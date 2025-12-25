ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 12:29 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 12:29 น.
94
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1

ด่วน! บขส. ปรับแผนรับมือปีใหม่ แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ที่จองตั๋วล่วงหน้า ให้ย้ายจุดขึ้นรถไป “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศแจ้งเตือนสำคัญถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยมีการปรับเปลี่ยนจุดขึ้นรถสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังนี้

ใครบ้างต้องไปขึ้นรถที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”

  1. ผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

  2. ผู้ที่ “จองตั๋วล่วงหน้า” ไว้แล้ว

  3. เดินทางในวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568

  4. รถเที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านเข้าข่าย 4 ข้อนี้ ให้ไปขึ้นรถที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 (สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, สายสีแดง, รถเมล์ หรือแท็กซี่ ได้สะดวก)

สำหรับผู้โดยสารกลุ่มอื่น

  • ผู้ที่ไม่ได้จองตั๋ว (Walk In): ให้ไปซื้อตั๋วและขึ้นรถที่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) ตามปกติ

คำแนะนำเพิ่มเติม ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบ “จุดขึ้นรถ” ที่ระบุในตั๋วโดยสารให้ชัดเจนอีกครั้ง ควรเผื่อเวลาเดินทางมายังจุดขึ้นรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

  • โทร. 0–2936–3660

  • Facebook: บขส. (BorKorSor99)

  • เว็บไซต์: transport.co.th / แอปพลิเคชัน E-ticket

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร &quot;เหนือ-อีสาน&quot; ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

3 นาที ที่แล้ว
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา บันเทิง

หมอปลาย รับบทเรียน ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

5 นาที ที่แล้ว
กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย ข่าว

กระทรวงทรัพย์ฯ มอบของขวัญปีใหม่ 2569 เปิดให้เข้า อุทยาน-สวนสัตว์ฟรี ทั่วไทย

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

32 นาที ที่แล้ว
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ

39 นาที ที่แล้ว
บขส. แจ้งหยุดเดินรถ 5 เส้นทางสายใต้ หลังฝนตก-น้ำท่วมสูงพื้นที่ อ.หาดใหญ่-1 ข่าว

ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025 ไลฟ์สไตล์

ถ่ายทอดสด ซานตาคลอส ขี่กวางเรนเดียร์ แจกของขวัญ 6 พันล้านชิ้นทั่วโลก คริสต์มาส 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมสนอง? เฒ่าหื่นข่มขืนเด็ก 5 ขวบ ตายคาคุก หลังรับโทษเพียงไม่กี่เดือน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตุรกีพบกล่องดำ เหตุเครื่องบินผู้บัญชาการทหารลิเบียตก เสียชีวิตยกลำ 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ตีกันยับ! “วิค F4” โดนบูลลี่หน้าแก่ แฟนคลับป้อง หล่อตามวัย คนไม่ใช่แวมไพร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โตโน่ ภาคิน เคลื่อนไหวแล้ว โพสต์ภาพคู่คนนี้ อวยพรซึ้ง รับวันคริสต์มาส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยสาเหตุ “กาน เวลไฟร์” ยิงหนุ่มดับคาเก๋ง กลางทางด่วน ก่อนโดนรวบที่เกาะช้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดพิกัด เนิน 225 อยู่ตรงไหน ทำไมต้องยึด? จุดยุทธศาสตร์เปลี่ยนเกมเหนือ &quot;ปราสาทตาควาย&quot; ข่าว

เปิดพิกัด เนิน 225 อยู่ตรงไหน ทำไมต้องยึด? จุดยุทธศาสตร์เหนือ “ปราสาทตาควาย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเตือนภัย ตาเฒ่าหื่นแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวบนสองแถวสมุทรปราการ ไม่แคร์สายคนรอบข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ 26-30 ธ.ค. 2568 ข่าว

ด่วน บขส. ย้ายจุดขึ้นรถปีใหม่ เหนือ-อีสาน เช็กตั๋วใครโดนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ บันเทิง

มัดหมี่ พิมดาว สูญเงิน 8 ล้าน เซ่นศรัทธา อาจารย์ ต. โยง ไฮโซ ต. มหากาพย์ 14 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูพี่แอน ไม่ทน ดาหน้าถามฝรั่งตรงๆ หลังตะโกนลั่นหนีห่าวใส่ เหยียดชาวเอเชีย ข่าว

ครูพี่แอน เจอฝรั่งตะโกน “หนีห่าว” ใส่ ไม่ทน เหยียดชาวเอเชีย เดินไปถามตรงๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา รายงานสดกลางดงระเบิดเพื่อช่วยชาวบ้าน บันเทิง

คลิประทึก “บุ๋ม ปนัดดา” รายงานสดกลางดงระเบิด เสียงดังสนั่น แต่สู้ต่อเพื่อชาวบ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮวาง ฮานา ถูกรวบแล้ว หลังหนีคดียากบดานกัมพูชา ข่าวต่างประเทศ

ไปไม่รอด! ฮวาง ฮานา ไฮโซเกาหลี ถูกจับคาสนามบิน หลังหนีคดี ใช้ชีวิตหรู-กบดานกัมพูชา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้สอบผ่านภาค ก และ ข เตรียมตัวเข้าสอบภาค ค ในเดือนมกราคม 2569 เศรษฐกิจ

สอบ ภาค ค หลังผ่าน สอบท้องถิ่น 68 เตรียมอะไรบ้าง? สัมภาษณ์ 27-29 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน อนางเอก “Sex and Zen 3D” ลุคเซ็กซี่ แต่ตัวจริงรวยมหาเศรษฐี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ &quot;เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ&quot; ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง ข่าว

ธรรมนัส ฟาดอภิสิทธิ์ “เวลาเลือกตั้งพูดหล่อ” ผลงานเคยทำอะไรให้ชาติบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่าอวดหุ่นเป๊ะในคอร์เซ็ตโบว์ยักษ์รับคริสต์มาส บันเทิง

ลิซ่า เสิร์ฟลุคหวานดุจตุ๊กตาหิมะ อ้อนแฟนไทย ‘รักนะคะ’ ฟินจนต้องดูซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๊เอ๋ เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่ ข่าว

“เจ๊เอ๋” เดือด ฟาดคนปล่อยข่าวเท็จ อ้างโดนระเบิดเสียชีวิต เจ้าตัวยันเอง ยังมีชีวิตอยู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

งดตั้งฉายา รัฐบาลอนุทิน ปี 68 อ้าง ไม่ใช่รัฐบาลปกติ หวั่นถูกใช้ชี้นำช่วงเลือกตั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ธ.ค. 2568 12:29 น.| อัปเดต: 25 ธ.ค. 2568 12:29 น.
94
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แข้งไทยลีก 3 สุดทน โพสต์เดือด นักตะกร้อทีมชาติไทย ยืมเงิน 5 แสน รับปากจบซีเกมส์คืน สุดท้ายหายเงียบ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
หมอปลาย พรายกระซิบ ไหว้ขอโทษสังคมเกี่ยวกับคำทำนายไทย-กัมพูชา

หมอปลาย รับบทเรียน ทำนายไทย-กัมพูชา จนทัวร์ลง วอนสังคมขอโอกาสแก้ตัว

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568

ยายหนิง เปิดบ้านที่ อเมริกา ครอบครัวอพยพไป 40 ปี ชีวิตนักสู้ จนมีวันนี้

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
คิมยองแด กูรู K-POP เสียชีวิตกะทันหันในวัย 47 ปี

ใจหาย คิมยองแด นักวิจารณ์เพลง เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 47 ปี โดยไม่ทราบสาเหตุ

เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2568
Back to top button