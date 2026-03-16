ข่าวดาราบันเทิง

ดราม่าออสการ์ “KPop Demon Hunters” ถูกเปิดเพลงไล่ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 13:08 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 13:10 น.
98
ดราม่าบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์ (Academy Awards) ครั้งที่ 98 ภาพยนตร์แอนิเมชันฮิตจาก Netflix อย่าง “KPop Demon Hunters” คว้ารางวัลใหญ่มาได้ถึง 2 รางวัล แต่กลับถูกทางผู้จัดเปิดเพลงไล่ลงเวทีขณะกำลังกล่าวสุนทรพจน์รับรางวัล

ภาพยนตร์อนิเมชั่นที่สร้างกระแสเพลงฮิตระดับพันล้านวิว กวาดรางวัลไปถึง 2 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (Best Animated Feature) และ เพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Original Song) จากเพลง “Golden”

นอกเหนือจากรางวัลแล้ว ตัวหนังยังเพิ่งทำยอดวิวบน Netflix ทะลุ 500 ล้านวิว กลายเป็นเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มที่ไปถึงจุดนี้ได้

จุดเริ่มต้นของดราม่า เปิดเพลงตัดจบ

ดราม่าเกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรับรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม EJAE ผู้ให้เสียงร้องตัวละคร Rumi ได้กล่าวความรู้สึกทั้งน้ำตาว่า “ตอนเด็กๆ ฉันเคยถูกล้อที่ชอบ K-pop แต่ตอนนี้ทุกคนกำลังร้องเพลงของเรา แถมยังเป็นเนื้อเพลงภาษาเกาหลีด้วย ฉันภูมิใจมากค่ะ”

แต่เมื่อ อี ยูฮัน (Lee Yu-han) โปรดิวเซอร์ของทีมสร้างเพลงเตรียมจะกล่าวขอบคุณต่อ จู่ๆ วงออร์เคสตราก็บรรเลงเพลงตัดจบ พื่อเป็นสัญญาณหมดเวลา ทำให้เขาถูกตัดบทไปโดยปริยาย ยิ่งไปกว่านั้น เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นตอนที่ทีมงานขึ้นรับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้ด้วย

เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชม สองมาตรฐานเรื่องเวลา? ชาวเน็ตตาดีสังเกตว่า ทีมงาน KPop Demon Hunters ได้เวลาพูดบนเวทีรวมแล้วไม่ถึง 2 นาที ในขณะที่ผู้ชนะสาขากำกับภาพยอดเยี่ยม ที่ประกาศไปก่อนหน้า ได้เวลาพูดถึงเกือบ 4 นาที รวมถึงรางวัลใหญ่อื่นๆ อย่างนักแสดงนำหรือผู้กำกับก็ได้รับเวลาพูดอย่างเต็มที่

ตอนนี้กระแสโลกออนไลน์แบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติหรืออคติต่อผลงานภาษาเกาหลีและผู้สร้างชาวเอเชียหรือไม่ ในขณะที่อีกฝั่งมองว่าน่าจะเป็นเพียงปัญหาการบริหารเวลาที่ล่าช้าของการถ่ายทอดสดที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ

EJAE, winner of the award for best music (original song) for “Golden” from “K-pop Demon Hunters,” attends the Governors Ball after the Oscars on Sunday, March 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/John Locher)

ข่าวล่าสุด
&quot;ต้าห์อู๋-ออฟโรด&quot; น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง บันเทิง

“ต้าห์อู๋-ออฟโรด” น้อมรับผิด หลังดรามา โคฟซีนแอบถ่ายใต้กระโปรง ตามซีรีส์ชื่อดัง

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

7 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

23 นาที ที่แล้ว
20 ลูกเรือมยุนารี ข่าว

ภรรยา 1 ใน 20 ลูกเรืออุ้มลูกร้อเก้อ-ไม่ได้พบสามี จนท.ไม่แจ้งรายละเอียด

39 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ 16 มี.ค. ย้อนหลัง 3 ปี วิเคราะห์เลขชน

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปฏิเสธคำขอ “ทรัมป์” ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

54 นาที ที่แล้ว
ก.พลังงาน ยืนยัน สต็อกน้ำมันเพียงพอ 96 วัน นายกฯ สั่งเร่งเติมปั๊มสกัดขาดแคลน ข่าว

ก.พลังงาน ยืนยัน สต็อกน้ำมันเพียงพอ 96 วัน นายกฯ สั่งเร่งเติมปั๊มสกัดขาดแคลน

59 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 16 มี.ค. 69 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รับโชควันจันทร์ ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 มี.ค. 69 ลุ้นผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รับโชควันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าออสการ์ &quot;KPop Demon Hunters&quot; ถูกตัดจบ เปิดเพลงไล่ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ บันเทิง

ดราม่าออสการ์ “KPop Demon Hunters” ถูกเปิดเพลงไล่ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง “หลงจู๊สมชาย” คดีเปิดบ่อน-ฟอกเงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม บันเทิง

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แม็กซ์ ดาวแมน&quot; นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล ข่าวกีฬา

เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เซียนแปะโรงสี งวด 16/3/69 แจกเลขธูป เห็นชัด 3 ตัว ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยไวรัล &quot;ทิโมธี ชาลาเมต์&quot; ตกบันได กลางงานออสการ์ 2026 บันเทิง

เฉลยไวรัล “ทิโมธี ชาลาเมต์” กับมีมคนตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตน้ำมันลามยันคนตาย วัดปิดเมรุชั่วคราว เหตุไม่มีน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความ หลอกเติมน้ำมันฟรี เหยื่อสูญเงินรวมนับแสน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองผู้ว่าพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว พบน้ำมันหมดจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ฮาย อาภาพร&quot; ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ Line News

ฮาย อาภาพร ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; โพสต์ยินดี &quot;โสภณ ซารัมย์&quot; ประธานสภาคนใหม่ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; คว้ารองไร้คู่แข่ง ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ยินดี “โสภณ” ปธ.สภาคนใหม่ “มัลลิกา-เลิศศักดิ์” คว้ารองไร้คู่แข่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกถกด่วน หลังครบ 15 วันตรึงราคาน้ำมัน สงครามตะวันออกกลางไม่จบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังคมกังขาการใช้กำลังของตำรวจ ในเหตุจลาจลงานคอนเสิร์ตที่นาข่า ข่าวภูมิภาค

ดราม่าคลิปตร.นาข่า “เตะ-ยิงปืนขึ้นฟ้า” ระงับเหตุงานหมอลำ สรุปข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูฯ มวยสตรีท เหลืออด! โพสต์โวยทุเรศสุดตั้งแต่เห็นวงการนี้มา

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

ตรวจหวย N3 งวด 16 มี.ค. 69 เช็กสลากตัวเลขสามหลัก ต้อนรับวันดิถีธงชัย

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

สลด กองทัพอิสราเอล สังหาร 13 ศพในกาซา เด็กน้อย หญิงท้องแฝด ไม่รอด

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

กองทัพเรือ สั่งงดดูงานต่างประเทศ ประหยัดงบช่วยเหลือด้านวิกฤติพลังงาน

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
