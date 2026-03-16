ดราม่าออสการ์ “KPop Demon Hunters” ถูกเปิดเพลงไล่ ชาวเน็ตวิจารณ์ยับ

ดราม่าออสการ์ แอนิเมชัน “KPop Demon Hunters” คว้า 2 รางวัลใหญ่ แต่ถูกตัดจบสุนทรพจน์กลางคัน จนชาวเน็ตวิจารณ์ยับ
ดราม่าบนเวทีประกาศรางวัลออสการ์ (Academy Awards) ครั้งที่ 98 ภาพยนตร์แอนิเมชันฮิตจาก Netflix อย่าง “KPop Demon Hunters” คว้ารางวัลใหญ่มาได้ถึง 2 รางวัล แต่กลับถูกทางผู้จัดเปิดเพลงไล่ลงเวทีขณะกำลังกล่าวสุนทรพจน์รับรางวัล
ภาพยนตร์อนิเมชั่นที่สร้างกระแสเพลงฮิตระดับพันล้านวิว กวาดรางวัลไปถึง 2 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม (Best Animated Feature) และ เพลงประกอบดั้งเดิมยอดเยี่ยม (Best Original Song) จากเพลง “Golden”
นอกเหนือจากรางวัลแล้ว ตัวหนังยังเพิ่งทำยอดวิวบน Netflix ทะลุ 500 ล้านวิว กลายเป็นเรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของแพลตฟอร์มที่ไปถึงจุดนี้ได้
จุดเริ่มต้นของดราม่า เปิดเพลงตัดจบ
ดราม่าเกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรับรางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม EJAE ผู้ให้เสียงร้องตัวละคร Rumi ได้กล่าวความรู้สึกทั้งน้ำตาว่า “ตอนเด็กๆ ฉันเคยถูกล้อที่ชอบ K-pop แต่ตอนนี้ทุกคนกำลังร้องเพลงของเรา แถมยังเป็นเนื้อเพลงภาษาเกาหลีด้วย ฉันภูมิใจมากค่ะ”
แต่เมื่อ อี ยูฮัน (Lee Yu-han) โปรดิวเซอร์ของทีมสร้างเพลงเตรียมจะกล่าวขอบคุณต่อ จู่ๆ วงออร์เคสตราก็บรรเลงเพลงตัดจบ พื่อเป็นสัญญาณหมดเวลา ทำให้เขาถูกตัดบทไปโดยปริยาย ยิ่งไปกว่านั้น เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นตอนที่ทีมงานขึ้นรับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมก่อนหน้านี้ด้วย
เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชม สองมาตรฐานเรื่องเวลา? ชาวเน็ตตาดีสังเกตว่า ทีมงาน KPop Demon Hunters ได้เวลาพูดบนเวทีรวมแล้วไม่ถึง 2 นาที ในขณะที่ผู้ชนะสาขากำกับภาพยอดเยี่ยม ที่ประกาศไปก่อนหน้า ได้เวลาพูดถึงเกือบ 4 นาที รวมถึงรางวัลใหญ่อื่นๆ อย่างนักแสดงนำหรือผู้กำกับก็ได้รับเวลาพูดอย่างเต็มที่
ตอนนี้กระแสโลกออนไลน์แบ่งเป็นสองฝั่ง ฝั่งหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นการเลือกปฏิบัติหรืออคติต่อผลงานภาษาเกาหลีและผู้สร้างชาวเอเชียหรือไม่ ในขณะที่อีกฝั่งมองว่าน่าจะเป็นเพียงปัญหาการบริหารเวลาที่ล่าช้าของการถ่ายทอดสดที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำ
