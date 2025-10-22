แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

22 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 3 ระหว่าง แฟร้งเฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ที่สนาม ดอยช์ แบงก์ พาร์ค เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แฟร้งค์เฟิร์ต VS ลิเวอร์พูล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 3
- แมตช์การแข่งขัน : แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ดอยช์ แบงก์ พาร์ค
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แฟร้งค์เฟิร์ต
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพอินทรีแดงดำ ของกุนซือ ดิโน่ ท็อปป์โมลเลอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เอเลียน เบาม์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มิชาเอล เซทเทอเรอร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ออเรลิโอ บูต้า, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต, นาเธเนี่ยล บราวน์ แดนกลางเป็น เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี แนวรุกนำทัพมาโดย ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โจนาธาน เบอร์การ์ดต์
ลิเวอร์พูล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพหงส์แดง ภายใต้การคุมทัพของ อาร์เน่อ สล็อต จะยังไม่มีชื่อของ โจวานนี่ เลโอนี่, อลิสซง เบ็คเกอร์ และ สเตฟาน บายเซติช ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์จี้ มามาร์ดาสวิลี่ พร้อมกองหลัง 4 คน เจเรมี่ ฟริงปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน แดนกลางเป็น ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ แนวรุกนำทัพมาโดย โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฮูโก้ เอกิติเก้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แฟร้งค์เฟิร์ต – ลิเวอร์พูล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แฟร้งค์เฟิร์ต
- 19/10/25 เสมอ ไฟร์บวร์ก 2-2 (บุนเดสลีกา)
- 04/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-3 (บุนเดสลีกา)
- 30/09/25 แพ้ แอต.มาดริด 1-5 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 ชนะ มึนเช่นกลัดบัค 6-4 (บุนเดสลีกา)
- 21/09/25 แพ้ อูนิโอน เบอร์ลิน 3-4 (บุนเดสลีกา)
ลิเวอร์พูล
- 19/10/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 แพ้ เชลซี 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 แพ้ กาลาตาซาราย 0-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 แพ้ คริสตัล พาเลซ 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ เซาแธมป์ตัน 2-1 (คาราบาว คัพ)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แฟร้งค์เฟิร์ต (4-2-3-1) : มิชาเอล เซทเทอเรอร์ (GK) – ออเรลิโอ บูต้า, โรบิน ค็อก, อาร์ตูร์ เธอัต, นาเธเนี่ยล บราวน์ – เอลลีส สคิรี, ฟาเรส ไชบี – ริตสึ โดอัน, ชาน อูซุน, อันสการ์ คเนาฟฟ์ – โจนาธาน เบอร์การ์ดต์
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1) : จอร์จี้ มามาร์ดาสวิลี่ (GK) – เจเรมี่ ฟริงปง, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ – โมฮาเหม็ด ซาลาห์, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, โคดี้ กัคโป – ฮูโก้ เอกิติเก้
Thaiger ทายผลบอล แฟร้งค์เฟิร์ต 0-2 ลิเวอร์พูล
ติดตาม The Thaiger บน Google News: