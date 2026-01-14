ข่าว

ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:08 น.
51
ภาพ @Facebook

โลกโซเชียลร่วมส่งกำลังใจและช่วยแชร์ หลังลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ที่โดยสารมากับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่ 21 ซึ่งถูกเครนก่อสร้างถล่มทับที่สีคิ้ว ล่าสุดยังติดต่อไม่ได้และชื่อไม่ปรากฏในโรงพยาบาล

ท่ามกลางความโศกเศร้าจากเหตุเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 ณ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (14 ม.ค.) อ้างอิงตัวเลขจากสำนักข่าว “ข่าวสด” มียอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงถึง 28 ราย และบาดเจ็บอีกกว่า 64 ราย

ล่าสุดบนโลกออนไลน์ได้มีลูกสาวรายหนึ่งต้องออกมาโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อตามหาบุพการีที่ขาดการติดต่อ

“13:58 น. ขณะนี้ยังติดต่อพ่อแม่ไม่ได้ และไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อผู้บาดเจ็บค่ะ ขอโทษที่ไม่ได้รับสายทุก ๆ คนที่โทรหานุ้ยนะคะขอบคุณทุกๆ คนมากค่ะ”

“ตอนนี้นุ้ย เนย์ เนย กำลังเดินทางไปรพ. สีคิ้วค่ะ”

อัปเดตล่าสุด เมื่อเวลา 15:35 น. เจ้าของโพสต์ระบุว่า “นุ้ย เนย์ เนย เปลี่ยนจุดหมายเป็นรพ. มหาราชนะคะ พอดีลูกพี่ลูกน้องให้ไปที่นั่นค่ะ เค้าบอกกับนุ้ยว่า ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไง ยังไงจะ update นะคะ ขอบคุณทุกคนมากค่ะ”.

ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช ข่าวการเมือง

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

28 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ลูกสาวโพสต์ตามหาพ่อแม่ หลังเครนถล่มทับรถไฟ เช็กรายชื่อคนเจ็บไม่เจอ

6 นาที ที่แล้ว
หมอเจด เผย เด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน ข่าว

หมอเจด เผย พบเด็ก 1 ขวบ เหยื่อเครนถล่มทับรถไฟ เจ็บสาหัส วอนบริจาคเลือดด่วน

7 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

11 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

13 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คลิปอนุทิน ฮึ่ม! ไล่ผู้ว่าฯ รฟท. พิจารณาตนเอง ปมเครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดือดแจกกล้วยให้ประชาชน โดนตะโกนด่า ขณะลงพื้นที่

25 นาที ที่แล้ว
&quot;เมทัล&quot; รับเหนื่อยใจ &quot;โดม ปกรณ์ ลัม&quot; ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าทุกคนจินตนาการ บันเทิง

“เมทัล” รับเหนื่อยใจ “โดม ปกรณ์ ลัม” ดื้อขั้นสุด ไม่มีใครเอาอยู่ เกินกว่าจินตนาการ

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคโลญจน์ พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

41 นาที ที่แล้ว
วันครู 16 ม.ค. 69 ธนาคารเปิดทำการไหม การเงิน

เช็กเลย วันครู 16 ม.ค.69 ธนาคารหยุดไหม? เคลียร์ชัดก่อนทำธุรกรรม

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปปง. มีมติยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวเว็บพนัน gimi888

46 นาที ที่แล้ว
เด็ก 1 ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์รถไฟโคราชถล่ม ข่าว

สธ. อัปเดตเหตุ รถไฟโคราชถล่มที่สีคิ้ว พบเด็ก 1 ขวบ บาดเจ็บปางตาย

57 นาที ที่แล้ว
นางสาวไทย พิษณุโลก 2568 ข่าว

น้องขวัญ ชรัญญา จากเด็กน้อยรับเสด็จ 6 ปีก่อน สู่ความผูกพันจับใจ “นางสาวไทยพิษณุโลก”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. เขตกาญจนบุรี 5 เขต เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กาญจนบุรี 5 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 1 และ 8 ก.พ. 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สตง โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ข่าว

เพจดังเปิดข้อมูล “อิตาเลียนไทย” ควบงานตึก สตง.-รถไฟความเร็วสูง รับผิดชอบงานก่อสร้าง ไฮสปีดเทรน สีคิ้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. รับคำร้องปมโห่ “ธนาธร” ขึ้นดีเบตชลบุรี สอบมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไหม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. นครราชสีมา ทั้งหมด 16 เขต มัดรวม 144 คน : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนถล่มทับรถไฟ เสียชีวิต 22 ราย ข่าว

ไม่ปลอดภัย! “เครนยังขยับ” เสี่ยงทรุดตัว-บุคคลไม่เกี่ยวข้องอย่าเข้าพื้นที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 101 ปี 80 พรรษา ข่าว

ศิษย์อาลัย หลวงตาชี เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. มรณภาพ สิริอายุ 100 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทบ. สั่งปลดนายทหารรุมทำร้ายทหารเกณฑ์ดับในค่าย พร้อมฟันเอาผิดคดีอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครนตกใส่รถไฟ ข่าวการเมือง

สุดทน “ดร.เอ้” รับไม่ได้เครนถล่มทับรถไฟ 22 ศพ ประมาทซ้ำซาก-ย้ำต้องมีคนรับผิดชอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดเบอร์โทร สอบถามข้อมูล-ติดตามญาติ เหตุเครนร่วงทับรถไฟ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกสมาคมวิศวกร วิเคราะห์เหตุ เครนรถไฟถล่ม บทพร่องด้านความปลอดภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.สนามบินภูเก็ต แก้ข่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เครื่องบินเอติฮัดตกหลุมอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 16:05 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 16:08 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รศ.ตรีเนตร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเครนถล่มทับรถไฟที่โคราช

รศ.ตรีเนตร ซัดแรง ปมเครนถล่มทับรถไฟ ชี้ รัฐเอาชีวิตคนเซ่นต้นทุนความเจริญ

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำพูน ครบ 2 เขต

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ลำพูน ครบ 2 เขต 20 คน ใครเบอร์ไหน ก่อนเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

หวยลาววันนี้ 14/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันพุธ กลางสัปดาห์

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button