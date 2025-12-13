ข่าว

สรุปดราม่า “2 อาจารย์แพทย์” ถูกหมอประจำบ้านแฉ แพทยศาสตร์ มธ.แจงหลังเอกสารร้องเรียนว่อน

เผยแพร่: 13 ธ.ค. 2568 12:12 น.| อัปเดต: 13 ธ.ค. 2568 18:03 น.
อาจารย์แพทย์ 2 ท่าน มธ
สรุปดราม่า 2 อาจารย์แพทย์ โรงเรียนแพทย์ดังกทม. ถูกหมอประจำบ้านเปิดโปงพฤติกรรมฉาว อัปเดตล่าสุด แพทยศาสตร์ มธ. แจง หลังเอกสารร้องเรียนว่อน

กำลังเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์สนั่น หลังจากที่แพทย์ประจำบ้าน (Resident) จากโรงเรียนแพทย์ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตัดสินใจเปิดโปงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของอาจารย์ศัลยแพทย์ 2 ท่าน ด้วยการส่งจดหมายร้องเรียนไปยังประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย หลังจากร้องเรียนภายในแล้วไม่เป็นผล

อาจารย์แพทย์ 2 ท่าน
อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า” ซึ่งสรุปดราม่าอาจารย์ศัลยแพทย์ 2 ท่าน โดยประเด็นการร้องเรียนมี 2 ส่วนหลัก ได้แก่

อาจารย์คนที่ 1 ถูกกล่าวหาว่า ใช้ความรุนแรงและคุกคาม แพทย์ประจำบ้านซ้ำแล้วซ้ำเล่า มีทั้งการกระชากคอเสื้อและใช้คำหยาบคาย ลูกศิษย์ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวถูกกลั่นแกล้งจน “เรียนไม่จบ”

อาจารย์คนที่ 2 ถูกกล่าวหาว่า แสวงหาผลประโยชน์จากคนไข้ ด้วยการกดดันให้คนไข้ต้องหาเงินหรือแม้กระทั่งกู้หนี้นอกระบบ เพื่อจ่ายค่าผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่มีราคาสูง แลกกับการได้คิวผ่าตัดที่เร็วขึ้น และมีกรณีที่คนไข้ถูกยกเลิกการผ่าตัดกลางคันเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าอุปกรณ์พิเศษ

ทั้งนี้ แพทย์ประจำบ้านเรียกร้องให้ลงโทษทางวินัยและถอดถอนอาจารย์ทั้งสองออกจากตำแหน่ง โดยราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ได้รับเรื่องและส่งต่อไปให้คณะแพทยศาสตร์ต้นสังกัดตรวจสอบ

ด้านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ถึงบางอ้อกับหมอเอ” โพสต์ข้อความถึง “อ.หมอ TU ที่เป็นประเด็นอยู่” โดยระบุว่า “ผมยังไม่สรุปไม่เข้าข้างว่าใครถูกผิดอะไรนะ แต่จะบอกว่า อ.ท่านนี้เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับผม จบ MDCU รุ่นเดียวกันกับคุณหมอ อั้ม โอ๊ค อีกแล้ว รุ่นนี้คนเก่งคนดังเยอะแถมเป็นอาจารย์กันเกือบยกรุ่น เหะๆ”

อ หมอ tu คือใคร
โรงพยาบาล
ขณะที่ล่าสุด เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา แถลงการณ์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้าน ระบุว่า

ตามที่มีผู้เผยแพร่และส่งต่อเอกสาร เรื่องร้องเรียนการแสดงพฤติกรรมรุนแรงต่อแพทย์ประจำบ้านตามสื่อออนไลน์ ต่อสาธารณะเป็นวงกว้าง ขอเรียนให้ทราบว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องที่เกิดขึ้น และมิได้เพิกเฉยหรือปล่อยผ่านกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ณ ปัจจุบัน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว และอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เน้นย้ำและยึดมั่นในหลักการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย และส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานที่ดีสำหรับนักศึกษา และบุคลากรซึ่งเป็นอนาคตของระบบสาธารณสุขไทย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน.

ที่มา : หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
