#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)
ผุดแฮชแท็ก #Saveอิชิอิ เสียงสะท้อนความอดสูจากหัวอกแฟนบอลไทย ว่อนโลกออนไลน์ เหตุเดือด จัดทัวร์ลงสมาคมมาดามแป้งไม่เลิก ใส่หนักทุกโพสต์ ปิยะพงษ์ ชาญวิทย์ ผลชีวิน ไม่รอดหางเลขปลดโค้ชน่าละอาย
ผลพวงจากการที่ “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ” ยุติสัญญากลางคันกับ มาซาทาดะ อิชิอิ ให้พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ แต่ต่อมา เฮดโค้ชญี่ปุ่น อายุ 58 ปี ได้โพสต์สตอรี่ไอจีระบายความรู้สึกส่วนตัวแบบตรงไปตรงมา เมื่อ 21 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา เนื้อหาระบุว่า
“วันนี้เวลา 10:00 น. ผมได้รับการเรียกจากสมาคมฟุตบอลไทย ให้ไปพูดคุยเรื่องการทบทวนเกมที่แข่งกับไต้หวัน หลังจากพูดคุย ทางสมาคมก็ได้แจ้งกับผมอย่างกะทันหันว่าจะยกเลิกสัญญาในวันนี้ เหตุผลคืออยากเปลี่ยนทีมสตาฟฟ์ของทีมชาติในแต่ละรุ่น ซึ่งผมยังไม่สามารถจัดการความรู้สึกได้ จึงตอบเพียงว่า ไว้คุยกันอีกที และไม่ได้ลงนามในเอกสารใดๆ จากนั้นในช่วงบ่ายก็มีการประกาศยกเลิกสัญญาออกมา ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้ สำหรับทุกคนที่คอยสนับสนุนทีมชาติไทยมาตลอด ผมขอขอบคุณจากใจจริง”
ต่อมากระแสวิพากษ์วิจารณ์เริ่มทะลุปรอทโดยเฉพาะบรรดากองเชียร์สายเลือดช้างศึกชนิดเข้าเส้น ไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อมวลชนไปถึงกูรูลูกหนังจำนวนมาก ออกมาอัดการตัดสินใจปลดโค้ชหนล่าสุดของสมาคมฟุตบอลไทยที่มี มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ เป็นประธานว่า เป็นการกระทำแบบไม่มีความเป็นมืออาชีพใดๆ ทั้งสิ้น
ขณะที่ เอกราช เก่งทุกทาง ผู้สื่อข่าวกีฬาซึ่งคร่ำหวอดในวลการลูกฟนังบ้านเรามาเนิ่นนานยังอดไม่ได้จะระบุว่า การปลกอิชิอิหนนี้ ส่งผลในแง่ลบมากกว่า ผลดี ไม่ว่าจะทั้งในแง่ของการประเมินผลงานไปจนจังหวะและเหตุผลที่สมาคมฯ ยกมาอ้างในแถลงการณ์ไม่อาจฟังขึ้นได้เลย โดยเฉพาะการสั่งปลดโค้ชที่เพิ่งพาทีมสร้างผลงานด้วยการบุกไปถล่มชนะคู่แข่ง (ไต้หวัน) 6-1
นอกจากสมาคมฯแล้ว บรรดาฝ่ายเทคนิคและทีมบริหารชุดนี้ก็ไม่วายโดนหางเลขเข้าไปเต็ม โดยเฉพาะกับ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย และปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ในฐานะสภากรรมการฯ ซึ่งรายแรกเจอเสียงค่อนขอดขนาดที่ว่า แฟนบอลรายหนึ่งระบุ เคยเห็นผลงานอ.หรั่งชัดเจนที่สุด คือการพานักเตะทีมชาติไทยวอล์คเอาต์ ในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน รอบชิงชนะเลิศ ปี 2007
วิเคราะห์ 7 เหตุผลปลดอิชิอิ จากบทวิเคราะห์กูรูบอลไทย (ข้อมูลจาก : ไทยพีบีเอส)
- พา ทีมชาติไทย ตกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก รอบ 2 เพราะลูกได้แพ้จีน ทั้งที่เกมสุดท้ายได้เล่นที่ราชมังพบกับสิงคโปร์
- ทีมชาติไทย พลาดแชมป์ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเชียน 2024 และแพ้เวียดนาม ทั้งไป-กลับ ในรอบชิงชนะเลิศ รวมถึงการแพ้ฟิลิปปินส์ เป็นครั้งแรกในรอบ 52 ปี
- พลาดโอกาสการป้องกันแชมป์คิงส์ คัพ 2025 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยที่ฟอร์มการเล่นของทีมไม่มีรูปแบบการเข้าทำที่ชัดเจน
- ไม่ได้เลือกนักกีฬาที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน อย่างแท้จริง แต่เลือกใช้นักกีฬากลุ่มเดิมๆ แม้จะไม่ค่อยได้โอกาสลงสนามให้ต้นสังกัด และไม่อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุด
- รูปแบบการฝึกซ้อมแบบเดิมๆ จนทำให้นักเตะขาดความกระหาย ทั้งในการฝึกซ้อม รวมทั้งการเล่นที่ไม่มิติในเกมรุกที่หลากหลาย
- อิชิอิ พา ทีมชาติไทย เปิดบ้านชนะ ศรีลังกา 1-0 ด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่น่าประทับใจ ก่อนจะบุกแพ้ เติร์กเมนิสถาน 1-3 ทำให้สถานการณ์การเข้ารอบเอเชียน คัพ 2027 ค่อนข้างลำบาก ทั้งที่ควรจะทำได้ดีกว่าการต้องไปลุ้นสองนัดสุดท้าย
- อิชิอิ ไม่ให้ความสนใจคำแนะนำจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมฯ ทั้ง ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน อุปนายกสมาคมฯ และ ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน สภากรรมการ จนทำให้แนวทางการทำทีมไม่สอดคล้องกัน นำมาซึ่งผลการประเมินของฝ่ายเทคนิค ภาพรวมตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อเดือน ธ.ค.2023 มีสถิติชนะ 16 จาก 30 นัด หรือคิดเป็น 53% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และค่าเหนื่อยที่ได้รับต่อเดือน
ถึงตรงนี้ เมื่อลองตรวจสอบความเคลื่อนไหวบนหน้าเฟซบุ๊กของสมาคมฟุตบอล “FA Thailand” ปรากฏยังคงมีแฟนบอลและคนจำนวนมากเข้ามาพิมพ์ใส่ข้อความหนักมือ-รุมวิจารณ์การปลดโค้ชหนนี้ชนิดไม่ยอมเลิกราเอาง่ายๆ เลยทีเดียวด้วย
“ชั่วโมงนี้ต้องหลักสูตร “เลียแข้งเลียขา & เอาอกเอาใจ ท่านสมาชิกสมาคม” ถึงจะอยู่รอดครับ”
“พอเถอะแป้ง”
“สมาคม get out”
“มีหลักสูตร winrate เยอะ ๆ ไหมครับ”
“ออกไป!”
“ทำไมอินฟลูบอลไทยไม่ช่วยกันกดดันสมาคมเหมือนที่กดดันอิชิอิบ้างวะ กลัวไม่ได้บัตรฟรีตั๋วฟรีกันหรอ”
“ผลที่ตามมาย่อมเกิดจากเหตุที่เกิดขึ้น รับแรงกระแทกให้ได้นะครับ, มีอบรมหลักสูตร ฝ่ายเทคนิค ไหมครับ”
“อยากรู้ด้วยไหม ออกมาชี้แจงดิ้ อย่าเงียบสิคร้าบบบบบบ”
“เลิกเข้าสนามบอลจนกว่าจะปลดนายกสมาคมฟุตบอล”
เท่านั้นไม่พอแฟนบอลบางคนแกล้งพิมพ์ตลกร้าย แต่เนื้อหาคล้ายแฝงข้อเท็จจริงอย่างเหลือเชื่อว่า “โปรไฟล์โค้ชทีมชาติไทย”
- ว่านอนสอนง่าย
- ต้องเชื่อฟัง
- ทำหน้าที่รักษาการบังหน้า เพราะ แท็กติกแผนและตัวผู้เล่น ฝ่ายเทคนิคจะเป็นผู้สั่งการเอง
- ต้องหูทวนลม
- อย่าทำเก่ง ต่อให้เก่งจริงก็ต้องอึ๊บไว้ (นี่แหละสาเหตุ อิชิอิ โดนปลด).
