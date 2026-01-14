ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ
โลกโซเชียลร่วมส่งกำลังใจและช่วยแชร์ หลังลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ที่โดยสารมากับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 21 ซึ่งถูกเครนก่อสร้างถล่มทับที่สีคิ้ว ล่าสุดยังติดต่อไม่ได้และชื่อไม่ปรากฏในโรงพยาบาล
ท่ามกลางความโศกเศร้าจากเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 ณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (14 ม.ค.) อ้างอิงตัวเลขจากสำนักข่าว “ข่าวสด” มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 28 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 64 ราย
ล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้มีลูกสาวรายหนึ่งต้องออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อตามหาบุพการีที่ขาดการติดต่อ
“13:58 น. ขณะนี้ยังติดต่อพ่อแม่ไม่ได้ และไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้บาดเจ็บค่ะ ขอโทษที่ไม่ได้รับสายทุก ๆ คนที่โทรหานุ้ยนะคะขอบคุณทุกๆ คนมากค่ะ”
“ตอนนี้นุ้ย เนย์ เนย กำลังเดินทางไปรพ. สีคิ้วค่ะ”
อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 15:35 น. เจ้าของโพสต์ระบุว่า “นุ้ย เนย์ เนย เปลี่ยนจุดหมายเป็นรพ. มหาราชนะคะ พอดีลูกพี่ลูกน้องให้ไปที่นั่นค่ะ เค้าบอกกับนุ้ยว่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง ยังไงจะ update นะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะ”.
