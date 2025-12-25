ตารางแข่ง ฟุตบอลทีมชาติไทย U 23 ชิงแชมป์เอเชีย AFC U-23 Asian Cup 2026 รอบสุดท้าย
วันที่ 8 มกราคม 2569
- ออสเตรเลีย พบ ไทย
- เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม
- ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports
วันที่ 11 มกราคม 2569
- ไทย พบ อิรัก
- เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม ปรินซ์ ไฟซอล บิน ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม
- ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports
วันที่ 14 มกราคม 2569
- ไทย พบ จีน
- เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
- สนาม อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม
- ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports
สำหรับ ทีมชาติไทย U23 จะมีการประกาศรายชื่อ 23 นักฟุตบอลที่เตรียมทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเตรียมพร้อมเก็บตัวในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 3 มกราคม 2569
โค้ชวัง ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเผยว่า การเรียกตัวนักกีฬาครั้งนี้ น่าเสียดายที่มีน้องๆ บางรายมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถไปต่อในชิงแชมป์เอเชีย และ บางส่วนมีภารกิจกับสโมสร ซึ่งทีมก็พยายามคัดสรรเลือกนักกีฬาที่จะไปชิงแชมป์เอเชีย ซึ่งต้องขอบคุณทุกๆ สโมสรที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
“จากชุดซีเกมส์ ยังมีโครงสร้างอยู่พอสมควร และมีนักเตะใหม่ที่เรียกเข้ามาเสริมทัพในชิงแชมป์เอเชีย ก็มองว่าเป็นเรื่องดี มองว่าน้องๆมีความสามารถ ไม่ว่าจะเป็นในการเล่น U21 หรือกับสโมสร ได้มีชื่อใน U23 รายการนี้ เรายังเชื่อมั่นว่าน้องที่มาจะทำผลงานที่ดี โดยเราวางแผนอุ่นเครื่องก่อนเดินทาง เพื่อให้น้องที่เพิ่งมาใหม่ได้ทดสอบก่อน”
โค้ชวัง กล่าวว่า “ได้มีการพูดคุยกับทางเทคนิค ในทุกๆ ด้านเพื่อให้ทีมพร้อมที่สุด ซึ่งทีมก็เชื่อมั่นในเรื่องความมุ่งมั่นและความทุ่มเท ที่ผ่านมาอาจจะผิดหวังจากซีเกมส์ แต่เรื่องความมุ่งมั่น จิตใจ ก็พยายามรักษา ในทีมชาติก็ต้องเดินหน้าต่อไป น้องทุกคนก็อยากให้เขาเข้ามา และสัมผัสความทุ่มเทในการทำเพื่อทีมชาติ”
“เราได้พูดคุยกับสโมสร และนักกีฬาที่มีชื่อ ก็ต้องพยายามเสริมเพื่อให้มีร่างกายฟิตมากกว่าเดิม ในการต่อสู้กับศึกชิงแชมป์เอเชียเดือนมกราคม เป้าหมายตอนนี้ ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด เราต้องมองเกมต่อเกม
รอบต่อรอบ เป้าหมายแรกก็คือเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ตอนนี้เราก็ต้องพยายามเก็บข้อมูลในแต่ละแคมป์ เพื่อต่อยอดในอนาคตทัวร์นาเมนต์ หลังจากนี้ ทั้งเอเชียน เกมส์ และ ซีเกมส์ ในเรื่องแผนระยะสั้น ตอนนี้เราต้องโฟกัสในชิงแชมป์เอเชียในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่ง เราต้องพยายามยกระดับน้องๆ และผ่านไปให้ได้”
