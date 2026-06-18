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เปิดวาร์ป ยูกิ ไหทองคำ ประวัตินางเอกหมอลำลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น หลังปิดฉากรัก พีพรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:50 น.
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เปิดประวัติ ‘ยูกิ เพ็ญผกา’ ดาวหมอลำเสียงวิหค ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น
IG/yuki_penphaka

ทำความรู้จัก ยูกิ เพ็ญผกา หรือ ยูกิ ไหทองคำ ศิลปินหมอลำดาวรุ่งจากชัยภูมิ เจ้าของเส้นทางประกวดตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนถูกจับตาอีกครั้งหลังประกาศโสด 100% ในเดือนมิถุนายน 2569

กระแสของ ยูกิ ไหทองคำ หรือ ยูกิ เพ็ญผกา ถูกพูดถึงอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายน 2569 เมื่อความสัมพันธ์กับ พีพรี พีรชา แดนเซอร์หนุ่มร่วมค่ายไหทองคำ กลายเป็นประเด็นที่แฟน ๆ จับตา ก่อนที่ยูกิจะออกมายืนยันด้วยตัวเองผ่านการสื่อสารกับแฟนคลับว่า ขณะนี้เธอ “โสด 100%” และตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน

แต่ก่อนจะเป็นข่าวเรื่องหัวใจ ยูกิเป็นหนึ่งในศิลปินหมอลำรุ่นใหม่ที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่เด็ก ด้วยน้ำเสียง ความสามารถบนเวที และเส้นทางการประกวดที่เริ่มเร็วกว่าเด็กทั่วไปหลายคน จากเด็กหญิงเสียงใสบนเวทีประกวด สู่ศิลปินค่ายไหทองคำที่มีฐานแฟนคลับติดตามจำนวนมาก

ยูกิ ไหทองคำ คือใคร

ยูกิ ไหทองคำ มีชื่อจริงว่า คลังพลอย ไวยพัฒน์ เกิดวันที่ 25 เมษายน 2550 ภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดชัยภูมิ เป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น และเป็นที่รู้จักในชื่อ ยูกิ เพ็ญผกา ก่อนใช้ชื่อในวงการว่า ยูกิ ไหทองคำ

เส้นทางของยูกิไม่ได้เริ่มจากการเป็นศิลปินแบบฉาบฉวย เธอค้นพบความชอบด้านการร้องเพลงและหมอลำตั้งแต่วัยเด็ก ก่อนเริ่มฝึกร้องและเดินสายประกวดตามรายการโทรทัศน์หลายเวที

ก่อนหน้านี้ The Thaiger เคยรายงานว่า ยูกิเคยผ่านเวทีดังหลายรายการ เช่น Super 10, ไมค์ทองคำเด็ก, ไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชร, คุณพระช่วย และร้องเล่นเต้นยกครัว ทำให้ผู้ชมเริ่มจดจำเธอในฐานะเด็กหญิงเสียงดีที่มีเอกลักษณ์ด้านหมอลำชัดเจน

ยูกิ ไหทองคำ คือใคร
IG/yuki_penphaka

จากเด็กประกวด สู่นางเอกหมอลำวัยรุ่น

จุดเปลี่ยนสำคัญของยูกิเกิดขึ้นเมื่อเธอเข้าสู่เส้นทางหมอลำอย่างจริงจัง และได้รับโอกาสขึ้นเวทีตั้งแต่อายุยังน้อย

จากข้อมูลเดิมของ The Thaiger ยูกิเคยถูกผลักดันให้ขึ้นเป็นนางเอกหมอลำตั้งแต่วัยประมาณ 13 ปี ซึ่งถือว่าอายุน้อยมากเมื่อเทียบกับบทบาทบนเวทีที่ต้องใช้ทั้งเสียง การแสดง ความมั่นใจ และการยืนต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก

ภาพจำของยูกิในช่วงแรกจึงไม่ใช่แค่เด็กที่ร้องเพลงดี แต่เป็นศิลปินตัวเล็กที่รับมือกับเวทีใหญ่ได้เกินวัย นี่คือเหตุผลที่เธอมีแม่ยกและแฟนคลับติดตามมาตั้งแต่ช่วงต้นของเส้นทางอาชีพ

ย้ายสู่ค่ายไหทองคำ ชื่อยิ่งถูกพูดถึง

ต่อมา ยูกิขยับเข้าสู่ค่ายไหทองคำ ทำให้ชื่อ “ยูกิ ไหทองคำ” กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงกว้าง

ค่ายไหทองคำเป็นหนึ่งในค่ายเพลงลูกทุ่ง-หมอลำที่มีฐานแฟนคลับแข็งแรง และมีศิลปินที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์หลายคน การเข้ามาอยู่ในค่ายนี้จึงทำให้ยูกิได้พื้นที่ใหม่ ทั้งงานเพลง งานแสดง และการพบแฟน ๆ ผ่านเวทีคอนเสิร์ต

สำหรับแฟนเพลงหมอลำรุ่นใหม่ ยูกิเป็นตัวแทนของศิลปินเจเนอเรชันใหม่ที่ผสมความเป็นหมอลำเข้ากับภาพลักษณ์วัยรุ่น ทำให้เข้าถึงผู้ชมทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ได้ง่ายขึ้น

จากเด็กประกวด สู่นางเอกหมอลำวัยรุ่น
IG/yuki_penphaka

โซเชียลของ ยูกิ ไหทองคำ

ช่องทางที่ใช้ติดตามยูกิได้ชัดเจนที่สุดคือ Instagram บัญชี @yuki_penphaka ซึ่งเป็นบัญชีที่ถูกอ้างอิงในบทความประวัติของ The Thaiger และตรงกับลิงก์ที่แฟน ๆ นิยมใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของเธอ

นอกจากนี้ยังพบช่องทาง Facebook ที่ใช้ชื่อเกี่ยวกับ “ยูกิ เพ็ญผกา” และ “ยูกิ ไหทองคำ” สำหรับติดตามตารางงานและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากเป็นบัญชี TikTok ควรตรวจสอบความเป็นทางการอีกครั้งก่อนนำไปอ้างอิง เพราะมีทั้งคลิปจากแฟนคลับ คลิปไลฟ์ และบัญชีที่อาจไม่ใช่ช่องทางหลักของศิลปินโดยตรง

ประเด็นล่าสุด มิ.ย. 69 ยูกิประกาศโสด 100%

ประเด็นที่ทำให้ชื่อของยูกิกลับมาเป็นข่าวในเดือนมิถุนายน 2569 คือความสัมพันธ์กับ พีพรี พีรชา แดนเซอร์หนุ่มร่วมค่าย

ก่อนหน้านี้ ไทยรัฐรายงานว่า พีพรีออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าได้ลดสถานะกับยูกิ และถอยห่างกันเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ทบทวนปัญหาที่สะสม โดยเขายังระบุว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิม และตอบเรื่องสถานะหัวใจว่าโสดแบบ “50-50”

ต่อมา ยูกิออกมาไลฟ์สดกับแฟนคลับ และประกาศชัดว่า ตอนนี้เธอโสด 100% พร้อมขอให้แฟนคลับอย่าดราม่า และอยากให้เรื่องจบอย่างชัดเจนในครั้งเดียว เพื่อไม่ให้กลายเป็นประเด็นวนซ้ำในข่าวบันเทิง

ประเด็นล่าสุด มิ.ย. 69 ยูกิประกาศโสด 100%
IG/yuki_penphaka

ปิดบ้านคู่ถาวร โฟกัสงานต่อ

รายงานของไทยรัฐวันที่ 17 มิถุนายน 2569 ระบุว่า ยูกิเปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่าได้ “ปิดบ้านคู่แบบถาวร” แล้ว โดยให้เหตุผลว่าเกิดจากปัญหาใหญ่ที่สะสมมานาน เธอให้โอกาสและรอให้อีกฝ่ายปรับตัวมาตลอด แต่สุดท้ายตัดสินใจเดินออกมาเอง

ไทยรัฐยังสรุปไทม์ไลน์ความรักของยูกิและพีพรีว่า ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ก่อนเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการ และมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ต แต่ระหว่างคบกันมีปัญหางอนกันบ่อย จนปลายเดือนพฤษภาคม 2569 พีพรีออกมายอมรับว่าได้ลดสถานะ ก่อนที่ยูกิจะประกาศจบความสัมพันธ์อย่างชัดเจน

ประเด็นนี้ควรเขียนด้วยความระวัง เพราะข้อมูลที่สื่อรายงานชัดเจนคือการลดสถานะ การเลิกรา และปัญหาสะสม ไม่ควรขยายความเป็นดราม่ารักซ้อนหรือประเด็นอื่น หากไม่มีหลักฐานตรงจากเจ้าตัวหรือแหล่งข่าวหลัก

จากข่าวหัวใจ สู่การจับตาเส้นทางศิลปิน

แม้ข่าวล่าสุดจะทำให้ชื่อยูกิถูกพูดถึงในมุมความสัมพันธ์ แต่ภาพรวมของเธอยังน่าสนใจในฐานะศิลปินหมอลำดาวรุ่งที่เริ่มต้นเร็วกว่าหลายคน

จากเด็กหญิงที่เดินสายประกวดตั้งแต่วัยเยาว์ สู่นางเอกหมอลำวัยรุ่น และศิลปินค่ายไหทองคำ ยูกิเป็นอีกหนึ่งชื่อที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของวงการหมอลำยุคใหม่ ซึ่งไม่ได้อยู่แค่หน้าเวทีงานวัดหรืองานคอนเสิร์ต แต่ขยายตัวไปสู่โลกออนไลน์ ข่าวบันเทิง และฐานแฟนคลับบนโซเชียลมีเดีย

หลังประกาศสถานะโสด 100% สิ่งที่แฟน ๆ น่าจะจับตาต่อคือเส้นทางงานเพลง งานแสดง และภาพลักษณ์ใหม่ของยูกิในฐานะศิลปินที่ต้องเดินหน้าด้วยตัวเองมากขึ้น

สำหรับคนที่เพิ่งรู้จักเธอจากข่าวล่าสุด คำตอบว่า “ยูกิ ไหทองคำ คือใคร” จึงไม่ได้มีแค่เรื่องความรัก แต่คือเรื่องของเด็กสาวจากชัยภูมิที่ใช้เสียงหมอลำสร้างพื้นที่ของตัวเองในวงการบันเทิงไทยตั้งแต่อายุยังน้อย

 

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แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ขอบคุณภาพจาก : IG/yuki_penphaka

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 18 มิ.ย. 2569 14:53 น.| อัปเดต: 18 มิ.ย. 2569 14:50 น.
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Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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