ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 16:15 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 12:57 น.
2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดแรก ระหว่าง ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ที่สนาม มอเตอร์ ลูบลิน อารีน่า เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก ดินาโม เคียฟ VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดแรก
  • แมตช์การแข่งขัน : ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
  • สนาม : มอเตอร์ ลูบลิน อารีน่า (สนามกลาง)
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Crystal Palace Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ดินาโม เคียฟ

เริ่มจากทาง ดินาโมเคียฟ ของกุนซือ เดนิส โปปอฟ จะไม่มีชื่อของ เดนิส โปปอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น รุสลาน เนเชเรต พร้อมกองหลัง 4 คน โอเล็กซานเดอร์ คาราวาเอฟ, คริสเตียน บิโลวาร์, ทาราส มิโคเลนโก้, วลาดิสลาฟ ดูบินชัค แดนกลางเป็น โอเล็กซานเดอร์ ปิคฮาลโยนอค, มิโคล่า มิคฮายเลนโก้, วิตาลี่ บูยาลสกี้ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย อันเดรย์ ยาร์โมเลนโก้, เอดูอาร์ เกอร์เรโร่ และ นาซาร์ โวโลชิน

Credit : FC Dynamo Kyiv

คริสตัล พาเลซ

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูตคูเร่, ชาดี ริอาด และ คาเลบ ปอร์ฮา ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, วิลล์ ฮิวจ์ส, บอร์นา โซซ่า แนวรุกนำทัพมาโดย จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ -ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดินาโม เคียฟ – คริสตัล พาเลซ

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

ดินาโม เคียฟ

  • 27/09/25 เสมอ คาร์ปาที ลวิฟ 3-3 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
  • 22/09/25 เสมอ โอเล็กซานดริย่า 2-2 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
  • 17/09/25 ชนะ โอเล็กซานดริย่า 2-1 (ยูเครน คัพ)
  • 13/09/25 เสมอ โอโบลอน เคียฟ 2-2 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
  • 31/08/25 ชนะ โปลิสเซีย ซิโตมีร์ 4-1 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)

ริสตัล พาเลซ

  • 27/09/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 20/09/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/25 เสมอ มิลล์วอลล์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, คาราบาว คัพ)
  • 13/09/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/09/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : FC Dynamo Kyiv

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ดินาโม เคียฟ(4-3-3) : รุสลาน เนเชเรต (GK) – โอเล็กซานเดอร์ คาราวาเอฟ, คริสเตียน บิโลวาร์, ทาราส มิโคเลนโก้, วลาดิสลาฟ ดูบินชัค – โอเล็กซานเดอร์ ปิคฮาลโยนอค, มิโคล่า มิคฮายเลนโก้, วิตาลี่ บูยาลสกี้ – อันเดรย์ ยาร์โมเลนโก้, เอดูอาร์ เกอร์เรโร่, นาซาร์ โวโลชิน

คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, วิลล์ ฮิวจ์ส, บอร์นา โซซ่า – จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า

Credit : Crystal Palace Football Club

Thaiger ทายผลบอล ดินาโม เคียฟ 0-1 คริสตัล พาเลซ

ดินาโม เคียฟ ผลงานในเกมลีกถือว่าน่าประทับใจ 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร ชนะ 2 เสมอ 3 ส่วนทางด้าน คริสตัล พาเลซ เองก็ฟอร์มดีไม่แพ้กัน 5 เกมหลังสุดชนะ 3 เสมอ2 และยังเป็นทีมเดียวในลีกสูงสุดของอังกฤษที่ยังไม่แพ้ใคร เชื่อว่าเกมที้จะเป็นทัพปราสาทเรือนแก้วที่บุกไปเฉือนเอาชนะไปได้

 

