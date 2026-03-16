ข่าว

แอ็คมี่ วรวัฒน์ ฟ้องหมิ่น อี้ แทนคุณ ปมแฉหลอกลงทุนคริปโตสูญ 1.3 พันล้าน

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 14:51 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 14:51 น.
ผู้สื่อข่าวรายงาน นายวรวัฒน์ นาคแนวดี หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แอ็คมี่” นักธุรกิจและนักลงทุนชื่อดัง ได้มอบหมายให้ทีมทนายความยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญากับ นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

จากเอกสารคำฟ้องและหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชน ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2569 ระบุว่า นายวรวัฒน์ นาคแนวดี (โจทก์) ได้ยื่นฟ้อง นายแทนคุณ จิตต์อิสระ (จำเลย) ต่อศาลอาญา ในความผิดฐานหมิ่นประมาทและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328 ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว เป็นคดีหมายเลขดำที่ อ.750/2569

ต้นตอของการฟ้องร้อง สาเหตุหลักมาจากการที่มีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดีย กล่าวหาพาดพิงว่า “แอ็คมี่ วรวัฒน์” มีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนให้ร่วมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล มีผู้เสียหายจำนวนมาก มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,300 ล้านบาท พร้อมทั้งมีการกล่าวอ้างว่าได้ให้สัญญาผลตอบแทนสูงถึง 500 เท่า

หนังสือชี้แจงจากทีมกฎหมายระบุว่า ข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง และเป็นการกล่าวอ้างที่ปราศจากข้อเท็จจริงรองรับใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการนำเสนอข่าวดังกล่าวได้สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง เกียรติยศ และความน่าเชื่อถือของนายวรวัฒน์เป็นอย่างมาก จึงต้องใช้สิทธิทางกฎหมายเพื่อปกป้องตนเอง

ตอนท้ายของหนังสือแจ้งข้อเท็จจริง ทางทีมกฎหมายได้เน้นย้ำว่า การส่งหนังสือฉบับนี้ไม่ได้มีเจตนาข่มขู่หรือคุกคามสื่อมวลชนแต่อย่างใด แต่เป็นการแจ้งข้อเท็จจริงเพื่อให้สื่อมวลชนใช้ความระมัดระวัง ตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง และนำเสนอข่าวสารอย่างถูกต้อง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

นอกจากนี้ แอ็คมี่ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัวว่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว EP.1 ตอน : จากสนามสื่อ…สู่สนามศาล

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับผมตลอด 15 ปีที่ผ่านมา และผมรู้ดีว่ามันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย และผมก็ชนะมาได้ทุกครั้งด้วย “ความจริง”

ตลอดหลายวันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2026
มีการกล่าวหาผมผ่านสื่อมวลชนและผู้คนจำนวนมาก จากแค่คำพูดลอยๆของคนที่ “ไม่รู้เรื่องอะไรเลย”

พูดว่า มีความเสียหายกว่า 1,386 ล้านบาท
พูดว่า มีผลตอบแทน 500 เท่า
พูดว่า มีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คน

สิ่งที่แม้แต่ตัวผมเองยังหาคำตอบไม่ได้แต่คนมากมายกลับเลือกที่จะเชื่อกันไปก่อนบ้างแล้ว

ตัวเลขความเสียหายมาจากไหน ความเสียหายคืออะไร…?!?!?
การให้ผลตอบแทนที่สูงจนแม้แต่คนที่คิดได้น้อยที่สุดก็อาจจะยังไม่เชื่อ แต่ผู้คนเลือกเชื่อข้อมูลนี้ได้อย่างไร…?!?!?
ตัวตนจริงของผู้เสียหายที่ว่ามากกว่า 1,000 คน พวกเขาไปยืนหลบแดดอยู่ที่ไหนกัน…?!?!?

มีการสร้าง “เรื่องเล่า” จำนวนมาก จากเรื่อง “ที่ไม่มีแม้แต่ความจริงผสมอยู่” แต่ผมจะค่อยๆเปิดมันเองอย่างช้าๆ ผ่านข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานรองรับเท่านั้น

วันนี้ผมเลือกทำสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งก่อน

นำเรื่องเข้าสู่ศาล ให้ศาลท่านเป็นผู้ชี้ขาดตัดสิน

ผมได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการ
ยื่นฟ้อง นายแทนคุณ จิตต์อิสระ

ในความผิดฐาน

หมิ่นประมาท และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และมาตรา 328

ขณะนี้
ศาลอาญาได้มีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้ว

เอกสารในโพสต์นี้ประกอบด้วย
1. ภาพหน้าแรกของคำฟ้องคดีอาญาคดีดำหมายเลข อ.750/2569
2. ภาพหนังสือ Legal Notice for Media Information จากทีมกฎหมายและทนายความของผม (ซึ่งกำลังจัดส่งไปยังสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด)

พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนและช่องทางข่าวที่เชื่อใน “ความเท็จโดยสุจริต” และได้ทำการเผยแพร่ “ข้อมูลอันเป็นเท็จนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวโดยความ “เข้าใจผิด” จะถูกระบุให้เป็นเพียงพยานในคดีนี้เท่านั้น

จะไม่มีการฟ้องร้องต่อสื่อมวลชนจากผมแต่อย่างใด ขอให้พี่ๆน้องๆ สื่อมวลชนทำหน้าที่รายงานข่าวเกี่ยวกับผมได้เต็มที่อย่างเป็นกลาง ไม่ต้องใช้ ชื่อตัวย่อ ไม่ต้องเบลอหน้าหรือรูปผม ผมไม่มีอะไรต้องปกปิด เพราะผมภูมิใจในทุกๆมุมของชีวิตที่ผมได้ใช้มา

เมื่อเรื่องเข้าสู่ชั้นศาลแล้ว

สิ่งที่มีความหมาย
ไม่ใช่ “กระแส” แต่คือ “ข้อเท็จจริง”

ท้ายที่สุดแล้ว
ทุกเรื่องเล่าจะหยุดลง และ คงอยู่ไว้เพียง “ความจริง” นิรันดร์

วงการการเงินมันสกปรก เพราะมันมีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง สกปรกไม่ต่างจากวงการการเมืองหรอกครับ

