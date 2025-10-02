เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans
นักจิตวิทยาไขคำตอบ เทรนด์ ‘หนังโป๊คุณย่า’ ทำไมฮิตติดชาร์ต ยอดค้นหาพุ่ง 132% ครองใจชายหนุ่ม
ข้อมูลเชิงลึกจาก PornHub เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เผยให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมที่น่าสนใจ เมื่อคำค้นหาเกี่ยวกับ ‘granny’ (คุณย่า) พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สร้างคำถามว่าอะไรสาเหตุที่ทำให้ชายหนุ่ม อยากดูหนังเสียวของคนแสดงวัยไม้ใกล้ฝั่ง
จากรายงานประจำปีของ PornHub พบว่าในปี 2024 การค้นหาคำว่า ‘granny’ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 132% ส่งผลให้กลายเป็นหมวดหมู่ยอดนิยมอันดับ 2 ในกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย ไม่เท่านั้น คำค้นหาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ‘granny cougar’ และ ‘sexy granny’ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่หมวดหมู่ ‘mature’ แปลว่า ผู้ใหญ่ โดยรวมเติบโตขึ้น 34% ในปี 2024
นาตาลี คอว์ลีย์ นักจิตวิทยาด้านเพศและความสัมพันธ์ ให้คำอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ว่า ความปรารถนาต่อผู้ที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ ในเชิงวิวัฒนาการ คนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจกว่า จะถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีทรัพยากร ความสามารถในการดูแลปกป้อง สิ่งเหล่านี้จะสร้างทายาทที่แข็งแรง ดังนั้นมนุษย์จึงมีแรงขับเคลื่อนที่จะสร้างความผูกพันกับคนลักษณะนี้
แรงดึงดูดดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในวัยเด็กได้อีกด้วย “หากคนคนหนึ่งมีพ่อหรือแม่ที่อยู่ในบทบาทของผู้มีอำนาจ คอยเลี้ยงดู ปกป้องอย่างอบอุ่น เขาก็มีแนวโน้มที่จะมองหาคุณสมบัติเหล่านั้นในตัวคู่ครอง” คอว์ลีย์กล่าว
เทรนด์นี้ยังส่งผลดีต่อผู้สร้างคอนเทนต์ เช่น จูเลียต คุณย่าวัย 48 ปี จากสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นดาวเด่นใน OnlyFans เธอเล่าว่าลูกค้ารายใหญ่ของเธอคือกลุ่มชายหนุ่มในวัย 20 เศษ
“ฉันรู้สึกเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตนับตั้งแต่เริ่มทำ OnlyFans เมื่อปีกว่าๆ ที่แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆ พวกเขาชอบไอเดียแบบ ‘มิสซิสโรบินสัน’ คือผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทางเพศสูง รู้ว่าจะทำให้ผู้ชายมีความสุขสูงสุดได้อย่างไร”
จูเลียตเผยว่าเธอทำหน้าที่ทั้งสองบทบาท คือการดูแลหลานๆ ในชีวิตจริงกับบทบาทดาวโป๊ในโลกออนไลน์ ซึ่งรายได้จาก OnlyFans ช่วยให้เธอสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในช่วงที่คู่ครองของเธอว่างงาน
