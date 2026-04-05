“ฐิตินันท์” อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย พบในมือถือปืนพก 9 มม.
ฐิตินันท์ อดีต สส.พรรคอนาคตใหม่-ภูมิใจไทย เสียชีวิตที่ลานไหริมบึง ตรวจพบในมือถืออาวุธปืนพก ครอบครัวเล่าผู้ตายป่วยมะเร็งตับ เครียดสะสม
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.เมืองขอนแก่น ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ “แก่นนคร191” ว่า มีเหตุชายเสียชีวิต บริเวณลานไหริมบึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อช่วงเวลา 7.30 น. ของวันที่ 5 เมษายน จึงลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบร่างคนนอนเสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุ มีบาดแผลบริเวณศีรษะ โดยในมือขวาพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. ตรวจสอบทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายฐิตินันท์ แสงนาค อายุ 65 ปี อดีต สส.ขอนแก่น เขต 1 พรรคอนาคตใหม่และพรรคภูมิใจไทย
จากการสอบถามภรรยาผู้เสียชีวิต ทราบว่า ผู้ตายมีปัญหาด้านสุขภาพ ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีภาวะความเครียดสะสม และครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ขณะที่ พ.ต.อ.ยศวัจน์ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุ พร้อมส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
