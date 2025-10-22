ข่าวกีฬาฟุตบอล

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:16 น.
53

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง แฟร้งเฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม ดอยช์ แบงก์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แฟร้งค์เฟิร์ต VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
  • แมตช์การแข่งขัน : แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : ดอยช์ แบงก์ พาร์ค
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Liverpool FC

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพอินทรีแดงดำ ของกุนซือ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเลียน เบาม์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิชาเอล เซทเทอเรอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ออเรลิโอ บูต้า, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต, นาเธเนี่ยล บราวน์ แดนกลางเป็น เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี แนวรุกนำทัพมาโดย ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจนาธาน เบอร์การ์ดต์

Credit : X @Eintracht

ลิเวอร์พูล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ โจวานนี่ เลโอนี่, อลิสซง เบ็คเกอร์ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาสวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริงปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แฟร้งค์เฟิร์ต – ลิเวอร์พูล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต

  • 19/10/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 2-2 (บุนเดสลีกา)
  • 04/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
  • 30/09/25 แพ้ แอต.มาดริด 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 6-4 (บุนเดสลีกา)
  • 21/09/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-4 (บุนเดสลีกา)

ลิเวอร์พูล

  • 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
Credit : X @Eintracht

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แฟร้งค์เฟิร์ต (4-2-3-1) : มิชาเอล เซทเทอเรอร์ (GK) – ออเรลิโอ บูต้า, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต, นาเธเนี่ยล บราวน์ – เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ – โจนาธาน เบอร์การ์ดต์

ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาสวิลี่ (GK) – เจเรมี่ ฟริงปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้

Credit : Liverpool FC

Thaiger ทายผลบอล แฟร้งค์เฟิร์ต 0-2 ลิเวอร์พูล

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

55 วินาที ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน ประวัติ ข่าวกีฬา

ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาดามแป้ง ตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวนแรงต้านแฟนบอล

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม ข่าว

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” โพสต์แจงละเอียดยิบ ปมสั่งปลด “อิชิอิ” พ้นกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย ข่าว

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่ หวยลาว

ผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 งวดวันพุธ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล มูลนิธิ กัน จอมพลัง หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าว

ไอซ์ รัชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่ ข่าว

“ปวิน” ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:16 น.
53
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button