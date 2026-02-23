“บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ ตำนานสอยคิวไทยผู้พลิกโฉมสนุกเกอร์โลก เสียชีวิตวัย 91 ปี
วงการกีฬาไทยสูญเสียปูชนียบุคคลครั้งใหญ่ “บิ๊กสิน” สินธุ พูนศิริวงศ์ อดีตนายกสมาคมกีฬาสอยคิวไทย 15 สมัย และผู้ผลักดันสนุกเกอร์ 6 แดงสู่ระดับสากล ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่ รพ.บำรุงราษฎร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการสอยคิวไทยและระดับโลก เมื่อ นายสินธุ พูนศิริวงศ์ หรือที่คนในวงการกีฬาเรียกว่า “บิ๊กสิน” ได้จากไปอย่างสงบในวัย 91 ปี ปิดตำนานผู้สร้างรากฐานและยกระดับกีฬาบิลเลียด-สนุกเกอร์ไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกอย่างแท้จริง
“บิ๊กสิน” ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยยาวนานถึง 15 สมัย ตั้งแต่ปี 2531 โดยเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ชื่อของประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่แถวหน้าของวงการสอยคิวโลก ผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการผลักดันการจัดรายการสนุกเกอร์สะสมคะแนน (Ranking) ในประเทศไทยนานนับทศวรรษ ซึ่งเป็นยุคทองของ “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” รัชพล ภู่โอบอ้อม
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้กำเนิดและผลักดัน “สนุกเกอร์ 6 แดง” จากระดับภูมิภาคสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกในปัจจุบัน รวมถึงการนำกีฬาคิวสปอร์ตบรรจุเข้าสู่การแข่งขันมหกรรมกีฬาสำคัญ ทั้งเอเชี่ยนเกมส์, ซีเกมส์ และเวิลด์เกมส์
ด้วยบทบาทและการอุทิศตนทำให้ นายสินธุ เป็นคนต่างชาติคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมบิลเลียดและสนุกเกอร์อาชีพแห่งโลก (WPBSA) และเคยดำรงตำแหน่งประธานสหพันธ์คิวสปอร์ตโลก (WCBS)
ความสำเร็จสูงสุดในฐานะผู้บริหารคือการได้รับเลือกเข้าสู่ “ฮอลล์ ออฟ เฟม” (Hall of Fame) ของ WPBSA เมื่อปี 2559 ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ที่มีคุณูปการต่อวงการสนุกเกอร์โลก
กำหนดการพิธีทางศาสนา
พิธีบำเพ็ญกุศล นายสินธุ พูนศิริวงศ์ จะจัดขึ้น ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง (ศาลา 4 สิทธิสยามการ) โดยมีกำหนดการดังนี้:
- วันอังคารที่ 24 ก.พ. 69 เวลา 15.30 น. พิธีรดน้ำศพ / เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม
- วันที่ 25-28 ก.พ. 69 เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
- วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 69 พิธีฌาปนกิจ
