายต่อจนเว็บหวยออนไลน์ถูกตำรวจ ปอท.ปิดหมด เป็นความภูมิใจครั้งนึงในชีวิตเลยค่ะ ขอบพระคุณทางช่อง 3 และพี่ยุทธ พี่ไบร์ทที่ให้คำแนะนำมาก ๆ นะคะ รวมถึงพี่ทุกๆคนที่ต้อนรับเฟิร์นเป็นอย่างดีค่ะ
และที่ตื้นตันใจมาก ๆ คือกำลังใจและเสียงตอบรับที่น่ารักจากคุณผู้ชมทุกท่าน หลายๆท่านตามๆกันมาดู พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อน ๆ ครูบาอาจารย์ แหล่งข่าว ครอบครัวเฟิร์นทุกๆคนที่ส่งข้อความ ส่งรูปมาเชียร์ให้กำลังใจกันในทุก ๆ ช่องทางทำให้เฟิร์นรู้ว่ามีคนที่รักและมิตรภาพดีๆมากมายจริง ๆ เฟิร์นจะทยอยอ่านและตอบกลับไปนะค๊า ที่สำคัญขอใช้พื้นที่นี้ขอบพระคุณต้นสังกัดเดิม PPTV ด้วยนะคะ PPTV เป็นองค์กรที่ให้โอกาสเฟิร์นได้ใช้ศักยภาพของคนข่าวได้เต็มที่จริง ๆ ค่ะ
หลังจากนี้เฟิร์นยังทำข่าวเหมือนเดิมเลยค่า ยังอยากคุยกับแหล่งข่าวทุก ๆ ท่านอยู่เสมอ ต้นเดือนหน้าจะกลับมาทำรายการทอล์คทางออนไลน์ช่อง 3 ฝากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกแฟน ๆ ข่าวคนติดตามกันด้วยนะค๊า หากผิดพลาดประการใดขออภัยเพราะตื่นเต้นค่ะติชมได้นะคะ ท่านใดที่จะติดตามรบกวนกดที่เพจ Fern Suchada ได้เลยค่า”
