แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด กระชับมิตร แองโกล่า VS อาร์เจนตินา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
- แมตช์การแข่งขัน : แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น.
- สนาม : เอสตาดิโอ 11 เด โนเวมโบร
- ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
วิเคราะห์บอล แองโกล่า – อาร์เจนตินา
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แองโกล่า
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ พาทริค บิวเมลล์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เนบลู; คลินตัน มาต้า, ดาวิด คาร์โม, เคียลอนด้า กาสปาร์, โต การ์เนโร, เฟรดี้ ริเบโร่, เบนี่ มูเคนดี้, ซิโต้ ลูวุมโบ, มานูเอล เบนสัน ,เฟลิซิโอ มิลสัน และ มาบูลูลู
อาร์เจนตินา
ขณะที่ทีมเยือน ทัพฟ้าขาว ของกุนซือ ลิโอเนล สกาโลนี่ เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เคโรนิโม่ รูยี่, ฮวน ฟอยธ์, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟิโก้, นิโก้ ปาซ, โรดริโก้ เดอ ปอล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ธิอาโก้ อัลมาด้า, ลิโอเนล เมสซี่ และ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ
สถิติการพบกันของ แองโกล่า – อาร์เจนตินา
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ แองโกล่า
- 13/10/25 เสมอ แคเมอรูน 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/10/25 เสมอ เอสวาตินี่ 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/09/25 ชนะ เมาริเทียส 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 แพ้ ลิเบีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 15/08/25 แพ้ ดีอาร์ คองโก 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาร์เจนตินา
- 15/10/25 ชนะ เปอโตริโก 6-0 (กระชับมิตร)
- 11/10/25 ชนะ เวเนซุเอลา 1-0 (กระชับมิตร)
- 10/09/25 แพ้ เอกวาดอร์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/06/25 ชนะ เวเนซุเอลา 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/06/25 เสมอ โคลอมเบีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แองโกล่า (4-2-3-1) : เนบลู (GK) – คลินตัน มาต้า, ดาวิด คาร์โม, เคียลอนด้า กาสปาร์, โต การ์เนโร – เฟรดี้ ริเบโร่, เบนี่ มูเคนดี้ – ซิโต้ ลูวุมโบ, มานูเอล เบนสัน ,เฟลิซิโอ มิลสัน – มาบูลูลู
อาร์เจนตินา (4-4-2) : เคโรนิโม่ รูยี่ (GK) – ฮวน ฟอยธ์, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟิโก้ – นิโก้ ปาซ, โรดริโก้ เดอ ปอล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ธิอาโก้ อัลมาด้า – ลิโอเนล เมสซี่, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร
แองโกล่า 0-3 อาร์เจนตินา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: