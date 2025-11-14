ข่าวกีฬาฟุตบอล

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:48 น.
91

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร คู่ระหว่าง แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด กระชับมิตร แองโกล่า VS อาร์เจนตินา ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ
  • แมตช์การแข่งขัน : แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.00 น.
  • สนาม : เอสตาดิโอ 11 เด โนเวมโบร
  • ถ่ายทอดสด : รอการอัปเดต
Credit : Federação Angolana de Futebol – FAF

วิเคราะห์บอล แองโกล่า – อาร์เจนตินา

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แองโกล่า

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ พาทริค บิวเมลล์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เนบลู; คลินตัน มาต้า, ดาวิด คาร์โม, เคียลอนด้า กาสปาร์, โต การ์เนโร, เฟรดี้ ริเบโร่, เบนี่ มูเคนดี้, ซิโต้ ลูวุมโบ, มานูเอล เบนสัน ,เฟลิซิโอ มิลสัน และ มาบูลูลู

Credit : Federação Angolana de Futebol – FAF

อาร์เจนตินา

ขณะที่ทีมเยือน ทัพฟ้าขาว ของกุนซือ ลิโอเนล สกาโลนี่ เองก็ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บ หรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เคโรนิโม่ รูยี่, ฮวน ฟอยธ์, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟิโก้, นิโก้ ปาซ, โรดริโก้ เดอ ปอล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ธิอาโก้ อัลมาด้า, ลิโอเนล เมสซี่ และ เลาตาโร่ มาร์ติเนซ

Credit : AFA – Selección Argentina

สถิติการพบกันของ แองโกล่า – อาร์เจนตินา

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ แองโกล่า

  • 13/10/25 เสมอ แคเมอรูน 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/10/25 เสมอ เอสวาตินี่ 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/09/25 ชนะ เมาริเทียส 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ ลิเบีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 15/08/25 แพ้ ดีอาร์ คองโก 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อาร์เจนตินา

  • 15/10/25 ชนะ เปอโตริโก 6-0 (กระชับมิตร)
  • 11/10/25 ชนะ เวเนซุเอลา 1-0 (กระชับมิตร)
  • 10/09/25 แพ้ เอกวาดอร์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/06/25 ชนะ เวเนซุเอลา 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 เสมอ โคลอมเบีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
Credit : Federação Angolana de Futebol – FAF

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แองโกล่า (4-2-3-1) : เนบลู (GK) – คลินตัน มาต้า, ดาวิด คาร์โม, เคียลอนด้า กาสปาร์, โต การ์เนโร – เฟรดี้ ริเบโร่, เบนี่ มูเคนดี้ – ซิโต้ ลูวุมโบ, มานูเอล เบนสัน ,เฟลิซิโอ มิลสัน – มาบูลูลู

อาร์เจนตินา (4-4-2) : เคโรนิโม่ รูยี่ (GK) – ฮวน ฟอยธ์, คริสเตียน โรเมโร่, นิโคลัส โอตาเมนดี้, นิโคลัส ทากลาฟิโก้ – นิโก้ ปาซ, โรดริโก้ เดอ ปอล, อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, ธิอาโก้ อัลมาด้า – ลิโอเนล เมสซี่, เลาตาโร่ มาร์ติเนซ

Credit : AFA – Selección Argentina

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลกระชับมิตร

แองโกล่า 0-3 อาร์เจนตินา

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

2 นาที ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

12 นาที ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

43 นาที ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

56 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

59 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก เศรษฐกิจ

สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เปิดจอโชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 พ.ย. 68 เจ้าพ่อหวยตัวท็อปใบ้เลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 11 68 บอกใบ้แนวทาง 2-3 ตัวท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใครแต่งเพลง &quot;โบว์รักสีดำ&quot; ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์ บันเทิง

รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ติง “อนุทิน” โหนกระแสนิยม เรียกคะแนนเสียง หวั่นทำไทยเสียเปรียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line อัปเกรด &quot;ยกเลิกข้อความ&quot; Unsend ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน เทคโนโลยี

Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ปาหนัน แจ้งข่าว โม้ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญ เสียชีวิต บันเทิง

บีบหัวใจ! เจนนี่ ปาหนัน เสียเพื่อนรักกะทันหัน ไม่ได้เตรียมใจ ชาติหน้าเจอกันใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสธ หิ” โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 15:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:48 น.
91
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button