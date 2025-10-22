ข่าว

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม
แฟ้มภาพ

ผุดแฮชแท็ก #Saveอิชิอิ เสียงสะท้อนความอดสูจากหัวอกแฟนบอลไทย ว่อนโลกออนไลน์ เหตุเดือด จัดทัวร์ลงสมาคมมาดามแป้งไม่เลิก ใส่หนักทุกโพสต์ ปิยะพงษ์ ชาญวิทย์ ผลชีวิน ไม่รอดหางเลขปลดโค้ชน่าละอาย

ผลพวงจากการที่ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ” ยุติสัญญากลางคันกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ แต่ต่อมา เฮดโค้ชญี่ปุ่น อายุ 58 ปี ได้โพสต์สตอรี่ไอจีระบายความรู้สึกส่วนตัวแบบตรงไปตรงมา เมื่อ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เนื้อหาระบุว่า

“วันนี้เวลา 10:00 น. ผมได้รับการเรียกจากสมาคมฟุตบอลไทย ให้ไปพูดคุยเรื่องการทบทวนเกมที่แข่งกับไต้หวัน หลังจากพูดคุย ทางสมาคมก็ได้แจ้งกับผมอย่างกะทันหันว่าจะยกเลิกสัญญาในวันนี้ เหตุผลคืออยากเปลี่ยนทีมสตาฟฟ์ของทีมชาติในแต่ละรุ่น ซึ่งผมยังไม่สามารถจัดการความรู้สึกได้ จึงตอบเพียงว่า ไว้คุยกันอีกที และไม่ได้ลงนามในเอกสารใดๆ จากนั้นในช่วงบ่ายก็มีการประกาศยกเลิกสัญญาออกมา ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ สำหรับทุกคนที่คอยสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอด ผมขอขอบคุณจากใจจริง”

masatadaishii today news
ภาพ IG @masatada_ishii

ต่อมากระแสวิพากษ์วิจารณ์เริ่มทะลุปรอทโดยเฉพาะบรรดากองเชียร์สายเลือดช้างศึกชนิดเข้าเส้น ไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อมวลชนไปถึงกูรูลูกหนังจำนวนมาก ออกมาอัดการตัดสินใจปลดโค้ชหนล่าสุดของสมาคมฟุตบอลไทยที่มี มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ เป็นประธานว่า เป็นการกระทำแบบไม่มีความเป็นมืออาชีพใดๆ ทั้งสิ้น

ขณะที่ เอกราช เก่งทุกทาง ผู้สื่อข่าวกีฬาซึ่งคร่ำหวอดในวลการลูกฟนังบ้านเรามาเนิ่นนานยังอดไม่ได้จะระบุว่า การปลกอิชิอิหนนี้ ส่งผลในแง่ลบมากกว่า ผลดี ไม่ว่าจะทั้งในแง่ของการประเมินผลงานไปจนจังหวะและเหตุผลที่สมาคมฯ ยกมาอ้างในแถลงการณ์ไม่อาจฟังขึ้นได้เลย โดยเฉพาะการสั่งปลดโค้ชที่เพิ่งพาทีมสร้างผลงานด้วยการบุกไปถล่มชนะคู่แข่ง (ไต้หวัน) 6-1

นอกจากสมาคมฯแล้ว บรรดาฝ่ายเทคนิคและทีมบริหารชุดนี้ก็ไม่วายโดนหางเลขเข้าไปเต็ม โดยเฉพาะกับ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ในฐานะสภากรรมการฯ ซึ่งรายแรกเจอเสียงค่อนขอดขนาดที่ว่า แฟนบอลรายหนึ่งระบุ เคยเห็นผลงานอ.หรั่งชัดเจนที่สุด คือการพานักเตะทีมชาติไทยวอล์คเอาต์ ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รอบชิงชนะเลิศ ปี 2007

ชาญวิทย์ ผลชีวิน ประชุมก่อนปลดอิชิอิ
ชาญวิทย์ ผลชีวิน (ภาพ @สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ)

วิเคราะห์ 7 เหตุผลปลดอิชิอิ จากบทวิเคราะห์กูรูบอลไทย (ข้อมูลจาก : ไทยพีบีเอส)

