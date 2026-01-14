เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

14 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด คาราบาวคัพ เชลซี VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS อาร์เซนอล
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เชลซี – อาร์เซนอล
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะยังไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์ กับ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, รีซ เจมส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป
อาร์เซนอล
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, คริสเตียน มอสเกร่า และแม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เลอันโดร ทรอสซาร์ กับ วิลเลี่ยม ซาลิบา
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมแนวรับ 4 คน เบน ไวท์, คริสเตียน นอร์การ์ด, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS อาร์เซนอล
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 30/11/25 เชลซี 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 16/03/25 อาร์เซนอล 1-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 10/11/24 เชลซี 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
- 23/04/24 อาร์เซนอล 5-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/23 เชลซี 2-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เชลซี
- 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
อาร์เซนอล
- 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
- 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 26/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, เปโดร เนโต้ – เลียม ดีแลป
อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เบน ไวท์, คริสเตียน นอร์การ์ด, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โยเคเรส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ
เชลซี 1-1 อาร์เซนอล
