ด่วน! บขส. แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ให้ย้ายจุดขึ้นรถใหม่ ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้
ด่วน! บขส. ปรับแผนรับมือปีใหม่ แจ้งผู้โดยสาร “เหนือ-อีสาน” ที่จองตั๋วล่วงหน้า ให้ย้ายจุดขึ้นรถไป “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” ช่วง 26-30 ธ.ค. นี้
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ประกาศแจ้งเตือนสำคัญถึงพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง โดยมีการปรับเปลี่ยนจุดขึ้นรถสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังนี้
ใครบ้างต้องไปขึ้นรถที่ “สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์”
-
ผู้โดยสารที่เดินทางเส้นทาง ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
-
ผู้ที่ “จองตั๋วล่วงหน้า” ไว้แล้ว
-
เดินทางในวันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2568
-
รถเที่ยวเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
หากท่านเข้าข่าย 4 ข้อนี้ ให้ไปขึ้นรถที่ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ประตู 2 (สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, สายสีแดง, รถเมล์ หรือแท็กซี่ ได้สะดวก)
สำหรับผู้โดยสารกลุ่มอื่น
-
ผู้ที่ไม่ได้จองตั๋ว (Walk In): ให้ไปซื้อตั๋วและขึ้นรถที่ สถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) ตามปกติ
คำแนะนำเพิ่มเติม ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบ “จุดขึ้นรถ” ที่ระบุในตั๋วโดยสารให้ชัดเจนอีกครั้ง ควรเผื่อเวลาเดินทางมายังจุดขึ้นรถอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
-
โทร. 0–2936–3660
-
Facebook: บขส. (BorKorSor99)
-
เว็บไซต์: transport.co.th / แอปพลิเคชัน E-ticket
ติดตาม The Thaiger บน Google News: