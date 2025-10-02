ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 17:15 น.
51
เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

นักจิตวิทยาไขคำตอบ เทรนด์ ‘หนังโป๊คุณย่า’ ทำไมฮิตติดชาร์ต ยอดค้นหาพุ่ง 132% ครองใจชายหนุ่ม

ข้อมูลเชิงลึกจาก PornHub เว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เผยให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมที่น่าสนใจ เมื่อคำค้นหาเกี่ยวกับ ‘granny’ (คุณย่า) พุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สร้างคำถามว่าอะไรสาเหตุที่ทำให้ชายหนุ่ม อยากดูหนังเสียวของคนแสดงวัยไม้ใกล้ฝั่ง

จากรายงานประจำปีของ PornHub พบว่าในปี 2024 การค้นหาคำว่า ‘granny’ ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 132% ส่งผลให้กลายเป็นหมวดหมู่ยอดนิยมอันดับ 2 ในกลุ่มผู้ใช้งานเพศชาย ไม่เท่านั้น คำค้นหาที่ใกล้เคียงกัน เช่น ‘granny cougar’ และ ‘sexy granny’ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่หมวดหมู่ ‘mature’ แปลว่า ผู้ใหญ่ โดยรวมเติบโตขึ้น 34% ในปี 2024

นาตาลี คอว์ลีย์ นักจิตวิทยาด้านเพศและความสัมพันธ์ ให้คำอธิบายถึงปรากฏการณ์นี้ว่า ความปรารถนาต่อผู้ที่มีอำนาจเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของมนุษย์ ในเชิงวิวัฒนาการ คนที่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจกว่า จะถูกมองว่าเป็นผู้ที่มีทรัพยากร ความสามารถในการดูแลปกป้อง สิ่งเหล่านี้จะสร้างทายาทที่แข็งแรง ดังนั้นมนุษย์จึงมีแรงขับเคลื่อนที่จะสร้างความผูกพันกับคนลักษณะนี้

แรงดึงดูดดังกล่าวยังเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ในวัยเด็กได้อีกด้วย “หากคนคนหนึ่งมีพ่อหรือแม่ที่อยู่ในบทบาทของผู้มีอำนาจ คอยเลี้ยงดู ปกป้องอย่างอบอุ่น เขาก็มีแนวโน้มที่จะมองหาคุณสมบัติเหล่านั้นในตัวคู่ครอง” คอว์ลีย์กล่าว

เทรนด์นี้ยังส่งผลดีต่อผู้สร้างคอนเทนต์ เช่น จูเลียต คุณย่าวัย 48 ปี จากสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นดาวเด่นใน OnlyFans เธอเล่าว่าลูกค้ารายใหญ่ของเธอคือกลุ่มชายหนุ่มในวัย 20 เศษ

จูเลียต คุณย่าวัย 48 ปี จากสกอตแลนด์ ดาวเด่นใน OnlyFans

“ฉันรู้สึกเซ็กซี่ที่สุดในชีวิตนับตั้งแต่เริ่มทำ OnlyFans เมื่อปีกว่าๆ ที่แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆ พวกเขาชอบไอเดียแบบ ‘มิสซิสโรบินสัน’ คือผู้หญิงที่มีประสบการณ์ทางเพศสูง รู้ว่าจะทำให้ผู้ชายมีความสุขสูงสุดได้อย่างไร”

จูเลียตเผยว่าเธอทำหน้าที่ทั้งสองบทบาท คือการดูแลหลานๆ ในชีวิตจริงกับบทบาทดาวโป๊ในโลกออนไลน์ ซึ่งรายได้จาก OnlyFans ช่วยให้เธอสามารถดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีในช่วงที่คู่ครองของเธอว่างงาน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ฮิต เด็กหนุ่ม ชอบดู ‘หนังโป๊คุณย่า’ เมินสาวสวย ถึงขั้นยอมซัพ Onlyfans

24 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

34 นาที ที่แล้ว
พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี ข่าวต่างประเทศ

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ขืนใจเด็กสาวทุกวัน กว่า 3,600 ครั้ง จนตั้งท้องแค่ตอนอายุ 12 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ห้ะ! หนุ่มมาเลย์นอกใจเมียช่วงพักฟื้นหลังคลอด ไปแอบแซ่บกับ “พ่อตา” ตัวเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาเรีย นากาอิ ดารา AV ตัวท็อปประกาศข่าวดีท้องแล้ว ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ตัวท็อป แจ้งข่าวดีท้องแล้ว เตรียมตัวเป็นเป็นคุณแม่ ยันไม่ทิ้งวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพหญิงอังกฤษตายคาโรงแรมในบาหลี คาดคุมอาหารสุดโต่ง กินแต่ผลไม้จนน้ำหนักเหลือ 22 กก.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีเว้นท์

วันออกพรรษา 2568 วันไหน 11 จุด บั้งไฟพญานาค ประวัติวันพระใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เฟเยนูร์ด พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสพร้อมกัน 15 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

รู้แล้ว ร้านค้าลงทะเบียน ‘คนละครึ่งพลัส’ วันไหน? เช็กก่อนพลาดสิทธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร &quot;อนุทิน&quot; ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา ข่าว

สมช.ไฟเขียว สร้างรั้วชายแดนไทย-เขมร “อนุทิน” ลั่น อยากอยู่แบบนี้ก็เอา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ ข่าว

เมืองชลบุรี ถนนทรุด ลึก 3 เมตร คาดปิดซ่อม 1 เดือน ชาวบ้านผวาหวั่นซ้ำรอยกรุงเทพฯ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีกายุ บินด่วนจากเยอรมนี พบ บิ๊กเต่า รอง ผบช.ก. ยื่นสเตทเมนต์ 4 พอร์ตลงทุนเกือบ 2 แสนยูโร อ้างปัจจุบันขาดทุนหมื่นยูโร ด้านตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องตรวจเส้นทางการเงิน ข่าว

ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเส้นทางเลี่ยงขบวนแห่ประเพณีวิชัยทัสมิวัดแขก สีลม ข่าว

เช็กด่วน! ปิดถนน 4 เส้น วัดแขก สีลม รับแห่ขบวน งานนวราตรี 2568 เลี่ยงได้เลี่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แพรรี่&quot; ไม่ทน! ถามกลับ &quot;พระมหาอุเทน&quot; เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน ข่าว

“แพรรี่” ไม่ทน! ถามกลับ “พระมหาอุเทน” เรียกคนอื่นกะเทย แล้วรับได้ไหมถ้าถูกว่า ขอทาน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา บันเทิง

เอส กันตพงศ์ แจงปม จดหมายถึงคนที่รัก ขอโทษทำเข้าใจผิด ยืนยันไม่ได้มีปัญหา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดชีวิตจริง ประวัติ เจแปน ลูกชายคนโตของ แจ๊ส ชวนชื่น เล่าเรื่องราววัยเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อ เติบโตในชุมชนแออัด ก่อนหาเส้นทางของตัวเองในวงการเพลง บันเทิง

ประวัติ เจแปน J-SAD ลูกชายแจ๊ส ชวนชื่น จากเด็กในชุมชนแออัดสู่แร็ปเปอร์อินดี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เม พรีมายา” เล่าหมดเปลือก ถามหาความยุติธรรม หลังถูกหุ้นส่วนฟ้อง-ปิดบริษัท ไม่ให้รับรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เม พรีมายา เล่านาทีถูกตำรวจบุกจับกลางห้องประชุม หลังถูกหุ้นส่วนแจ้งความ บันเทิง

เม พรีมายา ถูกตำรวจแจ้งข้อหาบุกรุก ยอมรับตกใจ-โกรธมาก เล่าปมถูกฮุบบริษัท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โรม่า พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบหนุ่มอังกฤษวัย 23 คาโรงแรมย่านสุขุมวิท พร้อมยาบ้ากว่า 9 กก. อาจเจอโทษประหารชีวิต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ ข่าวอาชญากรรม

ช็อก พระวัดดัง เปิดกลุ่ม X ขายคลิปโป๊เด็ก อึ้งค้นกุฏิ สามเณรถูกล่วงละเมิดอื้อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 23:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 17:15 น.
51
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โจวเจี๋ย พระเอก ‘องค์หญิงกำมะลอ’ ฉาวจนดับ กลับตัวทำฟาร์มรวยร้อยล้าน แต่ไม่ทันดูใจพ่อ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

สถานทูตจีน ย้ำไม่ได้ส่งอาวุธให้เขมรใช้ปะทะไทย เป็นอุปกรณ์ที่เขมรมีอยู่แล้ว

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

แคปชั่นออกพรรษา 2568 คำคม ทำบุญขำ ๆ ออกพรรษาแล้ว แต่ยังอยู่ในใจเธอ

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

วันออกพรรษา 2568 วันไหน 11 จุด บั้งไฟพญานาค ประวัติวันพระใหญ่

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button