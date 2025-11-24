เควิน สเปซีย์ พระเอกตำนาน แก้ข่าว เป็นคนไร้บ้าน หลังงานหด พิษคดีฉาว

เควิน สเปซีย์ แก้ข่าว ไม่ได้เป็นคนไร้บ้าน หลังสื่อตีความบทสัมภาษณ์เรื่องการเงินผิด
เควิน สเปซีย์ (Kevin Spacey) นักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของรางวัลออสการ์ วัย 66 ปี ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านวิดีโอทางอินสตาแกรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังเกิดกระแสข่าวสะพัดไปทั่วโลกว่าเขากลายเป็น “คนไร้บ้าน” จากบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่เล่าว่าต้องอาศัยอยู่ตามโรงแรมไปเรื่อยๆ
บทสัมภาษณ์ของเขากับสื่อดัง The Telegraph เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน สเปซีย์ได้กล่าวถึงสภาพคล่องทางการเงินที่ตึงตัว ว่าเขาอาศัยตามโรงแรมและ Airbnbs พร้อมประโยคที่ว่า “ผมไม่มีบ้าน” ข้อความดังกล่าวถูกสื่อนำไปขยายความ พาดหัวข่าวจนทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าดาราเจ้าบทบาทรายนี้ตกอับถึงขั้นไร้ที่อยู่อาศัย
ในคลิปวิดีโอล่าสุด สเปซีย์ในวัย 66 ปี ระบุว่า ปกติแล้วเขาจะไม่เสียเวลามานั่งแก้ข่าวที่สื่อนำเสนอผิดเพี้ยน เพราะลำพังเวลาก็แทบไม่พอทำอย่างอื่นแล้ว แต่ครั้งนี้เขารู้สึกจำเป็นต้องออกมาพูด เนื่องจากมีผู้คนนับพันติดต่อเข้ามาด้วยความเป็นห่วง บ้างก็เสนอที่พักให้เขาไปอาศัยอยู่
“ผมซาบซึ้งในความมีน้ำใจของทุกคนมากครับ แต่ผมคงรู้สึกไม่จริงใจกับพวกคุณ หากปล่อยให้เชื่อว่าผมเป็นคนไร้บ้านในความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจกัน”
เขายอมรับว่าสถานะทางการเงินในปัจจุบันมีความยากลำบากจริง ตามที่ให้สัมภาษณ์ว่า “รายรับมีน้อยแต่รายจ่ายมีมาก” ทำให้ต้องย้ายที่พักไปเรื่อยๆ ตามสถานที่ทำงาน แต่เขายืนยันว่าตนเองไม่ได้ลำบากเหมือนเพื่อนมนุษย์ที่ต้องนอนข้างถนนหรืออาศัยในรถ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่น่าเห็นใจอย่างแท้จริง
สเปซีย์ยังได้ตำหนิการนำเสนอข่าวของสื่อที่จงใจใช้พาดหัวข่าวที่ชวนให้เข้าใจผิดเพียงเพื่อแลกกับยอดคลิกทั้งที่ในเนื้อหาบทสัมภาษณ์ก็ระบุชัดเจนว่าเขายังคงทำงานแสดงเกือบตลอดทั้งปี
ย้อนรอยมรสุมชีวิต คดีความล่วงละเมิดทางเพศ จนงานหด แต่พ้นผิดทุกข้อกล่าวหา
สำหรับผู้อ่านที่ไม่ทราบตื้นลึกหนาบางของเรื่องนี้มาก่อน ชีวิตการงานของ เควิน สเปซีย์ เริ่มตกต่ำอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี 2017 ท่ามกลางกระแส #MeToo หลังเจ้าของรางวัลออสการ์ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศและคุกคามทางเพศจากคู่กรณีราว 15 ราย
กรณีแรกที่เปิดเผยคือ แอนโธนี แรปป์ นักแสดงที่ออกมาแฉว่าถูกสเปซีย์ลวนลามในปี 1986 ซึ่งขณะนั้นแรปป์มีอายุเพียง 14 ปี เหตุเกิดที่อพาร์ตเมนต์ในนิวยอร์ก ถูกปลดจากซีรีส์ฮิตระดับโลกอย่าง “House of Cards” ทันที และถูกตัดออกจากโปรเจกต์ภาพยนตร์หลายเรื่อง
อย่างไรก็ตาม สเปซีย์ได้ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอด ผลปรากฏว่า ปี 2022 ศาลนิวยอร์กตัดสินว่าเขาไม่มีความผิดในคดีแพ่งที่ฟ้องโดย แอนโธนี แรปป์ ปี 2023 คณะลูกขุนในศาลสหราชอาณาจักร มีคำตัดสินยกฟ้องสเปซีย์จากข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศทั้ง 9 กระทง
ปัจจุบัน สเปซีย์มองว่าเรื่องอื้อฉาวเหล่านี้เป็นเหมือนกระจกมองหลังที่เขาขับผ่านมาแล้ว แม้จะเสียเพื่อนในวงการไปหลายคน แต่เขามองว่าความสัมพันธ์เหล่านั้นเป็นเพียงเปลือกนอก ส่วนเพื่อนแท้และครอบครัวยังคงอยู่เคียงข้างเขาเสมอ
ในแง่ของการกลับมาทำงาน เขาเริ่มได้รับโอกาสมากขึ้น ล่าสุดมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง “The Contract” ในปี 2024 และเปิดเผยว่ายังมีผู้มีอิทธิพลในวงการหลายคนที่ต้องการสนับสนุนให้เขากลับมาทำงาน แต่ดูเหมือนว่าอุตสาหกรรมบันเทิงยังคงระมัดระวังตัว และรอสัญญาณ “ไฟเขียว” จากผู้มีอำนาจทางสังคมที่จะยอมรับการกลับมาของเขาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
7 หนังขึ้นหิ้งของ เควิน สเปซีย์
1. American Beauty (อเมริกัน บิวตี้) ภาพยนตร์แนวดรามาที่ทำให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ในบทบาทชายวัยกลางคนที่ประสบปัญหาชีวิตและหลงเสน่ห์เพื่อนสนิทของลูกสาว
2. The Usual Suspects (ปล้นไม่ให้จับได้) ภาพยนตร์อาชญากรรม/ระทึกขวัญที่โด่งดังมาก ซึ่งการแสดงของเขาในบท “คีย์เซอร์ โซเซ่” ส่งให้เขาได้รับรางวัลออสการ์ สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
3. Se7en (เซเว่น อาชญากรซ่อนบาป) ภาพยนตร์ระทึกขวัญอาชญากรรมสุดคลาสสิก ที่เขารับบทเป็นฆาตกรต่อเนื่อง “จอห์น โด”
4. L.A. Confidential (ถอดรหัสลับ ดับอิทธิพลเถื่อน) ภาพยนตร์นีโอ-นัวร์ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างสูง โดยเขารับบทเป็นตำรวจนักสืบ แจ็ค ไวท์
5. Glengarry Glen Ross ภาพยนตร์ดรามาที่สร้างจากบทละครเวที ซึ่งเขาร่วมแสดงกับนักแสดงชื่อดังหลายคน
6. Baby Driver ภาพยนตร์แอ็กชันยอดนิยมเรื่องล่าสุดเรื่องหนึ่งของเขา ก่อนที่เขาจะประสบปัญหาทางกฎหมาย
7. Pay It Forward (หากหัวใจยังมีความหวัง) ภาพยนตร์ดรามาที่เขารับบทเป็นคุณครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์ทำความดี
