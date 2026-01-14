ข่าวกีฬาฟุตบอล

เชลซี พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 14 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 11:44 น.
14 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล คาราบาว คัพ ฤดูกาล 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เชลซี พบ อาร์เซนอล The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด คาราบาวคัพ เชลซี VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : คาราบาว คัพ 2025/26 รอบรองชนะเลิศ นัดแรก
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี VS อาร์เซนอล
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 14 มกราคม 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Chelsea Football Club

วิเคราะห์บอล เชลซี – อาร์เซนอล

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เลียม โรซิเนียร์ จะยังไม่มีชื่อของ ลีไว โคลวิลล์ กับ โรเมโอ ลาเวีย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มอยเซส ไกเซโด้ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น เอ็นโซ่ เฟอร์นานเดซ, รีซ เจมส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เลียม ดีแลป

Credit : Chelsea Football Club

อาร์เซนอล

ในขณะที่ทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า จะยังไม่มีชื่อของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่, เปียโร่ ฮินคาปิเอ, คริสเตียน มอสเกร่า และแม็กซ์ ดาวแมน ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ เลอันโดร ทรอสซาร์ กับ วิลเลี่ยม ซาลิบา

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมแนวรับ 4 คน เบน ไวท์, คริสเตียน นอร์การ์ด, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ แดนกลางเป็น มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี VS อาร์เซนอล

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 30/11/25 เชลซี 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 16/03/25 อาร์เซนอล 1-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 10/11/24 เชลซี 1-1 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/04/24 อาร์เซนอล 5-0 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/23 เชลซี 2-2 อาร์เซนอล (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เชลซี

  • 10/01/26 ชนะ ชาร์ลตัน 5-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 07/01/26 แพ้ ฟูแล่ม 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/01/26 เสมอ แมนฯ ซิตี้ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 เสมอ บอร์นมัธ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)

อาร์เซนอล

  • 11/01/26 ชนะ พอร์ทสมัธ 4-1 (เอฟเอ คัพ)
  • 08/01/26 เสมอ ลิเวอร์พูล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/01/26 ชนะ บอร์นมัธ 3-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/12/25 ชนะ แอสตัน วิลล่า 4-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/12/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : ฟิลิป ยอร์เกนเซ่น (GK) – มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, มาร์ค กูกูเรญ่า – รีซ เจมส์, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, เปโดร เนโต้ – เลียม ดีแลป

อาร์เซนอล (4-2-3-1) : ดาบิด ราย่า (GK) – เบน ไวท์, คริสเตียน นอร์การ์ด, กาเบรียล มากัลเญส, เยอร์เรียน ทิมเบอร์ – มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มาร์ติน โอเดการ์ด, กาเบรียล มาร์ติเนลลี่ – วิคตอร์ โยเคเรส

Credit : Arsenal

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล คาราบาว คัพ

เชลซี 1-1 อาร์เซนอล

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

