ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดแรก ระหว่าง ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ ที่สนาม มอเตอร์ ลูบลิน อารีน่า เวลา 23:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด คอนเฟอเรนซ์ ลีก ดินาโม เคียฟ VS พาเลซ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดแรก
- แมตช์การแข่งขัน : ดินาโม เคียฟ พบ คริสตัล พาเลซ
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 23.45 น.
- สนาม : มอเตอร์ ลูบลิน อารีน่า (สนามกลาง)
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
ดินาโม เคียฟ
เริ่มจากทาง ดินาโมเคียฟ ของกุนซือ เดนิส โปปอฟ จะไม่มีชื่อของ เดนิส โปปอฟ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น รุสลาน เนเชเรต พร้อมกองหลัง 4 คน โอเล็กซานเดอร์ คาราวาเอฟ, คริสเตียน บิโลวาร์, ทาราส มิโคเลนโก้, วลาดิสลาฟ ดูบินชัค แดนกลางเป็น โอเล็กซานเดอร์ ปิคฮาลโยนอค, มิโคล่า มิคฮายเลนโก้, วิตาลี่ บูยาลสกี้ ส่วนแนวรุกนำทัพมาโดย อันเดรย์ ยาร์โมเลนโก้, เอดูอาร์ เกอร์เรโร่ และ นาซาร์ โวโลชิน
คริสตัล พาเลซ
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปราสาทเรือนแก้ว ภายใต้การคุมทัพของ โอลิเวอร์ กราสเนอร์ จะยังไม่มีชื่อของ ชีค ดูตคูเร่, ชาดี ริอาด และ คาเลบ ปอร์ฮา ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดีน เฮนเดอร์สัน พร้อมกองหลัง 3 คน คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี แดนกลางเป็น ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, วิลล์ ฮิวจ์ส, บอร์นา โซซ่า แนวรุกนำทัพมาโดย จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ -ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ดินาโม เคียฟ – คริสตัล พาเลซ
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
ดินาโม เคียฟ
- 27/09/25 เสมอ คาร์ปาที ลวิฟ 3-3 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
- 22/09/25 เสมอ โอเล็กซานดริย่า 2-2 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
- 17/09/25 ชนะ โอเล็กซานดริย่า 2-1 (ยูเครน คัพ)
- 13/09/25 เสมอ โอโบลอน เคียฟ 2-2 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
- 31/08/25 ชนะ โปลิสเซีย ซิโตมีร์ 4-1 (พรีเมียร์ลีก ยูเครน)
คริสตัล พาเลซ
- 27/09/25 ชนะ ลิเวอร์พูล 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 ชนะ เวสต์แฮม 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/25 เสมอ มิลล์วอลล์ 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, คาราบาว คัพ)
- 13/09/25 เสมอ ซันเดอร์แลนด์ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 01/09/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
ดินาโม เคียฟ(4-3-3) : รุสลาน เนเชเรต (GK) – โอเล็กซานเดอร์ คาราวาเอฟ, คริสเตียน บิโลวาร์, ทาราส มิโคเลนโก้, วลาดิสลาฟ ดูบินชัค – โอเล็กซานเดอร์ ปิคฮาลโยนอค, มิโคล่า มิคฮายเลนโก้, วิตาลี่ บูยาลสกี้ – อันเดรย์ ยาร์โมเลนโก้, เอดูอาร์ เกอร์เรโร่, นาซาร์ โวโลชิน
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1) : ดีน เฮนเดอร์สัน (GK) – คริส ริชาร์ดส์, แม็กซองซ์ ลาครัวซ์, มาร์ค เกฮี – ดาเนี่ยล มูญอซ, อดัม วาร์ตัน, วิลล์ ฮิวจ์ส, บอร์นา โซซ่า – จัสติน เดเวนนี่, เยเรมี่ ปิโน่ – ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
Thaiger ทายผลบอล ดินาโม เคียฟ 0-1 คริสตัล พาเลซ
ดินาโม เคียฟ ผลงานในเกมลีกถือว่าน่าประทับใจ 5 เกมหลังสุดไม่แพ้ใคร ชนะ 2 เสมอ 3 ส่วนทางด้าน คริสตัล พาเลซ เองก็ฟอร์มดีไม่แพ้กัน 5 เกมหลังสุดชนะ 3 เสมอ2 และยังเป็นทีมเดียวในลีกสูงสุดของอังกฤษที่ยังไม่แพ้ใคร เชื่อว่าเกมที้จะเป็นทัพปราสาทเรือนแก้วที่บุกไปเฉือนเอาชนะไปได้