  1. พา ทีมชาติไทย ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก รอบ 2 เพราะลูกได้แพ้จีน ทั้งที่เกมสุดท้ายได้เล่นที่ราชมังพบกับสิงคโปร์
  2. ทีมชาติไทย พลาดแชมป์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน 2024 และแพ้เวียดนาม ทั้งไป-กลับ ในรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงการแพ้ฟิลิปปินส์ เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี
  3. พลาดโอกาสการป้องกันแชมป์คิงส์ คัพ 2025 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ฟอร์มการเล่นของทีมไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจน
  4. ไม่ได้เลือกนักกีฬาที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน อย่างแท้จริง แต่เลือกใช้นักกีฬากลุ่มเดิมๆ แม้จะไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามให้ต้นสังกัด และไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด
  5. รูปแบบการฝึกซ้อมแบบเดิมๆ จนทำให้นักเตะขาดความกระหาย ทั้งในการฝึกซ้อม รวมทั้งการเล่นที่ไม่มิติในเกมรุกที่หลากหลาย
  6. อิชิอิ พา ทีมชาติไทย เปิดบ้านชนะ ศรีลังกา 1-0 ด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจ ก่อนจะบุกแพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-3 ทำให้สถานการณ์การเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 ค่อนข้างลำบาก ทั้งที่ควรจะทำได้ดีกว่าการต้องไปลุ้นสองนัดสุดท้าย
  7. อิชิอิ ไม่ให้ความสนใจคำแนะนำจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ ทั้ง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ จนทำให้แนวทางการทำทีมไม่สอดคล้องกัน นำมาซึ่งผลการประเมินของฝ่ายเทคนิค ภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือน ธ.ค.2023 มีสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และค่าเหนื่อยที่ได้รับต่อเดือน

ถึงตรงนี้ เมื่อลองตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนหน้าเฟซบุ๊กของสมาคมฟุตบอล “FA Thailand” ปรากฏยังคงมีแฟนบอลและคนจำนวนมากเข้ามาพิมพ์ใส่ข้อความหนักมือ-รุมวิจารณ์การปลดโค้ชหนนี้ชนิดไม่ยอมเลิกราเอาง่ายๆ เลยทีเดียวด้วย

“ชั่วโมงนี้ต้องหลักสูตร “เลียแข้งเลียขา & เอาอกเอาใจ ท่านสมาชิกสมาคม” ถึงจะอยู่รอดครับ”

“พอเถอะแป้ง”

“สมาคม get out”

“มีหลักสูตร winrate เยอะ ๆ ไหมครับ”

“ออกไป!”

“ทำไมอินฟลูบอลไทยไม่ช่วยกันกดดันสมาคมเหมือนที่กดดันอิชิอิบ้างวะ กลัวไม่ได้บัตรฟรีตั๋วฟรีกันหรอ”

“ผลที่ตามมาย่อมเกิดจากเหตุที่เกิดขึ้น รับแรงกระแทกให้ได้นะครับ, มีอบรมหลักสูตร ฝ่ายเทคนิค ไหมครับ”

“อยากรู้ด้วยไหม ออกมาชี้แจงดิ้ อย่าเงียบสิคร้าบบบบบบ”

“เลิกเข้าสนามบอลจนกว่าจะปลดนายกสมาคมฟุตบอล”

เท่านั้นไม่พอแฟนบอลบางคนแกล้งพิมพ์ตลกร้าย แต่เนื้อหาคล้ายแฝงข้อเท็จจริงอย่างเหลือเชื่อว่า “โปรไฟล์โค้ชทีมชาติไทย”

  1. ว่านอนสอนง่าย
  2. ต้องเชื่อฟัง
  3. ทำหน้าที่รักษาการบังหน้า เพราะ แท็กติกแผนและตัวผู้เล่น ฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเอง
  4. ต้องหูทวนลม
  5. อย่าทำเก่ง ต่อให้เก่งจริงก็ต้องอึ๊บไว้ (นี่แหละสาเหตุ อิชิอิ โดนปลด).
มาดามแป้ง เบื้องหลังสั่งปลดอิชิอิ
แฟ้มภาพ
ภาพ Facebook @FootballAssociationOfThailand
ภาพ Facebook @FootballAssociationOfThailand
ภาพ Facebook @FootballAssociationOfThailand

