ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 17:23 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:58 น.
70

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

วันที่ 8 มกราคม 2569

  • ออสเตรเลีย พบ ไทย
  • เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม
  • ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports

วันที่ 11 มกราคม 2569

  • ไทย พบ อิรัก
  • เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม ปรินซ์ ไฟซอล บิน ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม
  • ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports

วันที่ 14 มกราคม 2569

  • ไทย พบ จีน
  • เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • สนาม อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม
  • ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

สำหรับ ทีมชาติไทย U23 จะมีการประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลที่เตรียมทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมพร้อมเก็บตัวในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 3 มกราคม 2569

โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเผยว่า การเรียกตัวนักกีฬาครั้งนี้ น่าเสียดายที่มีน้องๆ บางรายมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถไปต่อในชิงแชมป์เอเชีย และ บางส่วนมีภารกิจกับสโมสร ซึ่งทีมก็พยายามคัดสรรเลือกนักกีฬาที่จะไปชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งต้องขอบคุณทุกๆ สโมสรที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

“จากชุดซีเกมส์ ยังมีโครงสร้างอยู่พอสมควร และมีนักเตะใหม่ที่เรียกเข้ามาเสริมทัพในชิงแชมป์เอเชีย ก็มองว่าเป็นเรื่องดี มองว่าน้องๆมีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นในการเล่น U21 หรือกับสโมสร ได้มีชื่อใน U23 รายการนี้ เรายังเชื่อมั่นว่าน้องที่มาจะทำผลงานที่ดี โดยเราวางแผนอุ่นเครื่องก่อนเดินทาง เพื่อให้น้องที่เพิ่งมาใหม่ได้ทดสอบก่อน”

โค้ชวัง กล่าวว่า “ได้มีการพูดคุยกับทางเทคนิค ในทุกๆ ด้านเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุด ซึ่งทีมก็เชื่อมั่นในเรื่องความมุ่งมั่นและความทุ่มเท ที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังจากซีเกมส์ แต่เรื่องความมุ่งมั่น จิตใจ ก็พยายามรักษา ในทีมชาติก็ต้องเดินหน้าต่อไป น้องทุกคนก็อยากให้เขาเข้ามา และสัมผัสความทุ่มเทในการทำเพื่อทีมชาติ”

“เราได้พูดคุยกับสโมสร และนักกีฬาที่มีชื่อ ก็ต้องพยายามเสริมเพื่อให้มีร่างกายฟิตมากกว่าเดิม ในการต่อสู้กับศึกชิงแชมป์เอเชียเดือนมกราคม เป้าหมายตอนนี้ ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เราต้องมองเกมต่อเกม

รอบต่อรอบ เป้าหมายแรกก็คือเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ตอนนี้เราก็ต้องพยายามเก็บข้อมูลในแต่ละแคมป์ เพื่อต่อยอดในอนาคตทัวร์นาเมนต์ หลังจากนี้ ทั้งเอเชียน เกมส์ และ ซีเกมส์ ในเรื่องแผนระยะสั้น ตอนนี้เราต้องโฟกัสในชิงแชมป์เอเชียในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่ง เราต้องพยายามยกระดับน้องๆ และผ่านไปให้ได้”

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว

1 นาที ที่แล้ว
สปิริตแรง! &quot;อาชิน Mayday&quot; ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ ข่าวต่างประเทศ

สปิริตแรง! “อาชิน Mayday” ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ บันเทิง

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์ ข่าวการเมือง

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้ ข่าว

ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการ JKN ของแอน จักรพงษ์ เหตุผิดนัดหุ้นกู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฉลองพระองค์กิโมโนตัดเย็บจากไหมไทย ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ฉลองพระองค์ชุดกิโมโน ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย สวยสง่างามเลอค่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ปปง.-ซีไอบี ยึดเรือยอชท์ ATLAS ของเมีย เบน สมิธ แฉเส้นทางเงินสีเทาโยงสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ เดือดจัดซัดแฟนคลับ ชาล็อต บันเทิง

ณวัฒน์ ฟาดไม่ยั้ง แฟนคลับ ‘ชาล็อต’ เพ้อเจ้อ ปมขู่ฟ้องกรมแรงงาน อ้างถูกใช้งานหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แป้งสามป๋องซาวในชุดซานตี้สุดเซ็กซี่ที่ทำให้หนุ่มๆ ใจละลาย บันเทิง

เปิดเซตภาพ แป้งสามป๋องซาว สวมชุดซานตี้ สวยแซ่บ จนต้องร้องขอชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ &quot;คดีพ่นสีกำแพง&quot; ข่าว

หนุ่มขี่ จยย.ไม่ติดป้าย เจอตำรวจเรียกตรวจ โป๊ะแตก เจอหมายจับ “คดีพ่นสีกำแพง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า ข่าว

วอนช่วย สาวไทย ติดคุกไต้หวัน โรคหัวใจกำเริบค รัฐ 2 ปท.โยนไปมา จนเนรเทศกลับไทยล่าช้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กาน เวลไฟร์ ให้สัมภาษณ์อ้างว่าเป็นเหตุพลั้งมือในคดีที่เกาะช้าง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ กาน เวลไฟร์ อ้าง แค่พลั้งมือ ย้อนนาทีจนมุมใต้สะพาน เกาะช้าง หลัง ตร.ปูพรมล่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าวการเมือง

ธรรมนัส พูดแล้ว สัมพันธ์ เบน สมิธ สาเหตุฉะ อภิสิทธิ ทำไมต้องฟ้อง รังสิมันต์ โรม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกมส์

อาลัย “Epic Gamer Grandma” คุณยายเกมเมอร์คนดังใน TikTok เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย 78 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-เต๊นท์ หลุดใบ้นางเอกซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า บันเทิง

วงใน หลุดใบ้ ซุปตาร์รีเทิร์นแฟนเก่า ครองโสดนาน จ่อสวีตญี่ปุ่น ลุ้นข่าวดีสวมแหวน?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“ก้อง ห้วยไร่” เปิดใจซึ้งถึง “โอม Cocktail” หลังจบคอนเสิร์ตทัวร์ 77 จังหวัด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย ขอโทษ ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี ไม่ทราบสาเหตุ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1 ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025 ไลฟ์สไตล์

ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมสนอง? เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ ตายคาคุก หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 17:23 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 15:58 น.
70
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว

สื่อนอกรายงาน ทหารกัมพูชาเจ็บทะลุ 400 ตาย 13 ที่พระวิหาร ขณะที่รัฐบาลสั่งปิดข่าว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
สปิริตแรง! &quot;อาชิน Mayday&quot; ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ

สปิริตแรง! “อาชิน Mayday” ตกเวทีหัวกระแทกพื้น ต่อหน้าแฟนคลับ แต่ลุกขึ้นร้องต่อจนจบ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัวบ

สรุปดราม่า เหมย หมึกเป็น จับได้ผัวเล่นชู้เด็กในร้าน หลุดคลิปคาตา ยืนจกกันนัว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
ใหม่ ไอน้ำ ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย เขต 5 บุรีรัมย์

ฮือฮา ‘ใหม่ ไอน้ำ’ ว่าที่ผู้สมัคร สส.บุรีรัมย์ พรรคเพื่อไทย ขอลุยสนามเลือกตั้ง

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button