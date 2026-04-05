สฤณี แนะนักเขียนกล้าเปิดเผย “เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์”
อาจารย์สฤณี แนะนำในฐานะนักเขียนที่ใช้เอไอค้นข้อมูล ชี้เพื่อความโปร่งใส บรรดานักเขียนต้องมีจรรยาบรรณ กล้าเปิดเผยผลงานที่ออกสู่สาธารณะว่า เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์
วันที่ 5 เม.ย.69 สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน-นักแปล และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ออกมาแสดงความเห็นส่วนตัวในฐานะนักเขียนที่ใช้ โปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ควรแสดงความรับผิดชอบหากเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะแล้วมีการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เนื่องจากล่าสุดรับฟังฟีดแบคงานสัปดาห์หนังสือมีนักอ่านมาเล่า “หนังสือขายดี” ในงานหนังสือรอบนี้มากกว่า 1 เล่ม เขียนโดยเอไอ แต่นักเขียนตู่ว่า “ตัวเองเขียน”
“ในฐานะนักเขียนที่ใช้เอไอ (AI) ช่วยค้นข้อมูลประกอบ ทำสไลด์และสเปรดชีต (Spreadsheet) มาสักพักแล้ว ส่วนตัวเห็นว่า การเปิดเผย อย่างโปร่งใสว่า แต่ละคนใช้เอไอในงานที่ออกสู่สายตาสาธารณะอย่างไร เป็นเรื่องจำเป็นในแง่การแสดงความรับผิดชอบของนักเขียน เป็นส่วนสำคัญของจรรยาบรรณนะคะ”
“โดยเฉพาะหนังสือที่เนื้อหาทั้งเล่ม ทั้ง 100% ให้ AI เขียนทั้งหมด และสำนักพิมพ์ที่ตัดสินใจพิมพ์หนังสือที่ AI เขียน ก็ควรมีความสำนึกในจรรยาบรรณมากพอที่จะเปิดเผยต่อผู้อ่านเช่นกันว่า เล่มนี้ AI เป็นผู้ประพันธ์ คิดเรื่องนี้เพราะหลายคนมาเล่าว่า หนังสือขายดีในงานหนังสือรอบนี้มากกว่า 1 เล่ม เขียนโดย AI แต่นักเขียนตู่ว่า ตัวเองเขียน ส่วนสำนักพิมพ์ก็ไม่แยแส มุ่งหน้าโปรโมทว่า คนเขียนเพราะตัวเองได้ตังค์”
ต่อมาใต้โพสต์มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันหลากหลาย ไล่ตั้งแต่ “วรรณกรรม❌ วรรณพร้อมพ์✅” , “หลายเล่ม ผมอ่านแค่หน้าเดียว ก็พอเดาได้เลยว่า AI เขียนครับ” , “ภาษาสำนวน โทนการเขียน การอธิบาย ส่วนใหญ่จะอ่านออกว่า เป็นเอไอ หรือ คนจริงๆ เขียน เพราะเอไอ สำนวนและโทนการเขียนจะเป็นแนวโรบอท ไม่ธรรมชาติ”
“เล่มไหนคร้าบ อยากอ่าน 555”.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: